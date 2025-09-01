Santa Fe: Pullaro redobla la apuesta productivista con la mira en el exterior y la Nación ausente

Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción Gustavo Puccini: el armado del Business Forum, clave para el gobierno de Santa Fe.

El gobierno de Maximiliano Pullaro jugará durante cinco días una de sus cartas fuertes en términos de gestión: el Santa Fe Business Forum . Mostrando la producción como eje fundamental y sin exacerbar el modo campaña, Rosario será escenario nuevamente de una movida que el año pasado le dio fuerte rédito en su debut. Esta vez, habrá un gran ausente: el gobierno nacional.

Alimentos, hidrovía, Vaca Muerta, turismo, logística, construcción y comercio internacional serán algunos de los ejes en los que se enfocará el encuentro que comenzará este lunes en La Fluvial, el espacio ubicado en la terminal portuaria rosarina. La apertura estará a cargo del gobernador, a quien acompañará la vicegobernadora y primera candidata de Provincias Unidas , Gisela Scaglia . No será casual la actividad subsiguiente: expondrá el embajador de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi , titulada “Emiratos – Santa Fe: Oportunidades de Negocios y de Inversión”. El título ya da cuenta del interés santafesino por ese mercado.

El Foro, según destacan en la organización, aglutinará a 250 compradores internacionales, 1.000 empresas argentinas -la gran mayoría santafesinas-, 40 fondos de inversión y embajadores de distintos países. En crecimiento, la clara diferencia con respecto a la edición 2024 es que no habrá funcionarios nacionales, salvo una tercera línea de la Cancillería llegada casi a modo institucional.

Pullaro lo dejó claro desde el minuto uno de su gestión: el desarrollo productivo es uno de sus puntales. Acompañado por el ministro del área, Gustavo Puccini , en el Business Forum pretenden hacer de puente entre compradores del exterior y vendedores de toda la Bota. Con esa meta, en esta edición ampliaron la extensión de la convocatoria de tres a cinco días y prácticamente se duplicaron rubros.

En los paneles, conversatorios y rondas de negocios que se sucederán hasta el viernes participarán nombres como Claudio Zuchovicki o Marcelo Elizondo , quienes plantearán un escenario a nivel nacional y global. “¿Arranca la micro argentina? ¿Es hora de invertir?", se titula la charla del inversor mediático. “Argentina tiene una oportunidad histórica”, repite una y otra vez en escenarios similares Pullaro.

Para seguir tejiendo relaciones, están confirmados también embajadores de países como Marruecos, Turquía, Indonesia, Panamá, Congo y Costa Rica, además de emisarios de la Unión Europea. "No habrá anuncios rimbombantes", aclaran de todos modos. La intención es mostrar gestión sin sobreactuaciones.

Entre la hidrovía y Vaca Muerta

A la par, hay dos temas neurálgicos que desviven al gobierno santafesino. La Fluvial, al borde del río Paraná, vuelve ineludible la discusión sobre la hidrovía, que continúa en distintos ámbitos mientras se espera la licitación de la vía troncal navegable. Casi un eje transversal durante las jornadas del Foro, habrá espacio para ese debate de fondo a lo largo de toda la semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoPuccini/status/1962218165489766717&partner=&hide_thread=false Santa Fe se abre al mundo



Del 1 al 5 de septiembre, Rosario recibe el Business Forum 2025: 250 compradores internacionales, +1000 empresas, 40 fondos de inversión y más de 30 países presentes.



Con el liderazgo de Maximiliano Pullaro, nuestra provincia marca agenda productiva… pic.twitter.com/fzF7qcJ7Zt — Gustavo Puccini (@GustavoPuccini) August 31, 2025

El otro punto tiene que ver con Vaca Muerta. Como viene contando Letra P, madura un acuerdo con el gobierno de Neuquén. Meses atrás se selló otro con YPF. El intendente de Añelo, Fernando Banderet, hablará sobre las oportunidades de inversión allí. Es posible que, además, mantenga un mano a mano con Puccini. También habrá una nueva reunión de la mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe, que busca tejer lazos para que las empresas sigan ofreciendo servicios para Vaca Muerta.

Deporte, turimo y Chapu Nocioni

La nota de color la dará el basquetbolista campeón olímpico Andrés Chapu Nocioni, quien ofrecerá una charla para emprendedores. ¿El motivo de fondo? Los Juegos Suramericanos 2026, otra de las grandes apuestas de la gestión Pullaro. El gobernador viene tendiendo puentes con referencias del deporte santafesino, tal como hizo días atrás con el exPuma Juan Imhoff.

El deporte y el turismo, que también tendrá su apartado en el Business Forum, son dos espacios de impacto para demostrar también la recuperación de Rosario tras la ola de violencia. “Hablar de esos temas nos permite dar cuenta de la mejora en seguridad. También, vincular el turismo con conectividad. Son temas disruptivos”, reconocen.

El gobierno nacional, ¡afuera!

El año pasado, una delegación del gobierno de Javier Milei desembarcó con varias de sus figuras. Estuvieron Juan Pazo -mano derecha de Luis Toto Caputo- y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. La intención era ajustar la sintonía fina con un RIGI que lucía como novedad por aquel entonces. Según consignaron a Letra P, este año el convite fue realizado (“sin nombres propios”, recalcan) y rechazado por el Gobierno. “Cuestiones de agenda” fue el escueto motivo que esbozó la Casa Rosada como explicación.

juan pazo.jpg Juan Pazo, titular de la ARCA, la agencia de recaudación del Gobierno de Javier Milei.

Las elecciones del 26 de octubre en el horizonte, la configuración de Provincias Unidas y una distancia cada vez más acentuada entre gobernadores como Pullaro y el Presidente podrían explicar las ausencias de funcionarios libertarios. Sin embargo, en Santa Fe destacan que sigue habiendo relación entre el área de producción provincial y sus interlocutores nacionales. “Con Pazo, con Lavigne e inclusive con Federico Sturzenegger, aunque este año no participan”, aclararon.