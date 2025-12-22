Córdoba: Mi Granja ratifica su apuesta al desarrollo industrial y consolida su reconversión productiva

El municipio de Mi Granja recibió un aporte no reintegrable de $17.500.000 del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Córdoba con el objetivo de fortalecer las obras del Parque Industrial del Corredor 19 , consolidando la reconversión productiva de una ciudad que se propone como polo de desarrollo regional.

El acto fue encabezado por la intendenta Claudia Acosta , quien recibió los fondos de manos del secretario de Parques Industriales, Álvaro García Defilippi , y del director del área, José Moyano . El encuentro dejó en claro el respaldo del gobierno de Martín Llaryora a una gestión municipal que logró transformar la matriz productiva local con una visión de largo plazo.

Gracias a un enfoque sostenido de planificación, la localidad dejó atrás su histórico perfil avícola y agroproductivo para convertirse en un referente industrial. El proyecto del Parque Industrial del Corredor 19 ya posiciona a Mi Granja como uno de los polos más dinámicos del departamento Colón y de toda la provincia.

Del encuentro participaron representantes de firmas radicadas en la zona. Actualmente, los dos primeros parques industriales de Mi Granja albergan 65 empresas en pleno funcionamiento y 12 más en etapa de construcción, generando empleo directo e indirecto en toda la región.

Este impacto económico es resultado de una política deliberada que integró al Estado municipal y al sector privado en un modelo de desarrollo conjunto. La apuesta por reglas claras, infraestructura moderna y servicios adecuados atrajo inversiones, estimuló el empleo genuino y fortaleció las cadenas productivas locales.

Nuevo parque industrial en el Gran Córdoba

La jefa comunal anunció que ya está en agenda un tercer parque industrial para ampliar la capacidad de radicación empresarial. La documentación técnica y administrativa fue presentada, con el objetivo de consolidar un corredor industrial estratégico con impacto directo en la economía regional.

La intendenta Claudia Acosta agradeció el respaldo de los ministerios de Infraestructura y de Industria y Comercio de Córdoba. “Estos avances son el resultado de una visión clara de desarrollo, de una gestión que planifica, gestiona y no se detiene, y de un trabajo articulado que entiende que la producción y el empleo son la base del progreso de nuestras comunidades”, subrayó.

La mandataria también resaltó el cambio de identidad productiva y señaló que “Mi Granja dejó de ser un pueblo de producción avícola para convertirse en un polo industrial con identidad, proyección y futuro. Ese es el camino que elegimos y que vamos a seguir profundizando”.