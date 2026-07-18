Yerba mate a India: Misiones celebra su inserción en uno de los mercados de infusiones más grandes del mundo

La aprobación de India para la importación comercial de yerba mate argentina marcó un hito para Misiones , principal provincia productora del país. La decisión permitió superar la etapa de envíos experimentales y habilitó el ingreso regular a uno de los mercados de infusiones más grandes del mundo, con potencial para ampliar las exportaciones del sector.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES Misiones impulsa una pizarra de referencia para frenar la caída del precio de la yerba mate

La medida fue posible tras la incorporación de la yerba mate al Código Alimentario de India , una modificación regulatoria que habilitó el ingreso del producto argentino. El subsecretario de Yerba Mate del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Ricardo Maciel , destacó que se trata de "un gran logro que a mediano plazo generará un cambio importantísimo" para los productores yerbateros.

Los posibilidades que se abren a partir de la apertura india llegan en un momento de crisis en la que las autoridades provinciales reclaman que el gobierno libertario le devuelva al Instituto Nacional de la Yerba Mate ( INYM ) la potestad de fijar precios de referencias para evitar la cartelización comercial que termina perjudicando a los pequeños productores.

El camino hacia la habilitación comercial se consolidó con una misión oficial realizada en noviembre de 2025 a Bombay, encabezada por el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori . Maciel integró esa delegación junto con cuatro empresarios del sector y el presidente de Piporé , la empresa que venía ensayando un ingreso al mercado oriental desde hacia tiempo, incluso registrando una marca propia en aquel país.

Vale aclarar que el ingreso de la yerba mate no estaba prohibido en la India, sólo que era considerado un producto exótico, por lo que los aranceles a pagar era superiores al 100%. Dicha imposición generaba que los productos se comercializaran en el país a un precio muy alto, lo que limitaba la apuesta comercial. Con el cambio, los aranceles disminuyen a cifras que no superan el 30%.

Por instrucción del gobernador de la provincia @passalacquaok y tras meses de gestiones y trabajo conjunto, la India aprobó las habilitaciones necesarias para la importación de yerba mate argentina.



Esta aprobación marca un cambio fundamental: ya no se trata de envíos de prueba,… — Facundo López Sartori (@Facundosartori) July 15, 2026

Durante la agenda de trabajo de noviembre se realizaron presentaciones institucionales sobre la provincia de Misiones como principal región productora de yerba mate del mundo, exposiciones sobre el proceso productivo, su valor cultural y sus propiedades nutricionales, degustaciones guiadas, exhibiciones de productos y encuentros con importadores, distribuidores, periodistas, creadores de contenido e influencers especializados en alimentación, bienestar y estilo de vida.

Las gestiones permitieron avanzar sobre las exigencias regulatorias hasta lograr la incorporación de la yerba mate al Código Alimentario de India y la aprobación de las licencias fitosanitarias necesarias para la importación comercial. De esa manera, el producto argentino quedó habilitado para abastecer de forma sostenida a un mercado de más de 1400 millones de habitantes.

La estrategia comercial también contempló adaptar la oferta a los hábitos de consumo locales. Estas actividades permitieron generar un primer acercamiento del consumidor indio al producto, promoviendo su incorporación como una alternativa natural al té y al café. Además del mate tradicional, las empresas proyectaron presentaciones destinadas a infusiones con cardamomo, jengibre y masala, junto con bebidas frías y preparaciones tipo latte, segmentos que mostraron una demanda creciente entre los consumidores urbanos.

El rol de Misiones

La acciones tendientes a la apertura del mercado fueron impulsadas por el gobierno de Misiones en 2021 y se aceleraron desde 2023 por instrucción del gobernador Hugo Passalacqua, que promovió las negociaciones comerciales y el trabajo técnico para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias de India. La provincia coordinó las acciones junto a productores, cooperativas y empresas exportadoras para acelerar el proceso de habilitación.

En paralelo, el gobierno nacional intervino en los procedimientos vinculados a las certificaciones y autorizaciones necesarias para concretar la exportación, en el marco de las negociaciones sanitarias y comerciales entre ambos países. Ese trabajo conjunto permitió completar el proceso regulatorio que culminó con la apertura definitiva del mercado.

Tras gestiones del gobierno de Misiones, India habilitó la importación comercial de yerba mate argentina.

La apertura comercial adquirió especial relevancia por el peso que tiene la actividad yerbatera en Misiones. La producción representa entre el 3,3% y el 4% del Producto Bruto Geográfico provincial en su etapa primaria y constituye el segundo complejo productivo de la provincia, solo detrás de la actividad forestoindustrial.

Además, la yerba mate genera el 44% de la riqueza del sector agropecuario misionero y concentra cerca del 90% de toda la producción nacional. Esa importancia explica el impacto económico y social que tiene cualquier oportunidad para ampliar mercados y fortalecer las exportaciones.

Lionel Messi, también embajador del mate

Según cuenta Maciel, había dos barreras que superar para ingresar al mercado indio. Una era administrativa: conseguir una baja en los aranceles a partir de las habilitaciones de los organismos de ese país. La otra era de índole cultural, relacionada con la aceptación del producto en el día a día de los consumidores.

Sin saberlo, Lionel Messi también resultó fundamental para esa tarea. Las imágenes del capitan de la selección argentina tomando mate que se multiplican alrededor del mundo generaron la curiosidad en la sociedad india, a pesar de no ser considerado un país estrictamente futbolero.

El Chiqui Tapia con Lionel Messi y Rodrigo de Paul.

En India también advierten que el polo es un deporte con mucha penetración en las clases altas de la India y que, a partir de la presencia de polistas argentinos, el mate también empezó a ingresar al país.

Exportaciones en alza y crisis en el mercado interno

La expansión internacional convivió con un escenario complejo para la cadena productiva. Mientras las exportaciones alcanzaron 18.805.278 kilogramos entre enero y mayo de 2026, los productores advirtieron que la desregulación del mercado debilitó los mecanismos de equilibrio que históricamente ejercía el INYM.

Al mismo tiempo, las estadísticas reflejaron una caída del 13,1% en el ingreso de hoja verde respecto del mismo período de 2025 y un descenso del 33% frente a los niveles registrados en 2024. Productores, cooperativas, secaderos y tareferos reclamaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la restitución de las facultades regulatorias del INYM, especialmente la posibilidad de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba mate canchada.

El funcionario les dijo que vendan más, que todo se acomodaría de esa manera. Los productores advierten que las ventas suben, del mismo modo que suben los costos logísticos, el transporte y los precios en general, pero las "cuatro o cinco empresas que industrializan el producto terminado son las que terminan definiendo cuánto le pagan al productor".

"No es la oferta la que regula, son las empresas", se quejan en el Norte Grande. La razón los ampara. En 2024 el kilo de yerba mate se le pagaba al productor 380 pesos. Dos años después, con una inflación acumulada por encima del 228%, el precio bajó a 240 pesos.

En ese contexto, la apertura del mercado de India apareció como una de las principales oportunidades para diversificar destinos comerciales y ampliar la demanda internacional. Por eso, en el gobierno de Misiones buscan que los pequeños productores y las cooperativas puedan hacerse de las herramientas para poder copar un mercado al que hasta ahora no podían acceder. Medio Oriente, sobre todo en la zona de Siria, es el principal destino de los yerbateros misioneros, que ahora podrán llegar a Oriente, un gigante comercial a conquistar.