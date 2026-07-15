Con el cartel de venta de YPF, MetroGAS repartirá dividendos después de 25 años

YPF dio otro paso en su plan para desprenderse de MetroGAS , que aprobó volver a distribuir dividendos después de 25 años. La decisión refleja la recuperación financiera de la principal distribuidora de gas del país y fortalece su perfil de cara a un eventual cambio de control.

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El regreso al reparto de utilidades constituye uno de los principales indicadores del saneamiento económico alcanzado por la compañía, luego de varios años de mejora operativa, reducción del endeudamiento y crecimiento de sus resultados. Al mismo tiempo, agrega valor al proceso de desinversión impulsado por la petrolera, que busca concentrar recursos en el desarrollo de Vaca Muerta .

A comienzos de este año, YPF inició el proceso para desprenderse de su participación en MetroGAS , una operación con la que aspira a recaudar alrededor de u$s 600 millones.

La petrolera controla el 100% de las acciones Clase A, equivalentes al 51% del capital social, además de una participación en acciones Clase B que eleva su tenencia total a cerca del 70% del capital.

El resto del paquete accionario está distribuido entre Integra Gas Distribution (9%), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES (8%) y accionistas que cotizan en el mercado bursátil.

La distribución de dividendos pone fin a un período iniciado en 2001, cuando la compañía dejó de remunerar a sus accionistas en un contexto de fuerte deterioro económico y regulatorio para el sector.

La Asamblea de Accionistas había decidido reservar las utilidades correspondientes al ejercicio 2025 hasta consolidar la situación financiera de la empresa. Alcanzado ese objetivo, MetroGAS avanzó con el reparto y cerró una etapa marcada por la recuperación patrimonial y el ordenamiento financiero.

"Hace algunos años nos propusimos transformar a MetroGAS en una compañía más eficiente, más ágil y preparada para el futuro. Hoy ese trabajo tiene una evidencia concreta: podemos seguir ejecutando uno de los planes de inversión más importantes de los últimos años y, al mismo tiempo, volver a distribuir dividendos", afirmó el ceo de la compañía, Sebastián Mazzucchelli.

La recuperación financiera de MetroGAS

Entre 2023 y 2025, MetroGAS prácticamente duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su capacidad de generación de resultados operativos y redujo su endeudamiento financiero y comercial a apenas un tercio del registrado tres años antes.

La mejora permitió fortalecer la liquidez sin resignar inversiones destinadas a modernizar la red de distribución, incorporar nuevas tecnologías, reforzar la seguridad operativa y ampliar los procesos de digitalización para sus más de 2,5 millones de clientes.

Sebastián Mazzucchelli, CEO de MetroGas.

"La distribución de dividendos es consecuencia de nuestro fortalecimiento financiero. Hoy contamos con una estructura económica que nos permite generar valor para nuestros accionistas, manteniendo intacto nuestro compromiso de inversión, crecimiento y desarrollo de la compañía", señaló Andrea Svoboda, directora de Administración y Finanzas.

El atractivo para nuevos inversores

La decisión también fortalece el atractivo de MetroGAS para potenciales inversores. La posibilidad de adquirir una empresa que volvió a generar flujo de caja suficiente para remunerar a sus accionistas mejora el perfil del activo en el marco de la desinversión encarada por YPF.

Además del saneamiento financiero, la distribuidora llega a esta nueva etapa con una estructura operativa más eficiente y un modelo de gestión reconocido a nivel nacional. En 2025 obtuvo el Premio Nacional a la Calidad, la máxima distinción argentina en excelencia en gestión, luego de un proceso de más de cuatro años de mejora continua que previamente había sido respaldado con tres certificaciones Oro en Mejores Prácticas de Gestión Integral.

"Este hito no representa un punto de llegada, sino la consolidación de una nueva etapa. Nuestro desafío será seguir fortaleciendo una compañía cada vez más segura, eficiente, innovadora y sostenible, capaz de generar valor para nuestros accionistas, brindar un mejor servicio a nuestros clientes y acompañar el desarrollo de las comunidades donde operamos", concluyó Mazzucchelli.