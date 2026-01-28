Entre Ríos: una interna gremial jaquea a la empresa uruguaya que gerencia el puerto de Concepción del Uruguay

El momento previo al despeje del acceso del puerto de Concepción del Uruguay , en manos de las fuerzas de seguridad.

La delegación del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos ( SUPA ) de Concepción del Uruguay de Entre Ríos reclama ser reconocida por la empresa Urcel Argentina , que opera en el puerto de esa ciudad . La firma reconoce a la entidad gremial, pero en su representación de Zárate . Esta diferencia derivó en un paro de actividades que finalizó mediante el dictado de conciliación obligatoria.

Luego de esta medida que dictó la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos , la policía provincial y la Prefectura intervinieron para despejar el acceso al puerto y permitir su operatividad plena. La situación derivó en un episodio que los trabajadores no dudaron en definir como de “represión”. “Son hechos a los que no estamos acostumbrados en nuestra provincia”, le dijo Héctor Aguirre , secretario Gremial del SUPA en esa ciudad, a Letra P .

La disputa entre el SUPA de Concepción y del Bajo Paraná o Zárate tiene como telón de fondo que cada uno de ellos está bajo el paraguas de una Federación distinta. Al primero lo representa la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos ( FEPA ) y a los segundos la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina ( Fempinra ).

En este contexto, además de la representación sindical, el SUPA Zárate respalda el pago de $47.000 por hora. Mientras tanto, el SUPA Concepción asegura que en otros puertos abonan $97.000 por cada una de las seis horas de trabajo diario que tiene su jornada laboral. El próximo 10 de febrero se celebrará una audiencia de partes en la secretaría de Trabajo provincial para intentar llegar a una solución.

La representación de SUPA en Concepción del Uruguay cuenta que a fines de 2025 decidió formalizar el sindicato en esa ciudad dejando atrás la representación de la misma entidad de trabajadores con sede en Zárate, provincia de Buenos Aires . Aunque aseguran que cumplieron todas las formalidades, denuncian connivencia entre la empresa y el sindicato avalado por la Fempinra.

Puntualmente, reclaman una actualización salarial del orden de los $50.000 por hora de trabajo. También hacen mención a elementos de seguridad y a baños. Mencionan que hoy son unos 75 jornaleros que trabajan cuando llega un barco a cargar madera. Ese total se divide entre estibadores, apuntadores, capataces y guincheros, explican a Letra P.

Luego del episodio del lunes para desalojar las inmediaciones de la terminal, el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, informó que hubo agentes policiales heridos y seis personas detenidas, por las que el sindicato reclama.

Qué dijo Urcel Argentina SA

La empresa Urcel SA solo se expresó públicamente mediante un comunicado de prensa. En el texto denuncia “la obstrucción del ingreso a las instalaciones portuarias por parte de personas ajenas a dicho ámbito” y argumenta que dicha situación significó “la paralización total de actividades" e impidió el ingreso al puerto de camiones y trabajadores.

La concesionaria se encargó de subrayar que “el conflicto en cuestión resulta completamente ajeno a la empresa y sus trabajadores” y reconoce “su origen en la disputa que mantienen dos gremios distintos por asumir la representación”. También marcaron que priorizan “la paz social y la defensa de las fuentes laborales”.

Caracterizándolo como un “conflicto intergremial”, Urcel depositó “su confianza en las autoridades competentes”. “Urcel Argentina mantendrá su disposición al diálogo y realizará todos los esfuerzos a su alcance para llegar a una solución definitiva del conflicto”, comcluye el comunicado.

Los puertos de Entre Ríos

La provincia tiene el control de cuatro puertos públicos desde que en los años 90 se los transfirió la Nación. El puerto de Concepción es el de mayor infraestructura instalada, con dos muelles multipropósito operativos, una terminal de combustible donde opera YPF, una planta de silos y elevador terminal con capacidad para 30 mil toneladas.

Sin embargo, la limitante es la profundidad del canal de navegación, que es de 25 pies de dragado. Prácticamente solo embarca madera (eucalipto y pino). Las operaciones se hacen en buques que se cargan en tres o cuatro días, trabajando las 24 horas. Cada trabajador lo hace en un turno de seis horas.

Puerto Concepción del Uruguay Un buque de carga en el puerto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Ibicuy es el puerto de aguas profundas natural de la provincia. Con 34 pies de profundidad de manera natural, seguramente será el de mayor crecimiento a futuro por su calado similar a la hidrovía del río Paraná-Paraguay.

Diamante tiene un canal de navegación de 25 pies, sin embargo opera sólo con barcazas. En tanto, el puerto de La Paz es básicamente barcacero. Opera cereales que se llevan al Puerto de Rosario y ganado vacuno que se lleva a engordar a las islas.