Toto Caputo sigue sin juntar dólares, paga deuda con reservas y los mercados pierden la paciencia

Toto Caputo impacienta a los mercados con reservas netas negativas, metas con el FMI lejos de cumplirse y pagos que siguen saliendo del Banco Central . Economistas y consultoras advierten que sin un programa explícito y creíble de compra de divisas, la “robustez” cambiaria sigue siendo frágil y la ventana internacional permanecerá cerrada.

En medio de un escenario de dólares escasos, el Gobierno enfrentó este lunes nuevos compromisos en moneda extranjera, entre ellos el pago del Bopreal 2026 por unos u$s 1000 millones, con reservas del Banco Central.

El dato se suma a una secuencia de intervenciones que, lejos de fortalecer la posición externa, ponen en evidencia la dificultad para recomponer el stock de reservas en forma genuina. Mientras el discurso oficial insiste en que “esta vez es distinto”, los mercados empiezan a mostrar señales de agotamiento de su paciencia.

Según la consultora Eco Go , las reservas netas en la definición del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) son actualmente negativas en u$s 16.346 millones, es decir unos u$s 12.000 millones por debajo de la meta pactada en el acuerdo vigente. Incluso en una definición más laxa, descontando pasivos de corto plazo, el rojo asciende a u$s 3162 millones.

La consultora advierte que el esquema actual depende de que el dólar oficial no toque el techo de la banda y de no tener que volver a gastar dólares “prestados” para defenderla , aun cuando esas reservas siguan siendo negativas.

A esto se suma que las garantías del Tesoro de Estados Unidos para avanzar en una colocación adicional vinculada al swap mencionado por Scott Bessent no estarán disponibles; y que para afrontar los cupones de enero se evalúa un nuevo repo o un mayor uso del swap ya existente, del cual ya se utilizaron u$s 2800 millones de los primeros u$s 20.000 millones, más u$s 2000 millones para el repago de la intervención de Bessent en la corrida electoral, y u$s 800 millones para el pago al FMI con DEGs.

Cavallo, contra el modelo de Javier Milei

Desde su blog personal, el exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar la falta de claridad del Gobierno. “Hasta ahora, las declaraciones oficiales han sido muy confusas. Cabe esperar que las discusiones con el FMI para la revisión del programa que comenzarán en los próximos días, ayuden a clarificar el curso futuro de la política monetaria, cambiaria y financiera”, escribió.

Tras advertir sobre la inercia inflacionaria que genera este esquema, remarcó que el mismo fenómeno aplica a las tasas en dólares, al asegurar que “la única forma sostenible de bajar las tasas reales de interés en pesos es también logrando que baje la tasa de riesgo país”.

Para Cavallo, uno de los puntos centrales para encaminar una recuperación es la acumulación de reservas en el Banco Central. En ese contexto, sugirió que el Gobierno anuncie “un programa de compra de reservas y llevarlo a cabo rigurosamente para acentuar la reducción del riesgo país y remover expectativas de futuros saltos devaluatorios”.

Según su diagnóstico, el mantenimiento del tipo de cambio actual se logró con más restricciones al acceso al mercado y tasas reales muy elevadas, lo que limitó los movimientos de capital, distorsionó la formación de precios y afectó expectativas de ahorristas e inversores.

Cavallo sostuvo, además, que esta dinámica fomentó el atraso cambiario, incentivó importaciones de consumo y terminó impactando también en los balances bancarios por el aumento de la morosidad en el tercer trimestre.

Los mercados siguen cerrados

En su informe diario, Portfolio Personal Inversiones (PPI) señala que el “impulso” que generó el sorpresivo resultado electoral perdió influencia a medida que avanzó el mes. El riesgo país, que rondaba los 1100 puntos básicos antes del triunfo de La Libertad Avanza, cayó y se estabilizó cerca de los 650 puntos básicos, un nivel que "ya refleja la convergencia con mercados emergentes ajustados por el beta argentino".

Sin embargo, la consultora advierte que la ventana al mercado internacional sigue cerrada y que sólo podría abrirse con "una clara agenda de reformas en el Congreso, avances concretos en un repo para enfrentar el pago de deuda de enero y un aumento en la magnitud de compra de reservas".

En cuanto a la dinámica reciente, PPI detalló que en octubre el Tesoro vendió u$s 2060 millones en el mercado y compró apenas u$s 124 millones al Banco Central, mientras que en noviembre estiman compras por u$s 286 millones en el mercado libre de cambios y de u$s 1105 millones al Central.

Para diciembre, proyectan un escenario en el que se profundicen las compras en el mercado, reduciendo la necesidad de acudir al BCRA, apalancado en dos factores: el incremento estacional de la demanda de dinero y la escasa carga de vencimientos en dólares, inferior a u$s 300 millones durante el mes.

Dudas sobre la capacidad de compra

La consultora 1816 puso en foco lo que considera actualmente la principal incógnita del mercado: si el Gobierno puede realizar compras significativas de reservas con el actual esquema de bandas, en un contexto en el que el dólar spot se mantiene cerca del techo y el contado con liquidación incluso lo supera.

Toto Caputo y Santiago Bausili.jpeg

Según sus cálculos, desde la elección el Tesoro compró menos de u$s 300 millones, aun cuando provincias y empresas emitieron unos u$s 4200 millones en el exterior, un flujo que no se repetirá todos los meses.

Al mismo tiempo, "el Gobierno redujo fuertemente la exposición de privados al dólar oficial, con un retroceso cercano a los u$s 6000 millones en coberturas, pero sin que eso se haya traducido en un aumento significativo de las reservas".

Asimismo, destacó que el BCRA redujo encajes en efectivo por el equivalente a $1,9 billones, lo que implicó una remonetización cercana al 8% del circulante, sin intervenir en el mercado spot. Si bien esto aporta definiciones sobre la oferta monetaria, "deja interrogantes abiertos sobre la trayectoria futura de las reservas", afirmó el informe.

En ese sentido, 1816 remarcó que Argentina se encuentra a unos u$s 13.000 millones de la meta de acumulación con el FMI y anticipó que, aunque haya un waiver (una dispensa por incumplimiento), la distancia respecto del objetivo es lo suficientemente grande como para encender alertas en los mercados.