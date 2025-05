El alineamiento Nicolás Pino-Javier Milei agita la interna en la Sociedad Rural y con el resto del campo

“El productor es un empresario que sabe producir, lo llenan de impuestos y le están pidiendo que además se ponga a timbear. No puede ser que al que te está dando de comer le pegues un sopapo en la cara. Tenemos que marcar la cancha”, dijo Pereda a Letra P .

Sociedad Rural dividida arriba y abajo

Ahora Milei y Caputo agitaron la interna en la Sociedad Rural: Pino quedó abrazado al gobierno mileísta que le prometió eliminar las retenciones de forma inmediata, luego le reclamó paciencia y finalmente prepotea a quienes producen en el sector para que liquiden antes de que se termine el lapso temporal de baja del 20% de las retenciones, que en el caso de la soja está en el 26% y volverá al 33% el 1° de julio.

Pino tiene una estrecha relación con Milei, lo apoyó en la campaña. Incluso el Presidente le dedicó aquella frase con la que bastardeó a la industria nacional: "Para proteger a la industria se le robó 100 años al campo”.

En declaraciones públicas, Pino admitió “que forjó una relación de amistad” con Milei, pero diferencia: “No es amigo personal”.

“Un gobierno amigo viene con el cuento de que va a bajar las retenciones ante un productor extenuado, con problemas de rentabilidad, que soporta desastres climáticos y nunca se las baja”, afirmó a Letra P un integrante de la SRA para graficar la línea divisoria dentro de la entidad.

La mayoría de quienes integran la entidad rural le reprochan a Pino que "el Presidente le atiende el teléfono, pero no soluciona los problemas" del sector.

Nicolás Pino abrazado a Javier Milei

"Nicolás quedó muy cerca del presidente y eso levanta la temperatura con el resto de la Mesa de Enlace", dijo a este medio un productor bonaerense que participa de las reuniones de la gremial empresaria.

"Pino viene del negocio de la carne y ellos han sido favorecidos por Milei. Ahí sí le sacaron los derechos de exportación", detalló un empresario que vive la dinámica diaria del sector agroexportador.

milei pino sra campo Javier Milei y Nicolás Pino en la apertura de la exposición de La Rural

El temblor interno se manifiesta en la relación institucional de Pereda y Pino y se profundiza en las sedes provinciales y regionales de la Sociedad Rural, en la que los productores están al borde de un ataque de nervios por las promesas gubernamentales incumplidas.

Quienes integran muchas sociedades rurales de interior manifiestan su enojo con Milei. Así, por ejemplo en Córdoba, la Sociedad Rural local trabaja a la par con la regional de CRA: la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

Retenciones, dólar y precios de cereales

Consultado por Letra P, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky detalló: “Tenemos que seguir trabajando con el Gobierno para darnos competitividad y el primer paso es bajar las retenciones hasta eliminarlas".

"Hace rato que el Estado nos ha sacado de la cancha”, advirtió y planteó: “Si le sacan el freno al campo, van a recaudar más. También los intendentes y las provincias no están matando con impuestos”.

Matías de Velazco, secretario de CRA dijo a este medio que “el Presidente se fue de boca, le mojó la oreja a los productores, que hace décadas son los que soportan lo brutal de las retenciones que pesa sobre sus hombros” y reclamó que “el 30 de junio, lejos de aumentarlas al nivel de 2024, sean eliminadas o que sigan bajando, pero en forma más acelerada”.

Un empresario que trabaja con la cosecha también le dijo a este portal que "el agro está caliente porque los números no le dan. Por ejemplo, en el caso del trigo, si el Gobierno mantiene la baja de las retenciones en el 9,5%, sólo deja de recaudar u$s 100 millones, pero vuelve rentable a gran parte de los productores que, por fuera de la zona núcleo, pueden llegar a ganar u$s 35 dólares por hectárea. Sin embargo el gobierno prioriza el superávit para mostrarle al FMI que es buen alumno, a costa de que se fundan los productores".

Por su parte, el vicepresidente segundo de la FAA, Claudio Angeleri, reiteró que “la baja de las retenciones debe continuar, sino los números al productor no le convienen, el Gobierno repite errores”.