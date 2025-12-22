NO HAY PLATA

Axel Kicillof cierra el año sin bonos ni aumentos para estatales

El gobernador recibió a 24 gremios, de docentes y agentes de la administración pública, pero no hizo ninguna oferta salarial. Paritaria abierta hasta enero.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof con representantes de gremios estatales&nbsp;

Axel Kicillof con representantes de gremios estatales 

El encuentro en La Plata fue, según el ministro Carlos Bianco, una reunión "informativa". Participaron también el ministro de Economía, Pablo López, el ministro de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Los funcionarios expusieron ante los gremios la situación financiera que atraviesa la provincia, hablaron de una "emergencia sin precedentes" y de "pérdida de recursos", destacaron el esfuerzo para el pago del aguinaldo en tiempo y forma, pero patearon la discusión salarial para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJ_LopezOK/status/2003151432640544858?s=20&partner=&hide_thread=false

Estuvieron presentes SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, CICOP y AJB, entre otros. Ninguno recibió una propuesta concreta de incremento salarial.

"Compleja situación" en Buenos Aires

En el comunicado oficial, el gobierno provincial responsabilizó a la Nación por "la compleja situación económica y financiera" que enfrenta el distrito. Mencionó "destrucción de empleos y cierres de empresas", caída de recaudación provincial y municipal, y "recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas" por parte del gobierno nacional.

La administración Kicillof estima en 12,9 billones de pesos la deuda que el Estado nacional acumula con la provincia por obras y programas interrumpidos. Ese argumento sustenta la estrategia de austeridad que la Provincia mantiene en los últimos meses.

Paritarias en stand by

El último acuerdo salarial entre la Provincia y los trabajadores estatales se firmó en agosto, con un aumento del 5 por ciento en dos tramos. En el año acumularon una suba del 25,9 por ciento, apenas por encima de la inflación. Desde entonces y hasta hoy no hubo nuevas negociaciones, pese a los reclamos de ATE, UPCN, FEGEPBA y la Asociación Judicial Bonaerense.

La presión sindical se aceleró tras la aprobación de la Ley de Financiamiento en la Legislatura, el 5 de diciembre. Los gremios exigieron la reapertura de paritarias y el pago del aguinaldo sin desdoblamientos. La Provincia garantizó el pago del medio aguinaldo, que fue depositado el sábado pasado. Pero postergó la dicusión por mejoras salariales.

Austeridad de verano

El escenario financiero que enfrenta Kicillof limita severamente su margen de maniobra. El Presupuesto 2026 prevé que el 58 por ciento del gasto provincial se destine a salarios de los 540.000 empleados públicos y a las jubilaciones a cargo de la gestión bonaerense. Son 24,6 billones de pesos que dejan poco espacio para otras erogaciones.

Fuentes del gobierno bonaerense habían deslizado que la austeridad se mantendrá hasta febrero. Solo se priorizarán gastos en salud, seguridad y ayuda social. Los aumentos salariales y la asistencia financiera a intendentes quedan postergados. Febrero, por el inicio del ciclo lectivo en marzo, aparece como la fecha límite para evitar un conflicto mayor con los gremios docentes.

