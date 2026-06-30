El vocero Adrián Ravier y Toto Caputo lanzaron el plan buenas noticias para cambiar el humor económico

Javier Milei puso en marcha una nueva estrategia de comunicación económica. En su debut como vocero presidencial, Adrián Ravier defendió el programa de Toto Caputo , retomó la promesa de los "mejores 18 meses" y presentó una batería de indicadores positivos, mientras el ministro reforzó el mensaje con anuncios sobre inversiones, exportaciones y producción.

El estreno del economista formó parte de un esquema coordinado entre la Casa Rosada y el Ministerio de Economía para centralizar el discurso oficial en la marcha de la actividad y desplazar el foco de las disputas políticas hacia los resultados del programa económico.

La apuesta implica un relanzamiento de la comunicación oficial sobre economía , con conferencias periódicas, filminas y una mayor difusión de indicadores de actividad, inversiones, exportaciones y equilibrio macroeconómico. El objetivo es fortalecer las expectativas de empresas e inversores y sostener el respaldo al rumbo económico del Gobierno.

En su primera conferencia como vocero presidencial, Ravier defendió el programa económico de Milei y Caputo y aseguró que el Gobierno trabaja para "blindar" a la Argentina frente a la incertidumbre propia de los años electorales, al responder sobre la persistente demanda de dólares por parte de los ahorristas.

"En cada año electoral hay un 'riesgo kuka' que podría implicar un cambio de reglas, y eso significaría un costo para Argentina. El equipo se adelanta y suma reservas para blindarse ante ese escenario", afirmó.

Adrian Ravier 07

También aseguró que "este gobierno se ha preocupado por alcanzar el equilibrio fiscal, no se necesita dinero para financiar el presupuesto", y agregó: "Como dice Toto (Caputo), se vienen los mejores 18 meses de la historia argentina".

El vocero además respondió a quienes cuestionan la sustentabilidad del crecimiento económico y afirmó que la expansión "tiene fundamentos macroeconómicos importantes, basados en equilibrio monetario, fiscal y cambiario, además del proceso de desregulación y apertura económica".

"Este crecimiento tiene fundamentos macroeconómicos importantes. Por primera vez en mucho tiempo, vamos a mostrar tres años continuos de expansión", señaló. "El mercado confía en la reelección de Javier Milei", aseveró el flamante vocero.

La coordinación con Economía

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Letra P que el nuevo esquema de comunicación está "totalmente coordinado". Aclararon, sin embargo, que no existe un reparto rígido de funciones entre el vocero y el equipo económico. "Depende del tema", explicaron sobre quién realiza cada anuncio, aunque remarcaron que la coordinación entre las distintas áreas es permanente.

En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, coincidieron en que la estrategia apunta a mostrar "cómo estamos ahora y de dónde venimos", además de darle mayor visibilidad a los resultados que atribuyen a la gestión libertaria.

Según explicaron, cada ministerio eleva a la Jefatura de Gabinete los temas que considera relevantes y, a partir de ese intercambio, se define cuáles serán presentados en las conferencias de Ravier. La idea es que el vocero presidencial comunique primero las novedades y que luego los ministros las desarrollen o amplíen.

Caputo reforzó el mensaje con una catarata de anuncios

Mientras Ravier exponía en la Casa Rosada, Caputo acompañó la estrategia desde las redes sociales con una sucesión de publicaciones bajo el sello de "Importante", una marca que el ministro utiliza para resaltar las noticias que considera más relevantes para el rumbo económico.

Entre ellas, destacó la aprobación del vigésimo proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): Rincón de Aranda, de Pampa Energía, que contempla inversiones por u$s 4500 millones y exportaciones estimadas en u$s 17.000 millones a lo largo de su vida útil. Con esa incorporación, el régimen acumula 20 proyectos aprobados por u$s 46.000 millones y otros 21 que continúan en evaluación.

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La producción de petróleo alcanzó un nuevo récord histórico en mayo: 903,7 mil barriles diarios.

Esto significa un crecimiento del 19,6% interanual, con una participación de Vaca Muerta del 69%.

La energía sigue consolidando su rol estratégico para el país… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026

El ministro también difundió el crecimiento de las exportaciones de carne vacuna, que aumentaron 46% en valor entre enero y mayo; el récord de exportaciones agroindustriales, con 53 millones de toneladas y ventas por u$s 22.383 millones; y el máximo histórico de producción de petróleo, que alcanzó 903.700 barriles diarios en mayo, con una participación de 69% de Vaca Muerta.

La secuencia de publicaciones acompañó el debut de Ravier y reforzó la decisión oficial de instalar una agenda centrada en datos económicos positivos, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la recuperación de las expectativas y transmitir que, según su diagnóstico, "lo peor ya pasó", como destacó el flamante vocero.