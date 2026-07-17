Uber fortalece su presencia en Argentina con la compra de Delivery Hero, dueña de PedidosYa

Uber acordó la compra de Delivery Hero por u$s 14.800 millones, la mayor adquisición de su historia. La operación incorpora a PedidosYa , líder en Argentina en el mercado del reparto, y posiciona al grupo entre los principales jugadores globales del delivery, con presencia en 99 países.

La compañía estadounidense adquirirá el control de la firma alemana, propietaria de PedidosYa desde 2014. El objetivo es consolidar el mayor grupo de reparto fuera de China y reforzar la competencia con gigantes como DoorDash y Just Eat .

La plataforma combinada proyecta un volumen bruto de mercancías (GMV) de u$s 236.000 millones para 2025, según informaron ambas compañías. Esa cifra la ubicará apenas por debajo de la china Meituan , que registró un GMV equivalente a u$s 246.500 millones durante el último año.

La operación tendrá un efecto directo sobre el mercado argentino. Delivery Hero desembarcó en el país en 2014 mediante la compra de PedidosYa, que desde entonces lidera el segmento del reparto de comidas.

Uber lanzó su servicio de entregas en Argentina en 2018, aunque lo discontinuó en 2020. En marzo de este año retomó esa unidad desde Córdoba , con planes de extenderla al resto del país .

Un pedido promedio de delivery comparado con los u$s 800.000 de Manuel Adorni

Con la adquisición, volverá a tener presencia en el negocio local del delivery a través de la plataforma líder, integrando esa actividad con su red de movilidad.

"Juntos, casi duplicaremos el número de mercados en los que ofrecemos servicios tanto de movilidad como de reparto", afirmó el ceo de Uber, Dara Khosrowshahi.

Una operación récord

La oferta asciende a 41,50 euros por acción, lo que representa una prima del 34% sobre el precio promedio ponderado de los últimos tres meses y de casi el 40% respecto del valor previo al inicio de las negociaciones.

Uber, que ya era accionista de Delivery Hero, busca ahora quedarse con el control total de la compañía. La operación quedará sujeta a la aceptación de al menos el 50% más una acción del capital y a la aprobación de los organismos regulatorios en las distintas jurisdicciones donde operan ambas empresas.

Si se concreta, como prevén las compañías para la segunda mitad del próximo año, Uber incorporará unos 60 millones de usuarios activos mensuales, principalmente en Asia, Medio Oriente y América Latina, regiones donde hasta ahora tenía una presencia más acotada.

La integración también ampliará la red global de reparto de la compañía, que pasará de operar en 50 a 99 mercados y sumará un negocio que durante el último año registró reservas brutas por u$s 42.000 millones.