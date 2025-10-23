Tierra del Fuego: cuáles son las cinco fallas estructurales más graves del puerto de Ushuaia

Un informe técnico elaborado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación advirtió que el puerto de Ushuaia presenta cinco fallas estructurales graves que comprometen la seguridad operativa y dificultan su funcionamiento como terminal clave en Tierra del Fuego , en el extremo sur del país.

Las deficiencias afectan muelles, defensas, pavimentos y áreas de carga. En la órbita nacional apuntaron contra el gobierno provincial que conduce Gustavo Melella por el desmanejo de los recursos y la mala administración de la terminal. El Ejecutivo fueguino negó las acusaciones , pero la sombra de una intervención de la Nación sobrevuela en la Patagonia .

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación remarcó que, a pesar del rol estratégico del Puerto de Ushuaia como acceso a la Antártida , las obras de infraestructura ejecutadas hasta septiembre de 2025 representaron apenas 1,3% del total del gasto devengado por la Dirección Provincial de Puertos .

En cambio, se destinó un 30% a préstamos a terceros , lo que refleja un desbalance en la asignación de recursos. Esta política de desinversión pone en jaque la seguridad operativa y amenaza con afectar el flujo turístico, comercial y científico que depende del buen funcionamiento de la terminal más austral del país.

Estas son las cinco fallas estructurales más graves del puerto de Ushuaia según lo determinó el informe oficial de la repartición estatal encargada de las terminales portuarias de la Argentina.

Riesgo crítico de colapso estructural

Una de las fallas más alarmantes señaladas por la inspección es el estado del Sitio 3, donde los pilotes están deteriorados, rotos o directamente ausentes. Según el informe, se observó “falta de pilotes, pilotes cortados y desvinculados de sus vigas”. La estructura superior también muestra deterioro, por lo que se recomendó desafectar de inmediato la zona para evitar un colapso.

El deterioro generalizado en ese sector pone en riesgo la estabilidad estructural del muelle y representa una amenaza directa a la seguridad de las operaciones portuarias, especialmente en plena temporada de cruceros y carga antártica.

Defensas vencidas y obsoletas en el frente de atraque

La segunda falla detectada se refiere a las defensas de caucho tipo “SUMITOMO LMD-1000Hx1500(CU)”, instaladas hace más de 20 años en los sitios 2 al 9. Estas estructuras, diseñadas para amortiguar el impacto de los buques durante el atraque, se encuentran deterioradas y ya no cumplen su función.

Los inspectores recomendaron el reemplazo urgente por defensas troncocónicas “SHIBATA FENDER TEAM SPC1150 G1.8”, que ya se utilizan en la ampliación del muelle. Esto permitiría unificar las condiciones del frente de atraque y garantizar una operación segura para buques de gran porte.

Pavimento en mal estado en accesos y zonas operativas

En tercer lugar, se constató un fuerte deterioro del pavimento tanto en el acceso al puerto como en el Sector 4, lo que pone en peligro la circulación de camiones, vehículos y peatones. El informe también menciona que las tareas de mantenimiento de la capa de rodamiento no se han realizado con la frecuencia necesaria.

Durante la inspección se observaban obras en curso, pero sólo en la mano de ingreso de pesados. Mientras tanto, los camiones debieron ser desviados por la playa de contenedores como medida provisoria.

Deterioro de losas en zona de contenedores

Otro punto crítico es la plazoleta de contenedores, donde se detectaron “sectores con un deterioro importante en sus losas”. Esta situación pone en riesgo a los equipos operativos y a la estabilidad de los contenedores almacenados, afectando la eficiencia y seguridad de la estiba.

El área técnica de la Dirección Provincial de Puertos propuso la intervención de la capa de rodamiento, pero aún no se inició la obra. La falta de inversión en infraestructura portuaria fue destacada en el informe como una debilidad persistente.

Riesgo de socavones

Por último, se advirtió sobre la obra inconclusa de tablestacado en la playa de contenedores y en un sector actualmente en relleno. Aunque el nivel de agua impidió una revisión completa, los inspectores alertaron sobre la posibilidad de fugas de finos y la formación de socavones que podrían dañar la carpeta de rodamiento.

El informe señala que se requiere una intervención urgente para evitar afectaciones mayores en el sector. La situación se agrava por la falta de planificación integral y por el desvío de fondos hacia otras áreas no prioritarias para la operatividad del puerto.