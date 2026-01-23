El Banco Central aflojó el cepo corporativo y se apoya en la deuda privada para sumar reservas

El Banco Central busca un boom de obligaciones negociables para sumar reservas sin tensionar al dólar

El Banco Central avanzó en una flexibilización clave del cepo para empresas al permitir el uso del dólar oficial para cancelar deuda privada tomada en el país. La decisión, condicionada a la emisión de nuevas Obligaciones Negociables ( ON ), apunta a reforzar reservas, estirar plazos de pago y canalizar demanda financiera sin generar presiones adicionales sobre el divisa.

Según la comunicación oficial, la entidad monetaria a cargo de Santiago Bausili liberó algunos controles "sobre el acceso de las empresas al mercado de cambios para la precancelación de capital e intereses de deuda en moneda extranjera”.

De esta manera, habilitó a las compañías a utilizar dólares oficiales para cancelar anticipadamente deudas en moneda extranjera tomadas en el país, con la condición de que "esas obligaciones sean reemplazadas por nuevos préstamos o por Obligaciones Negociables (ON)".

Hasta ahora, esta operatoria estaba acotada, ya que "sólo se permitía si se emitía nueva deuda con registro público y plazos más largos”, una exigencia que, según indicó la cuenta Impuestos & Equidad, " limitaba las alternativas de financiamiento ".

Con la nueva norma, se puntualiza “también se habilitan préstamos de bancos locales para cancelar deudas en dólares y se elimina la obligación de registrar los nuevos títulos”, ampliando el menú de opciones disponibles para las empresas.

Los requisitos que impuso el BCRA

La flexibilización no es irrestricta. Para acceder al dólar oficial bajo este esquema, deben cumplirse tres condiciones centrales:

La liquidación del nuevo financiamiento debe ser simultánea (o acreditada dentro de las 48 horas hábiles previas). La vida promedio de la nueva deuda debe ser mayor a la remanente. El perfil de vencimientos no puede adelantar pagos de capital respecto de la deuda que se cancela.

Según reseñó Max Capital, la norma en términos prácticos “amplía la caja de herramientas para reordenar pasivos en dólares sin modificar el riesgo sistémico”.

La economista Yanina Lojo advirtió que la estrategia oficial busca “incorporar al sistema financiero local como alternativa, pero sin habilitar un acortamiento de plazos ni un adelantamiento de flujos que tensione el mercado de cambios”.

En la misma línea, destacó que la resolución “moderniza el marco operativo: más herramientas para empresas y entidades financieras, sin perder anclas macro”.

El rol de las ON en el ingreso de divisas

La decisión llega en medio de un fuerte boom de Obligaciones Negociables, que se consolidaron como una de las principales vías de financiamiento corporativo y de ingreso de dólares. El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, estimó en una presentación ante inversores en Londres que aún restan liquidarse unos u$s 3600 millones correspondientes a emisiones recientes.

Werning precisó que las empresas argentinas consiguieron desde octubre u$s 6400 millones en el mercado de deuda internacional, y que “se espera el ingreso de unos u$s 3600 millones por deuda emitida por empresas que pasarán a engrosar las reservas de la autoridad monetaria”.

En este sentido sostuvo que “la emisión corporativa en dólares aceleró después de las elecciones, pero la oferta real de divisas de las empresas que venden esa financiación en dólares se demoró, lo que debería impulsar la oferta de divisas en el futuro”.

Compras de dólares y señales al mercado

Werning remarcó que estas operaciones “permitieron robustecer las reservas del BCRA en el arranque del año” y vinculó ese proceso con la normalización financiera.

En su presentación, titulada “La normalización financiera poselectoral allana el camino para reformas, remonetización y compras de reservas”, destacó que tras las elecciones legislativas “la demanda de dólares privada colapsó y la cobertura cambiaria empezó a desarmarse rápidamente”.

En este sentido, la consultora 1816 se pregunta y se responde: "¿De dónde salen los dólares que viene comprando BCRA durante el mes de enero? Pareciera que del endeudamiento del sector privado: empresas y provincias colocaron u$s 7000 millones en el exterior desde el 26 de octubre, y los préstamos bancarios en dólares a privados subieron u$s 885 millones en enero (hasta el 19 de enero), récord desde agosto", señaló el informe semanal.

Este viernes, el Banco Central hizo su decimoquinta compra de dólares al hilo, al sumar otros u$s 75 millones a las reservas. Lleva embolsados u$s 978 millones y está cerca de los u$s 1000 millones en menos de un mes, justo en la previa de la visita del Fondo.

En el mercado, la lectura es que la medida apunta a profundizar el uso del financiamiento en pesos y en dólares en la plaza local. “Todo lo que sea ir normalizando el mercado de cambios es buena noticia. Al igual que la compra de dólares”, afirmó el economista Christian Buteler.