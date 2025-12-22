BATALLA NAVAL

Puertos movilizados: trabajadores de Dock Sud reclaman por los despidos de Litza

La nueva presidenta del Consorcio de la terminal bonaerense asumió y despidió personal y técnicos para nombrar a sus funcionarios. Protesta gremial.

Por Letra P | Periodismo Político
Mónica Litza asumió la presidencia del Consorcio de gestión del Puerto de Dock Sud

En rechazo a los despidos y desplazamientos de trabajadores de planta, que definió la exdiputada Mónica Litza, al asumir como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) realizará este martes una movilización a la terminal portuaria bonaerense ubicada en Avellaneda.

El espejo de la hidrovía

El gremio, que nuclea a la mayoría del personal portuario, aseguró en un comunicado que Litza “asumió de forma autoritaria y violentó la institucionalidad del Puerto”.

Fuentes portuarias aseguran que Litza ya se comunicó con el Ministerio de Seguridad bonaerense y reclamó presencia policial. El punto es que la seguridad portuaria está bajo la jurisdicción de la Prefectura Nacional, y la nueva funcionaria solicitó que "esté la (Policía) Bonaerense" y se desplace a la fuerza de seguridad naval.

Litza, quien fue vicepresidenta del Correo Argentino durante la presidencia de Alberto Fernández y trabajó en el Ministerio de Seguridad nacional, asumió en el consorcio portuario, según el personal, con “una cantidad inédita de personal externo y sin presentación formal alguna decidió el desplazamiento de compañeros y compañeras, vaciando oficinas y escritorios, para finalmente, agregar personal y aumentar la masa de funcionarios en un 15%”.

“Son hechos graves que violan el Convenio Colectivo de Trabajo vigente y desconocen la carrera administrativa”, expresó la UPSF mediante una comunicación oficial.

La movilización se realizará el martes desde las 10 en el ingreso de las terminales del puerto de Avellaneda, donde realizarán un acto de repudio a las decisiones de Litza.

Obra paralizada y competitividad del puerto

La semana pasada, la organización gremial advirtió que Litza “corrió a muchos de los técnicos que están trabajando en el plan de ampliación de los muelles del puerto y el dragado del canal de acceso, que está retrasado y ya tiene objeciones judiciales”. Así se frena una inversión de más de u$s 150 millones.

puerto dock sud
Con la manifestación de los trabajadores, quedará paralizado Dock Sud, uno de los motores del comercio exterior provincial, que opera el 40% de la carga en containers del país, además de los buques de combustibles que trabajan en las refinerías de la Provincia.

Sin la ampliación y dragado del canal de ingreso, el puerto no puede atender la operación de los buques neopanamax de 360 metros de largo, que ya trabajan en la región y queda relegado a un puerto de cabotaje, por la pérdida de competitividad, por caso, frente al Puerto de Montevideo en Uruguay. La firma que tiene la concesión del puerto provincial es Exolgan.

Las autoridades niegan despidos

Fuentes del consorcio rechazaron y consideraron “absolutamente falso” que se haya pedido la renuncia o se haya afectado la carrera administrativa de algún trabajador del organismo. Según afirmaron, las versiones que circularon no se corresponden con la realidad del funcionamiento interno.

Asimismo, desmintieron que las nuevas autoridades hayan solicitado la renuncia de personal. “Es absolutamente falso que se haya dispuesto de algún pedido de renuncia”, manifestaron al referirse a la situación de los trabajadores, quienes, según indicaron, continúan desarrollando sus tareas con normalidad.

En ese marco, indicaron que el directorio del consorcio, integrado por representantes del sector público, privado y sindical, aprobó de manera unánime una nueva estructura organizacional. La decisión, señalaron, se adoptó "en ejercicio de las potestades del directorio" y se ajusta a los objetivos trazados por la actual conducción, "sin vulnerar la normativa vigente".

Lizta se aseguró la tarjeta de crédito corporativa

Litza fue presentada el 10 de diciembre, aunque aún no fue designada oficialmente. En la primera semana en funciones, la exlegisladora reclamó los desplazamientos, planteó la incorporación de al menos 15 personas en cargos directivos e hizo un relevamiento de autos y choferes para asignarlos al nuevo equipo político. También pidió que le habiliten la firma para el uso exclusivo de la tarjeta de crédito corporativa del consorcio.

En un mensaje a las autoridades, UPSF cuestionó “una forma de asumir funciones autoritaria y violenta”, por parte de la nueva titular del consorcio portuario y su equipo, cuando la propia Litza aún no se había presentado ante quienes trabajan en el puerto.

El gremio expresó su deseo de “no volver a tiempos oscuros, en los que el puerto estuvo politizado y tomado por interesas ajenos a los trabajadores y el desarrollo portuario”.

milei, ante el maleficio del tercer ano
Milei, ante el maleficio del tercer año

