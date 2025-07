Mendoza: Alfredo Cornejo habilita el riego para campos de Eduardo Elsztain en plena crisis hídrica

No hay agua para los productores, no hay agua en los barrios, pero si hay agua para los negociados de algunos pícaros vinculados a Milei y Cornejo.

¡El agua de Mendoza está en peligro!

No importan las diferencias, hay que defenderla.

Destitución de Marinelli de manera urgente. pic.twitter.com/Bv9ARfCWAl