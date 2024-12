En medio de la privatización de la hidrovía, Javier Milei creará una nueva agencia de puertos

A este reordenamiento interno del sector se agregarían también modificaciones al Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre ( Reginave ) destinadas a agilizar trámites y reducir costos operativos que fueron anunciados a fines de noviembre y que todavía no se oficializaron.

Asimismo, dispone la creación de la nueva Agencia de Puertos y Navegación como continuadora jurídica de las “responsabilidades, competencias y funciones” del organismo portuario y de la Subsecretaría.

puerto 1.jpg Javier Milei prevé crear una nueva agencia de puertos

En el caso de la AGP, deberá transferir todos los “recursos, bienes muebles e inmuebles, activos, patrimonios, derechos, obligaciones y presupuestos vigentes”.

Bajo la órbita de Toto Caputo

La ANPYN funcionará bajo la órbita del ministro de Economía, Toto Caputo y contará con “autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado”.

La conducción de la nueva agencia quedará en manos de un director ejecutivo, con rango y jerarquía equivalente a la de un secretario de Estado; y de un subdirector ejecutivo, con rango de subsecretario. Serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo.

Si bien aún no trascendieron los nombres de los posibles candidatos a esos cargos; los que tendrían el aval de Caputo serían el actual subsecretario de Puertos y Vías Navegables, el ex macrista Iñaki Arreseygor; y el titular de la AGP y ex apoderado del Grupo Blaquier, Gastón Benvenuto.

Funciones y atribuciones

Entre las funciones y atribuciones principales que tendrá la APYVN, sobresalen:

Asesorar al Poder Ejecutivo en la habilitación de los puertos.

Promover y hacer efectiva la modernización, eficacia y economicidad de cada uno de los puertos del Estado nacional.

Estimular y facilitar la asociación público-privada y la inversión privada en centros de transferencia de carga, instalaciones ferroportuarias y servicios logísticos, tendientes a reducir los costos del transporte multimodal e incrementar la eficiencia, eficacia y competitividad en la navegación y el comercio exterior.

Coordinar la acción de los distintos organismos de supervisión y control del Estado que actúan dentro del ámbito portuario con el fin de evitar la superposición de funciones y facilitar un funcionamiento eficiente.

Ejercer la responsabilidad primaria en materia ambiental y establecer los procedimientos de evaluación y emisión de las declaraciones de aptitud correspondientes a las obras y actividades en los puertos y vías navegables en coordinación con las autoridades competentes.

Fijar la alternativa de procedimiento para celebrar acuerdos con personas humanas o jurídicas para el caso de los puertos propiedad del Estado nacional o aquellos de titularidad de las provincias o de los particulares cuya administración y explotación se le delegue o acuerde en el futuro.

Ejercer el control de las concesiones, operadores y actividades del puerto de Buenos Aires y el poder de policía e imposición sobre el establecimiento y los bienes muebles e inmuebles que lo integran.

Regular y controlar las concesiones de obras y servicios sobre las vías navegables Interjurisdiccionales de la República Argentina.

Privatización de la hidrovía

Más allá de los resguardos legales que se adopten, hay un tema que genera preocupación en el sector. Es la licitación en marcha para volver a concesionar a manos privadas las obras de ampliación y mantenimiento del dragado y el sistema de señalamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná que se extiende desde la zona de Confluencia hasta la salida al océano Atlántico.

hidrovía 2.jpg La hidrovía de Javier Milei

En el caso del Reginave, los cambios fueron anunciados hace más de un mes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre otros puntos, contempla la creación de un régimen especial para la construcción y certificación de buques de menos de 100 toneladas; la simplificación del régimen de matriculación y transferencia de buques; la libertad de contratación, digitalización de trámites, extensión de habilitaciones del personal de tierra y controles limitados solamente a cuestiones de seguridad.