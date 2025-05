Patagonia: la importación de peras se suma a la guerra de los impuestos y pone en un brete a Pablo Cervi

Argentina, con epicentro en Río Negro, es la segunda exportadora mundial de peras. El primer cargamento trajo una variedad de peras que no se produce en el país y que tiene un aspecto más parecido a una manzana. Esta primera importación de la compañía Botou Dongfang Fruit Co. Ltd. movió el avispero entre los productores del Alto Valle, que vienen señalando que esta temporada es la peor para la fruta “desde la época de Martínez de Hoz”. Así lo afirmó en plena cosecha el presidente de la Cámara de Productores de Fernández Oro, Carlos Zanardi.