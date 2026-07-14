La inflación bajó de 2% y por la suba de servicios se mantendría en ese nivel hasta fin de año

La inflación volvió a darle una buena noticia al Gobierno: el IPC de junio fue de 1,9%, el registro mensual más bajo en diez meses. Javier Milei y Toto Caputo celebraron el dato, aunque la persistente suba de los servicios pone en duda que la desaceleración pueda profundizarse en lo que resta del año.

El dato de junio representa un triunfo gubernamental, pero también un cambio de expectativas. Durante meses, el Presidente y el ministro de Economía plantearon que la inflación mensual terminaría "empezando con cero" a partir de agosto . Ese objetivo quedó, por ahora, postergado. La prioridad pasó a ser consolidar un sendero estable por debajo del 2%, en un contexto en el que los servicios continúan aumentando por encima del promedio.

El debate de fondo, sin embargo, gira en torno al peso real de los servicios dentro del índice . Mientras que los bienes aumentaron apenas un 1,4% mensual, los servicios corrieron al 2,9%, dejando al descubierto una inercia regulada y salarial que demora la convergencia.

El retraso del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) en actualizar los ponderadores de la canasta (ENGHo 2017/18) amortiguó el número final, el cual habría tocado el 2% o 2,3% mensual en caso de haberse aplicado una medición adaptada al consumo de servicios actual, según reveló el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ).

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9% en junio y acumuló un alza de 16,8% en el primer semestre del año.

El componente más seguido por el equipo económico, la inflación núcleo, se ubicó en 1,6%, mientras que los precios regulados avanzaron 2,3% y los estacionales treparon 3,4%.

La división con mayor incremento fue Recreación y cultura, con 4,2%, impulsada por el aumento de paquetes turísticos, señalaron desde el organismo. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,3%, debido a las subas de electricidad, alquileres y expensas. En el otro extremo, Comunicaciones aumentó 0,9% y Prendas de vestir y calzado apenas 0,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento de 1,3%, por debajo del índice general. En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, las mayores incidencias estuvieron explicadas por verduras y panificados, mientras que en el Gran Buenos Aires el mayor aporte al índice provino de vivienda, electricidad y alquileres.

La brecha de las canastas

La dinámica de los precios relativos expuso un quiebre en la composición de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que subió 1,3% mensual, frente a la Canasta Básica Total (CBT), que trepó un 2,2%.

"El dato de junio confirma un cambio de eje en la dinámica de precios de las canastas: los alimentos ya no lideran, lo que resulta relevante por la sensibilidad y el peso propio de este rubro. Por tercera vez en el año la CBT crece más que la CBA, y el gap o brecha interanual entre ambas se comprimió a apenas 0,6 puntos porcentuales. Lo interesante de esta dinámica es que el foco inflacionario se desplaza a los componentes más rígidos y menos sensibles a la política antiinflacionaria, como servicios, transporte y alquileres", analizó Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Esta brecha de comportamiento entre bienes y servicios es vista por el sector privado como el principal obstáculo para profundizar la descompresión del índice general durante la segunda mitad del año.

"Seguimos pensando que esta brecha podría dificultar la desaceleración futura en tanto los márgenes de los sectores de bienes intenten recomponerse, especialmente si siguen más de cerca la evolución del tipo de cambio. La dinámica más virtuosa se daría en el marco de una reducción de márgenes en el sector servicios. Pasado el shock de febrero y marzo, la inflación vuelve a la zona del 2% mensual", proyectó la consultora LCG.

Javier Milei y Toto Caputo celebraron

Caputo destacó que "la inflación de junio fue la más baja en diez meses". Además, remarcó que "la inflación núcleo fue de 1,6% mensual", el menor registro desde julio del año pasado, y señaló que "la media móvil de tres meses disminuyó 0,5 puntos porcentuales en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación".

El asesor del equipo económico Felipe Núñez también puso el foco sobre ese indicador —el que sigue con mayor atención el Banco Central para medir la inercia real de precios- y afirmó: "La inflación núcleo fue de 1,6% mensual".

LA INFLACIÓN DE JUNIO FUE LA MÁS BAJA EN 10 MESES: 1,9%



En junio la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual.

La inflación núcleo fue de 1,6% mensual

La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó el dato y lo vinculó con el programa económico y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. "Con un marco fiscal y monetario de país normal, la inflación se volverá de país normal. Puede tardar un mes más o un mes menos. Pero llegará", escribió.

El desafío ya no es perforar el 2%

Con el dato confirmado, la discusión comenzó a desplazarse. El interrogante dejó de ser cuándo se perforaría el 2% y pasó a ser cuánto tiempo podrá sostenerse una inflación en torno a ese nivel.

Para Ricardo Delgado, director de Analytica, el dato tiene un fuerte valor simbólico, aunque eso no implica que la inflación esté cerca de comenzar con cero. "Era importante comunicacionalmente esto de perforar el 2% y me alegro que se haya abandonado esta idea peregrina de una inflación que empezara con cero", afirmó en una entrevista radial.

Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. Podemos decir que hoy es un buen día? — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

El economista consideró que "es una buena señal que alimentos y bebidas estén corriendo por debajo de este 1,9%" y destacó que "la inflación núcleo esté más baja que el promedio general es siempre una buena noticia".

Sin embargo, advirtió que "no sería tan optimista que va a seguir bajando a este nivel". "Hay que estar atentos a los combustibles. Hay condiciones que son exógenas al propio modelo", relativizó.

Delgado agregó que "perforar el dos era el objetivo, y lo ha logrado", aunque remarcó que "lo importante en las desinflaciones es la persistencia, y que no baje de golpe".