El Banco Nación expandió un 53% su cartera de préstamos en 2025

El Banco Nación no para de crecer: expandió un 53% su cartera de préstamos en 2025.

En un contexto económico desafiante, el Banco Nación cerró 2025 con una expansión del 53% en su stock total de créditos , impulsada por préstamos en dólares, líneas hipotecarias y la digitalización de procesos. Los datos reflejan el rol de la entidad en el sistema financiero y su impacto en la economía real, con foco en empresas y familias.

Según datos oficiales de la entidad, el crecimiento de la cartera estuvo explicado en gran parte por el aumento del financiamiento en moneda extranjera, que se incrementó un 124% interanual.

Estas líneas estuvieron orientadas principalmente a sectores exportadores y a grandes empresas, en un contexto de mayor demanda de capital de trabajo y financiamiento para operaciones vinculadas al comercio exterior.

El Banco Nación, presidido por Darío Wasserman , destacó que la evolución del crédito en dólares respondió a una mayor actividad de sectores con generación de divisas, en línea con la reconfiguración del esquema macroeconómico y financiero durante 2025.

Otro de los ejes del año fue la reactivación del crédito hipotecario. A través del programa “+Hogares con BNA”, la entidad se posicionó como el principal actor del sistema en el segmento familias. Durante 2025 se otorgaron 21.500 créditos hipotecarios por un total de $2,4 billones , lo que representó el 49,5% de las colocaciones a nivel nacional.

banco-nacion-cartel-creditos El Banco Nación no para de crecer: expandió un 53% su cartera de préstamos en 2025.

Este desempeño ubicó al Banco Nación como la entidad con mayor participación en el mercado hipotecario, en un escenario de recuperación gradual del financiamiento para la vivienda.

La línea de créditos hipotecarios fue uno de los ejes centrales de la reactivación ya que, a través del programa "+Hogares con BNA”, el Banco Nación se posicionó como la principal entidad del sistema en el segmento familias, otorgando 21.500 créditos por un total de $2,4 billones y concentrando el 49,5% de las colocaciones a escala nacional.

Digitalización y nuevos clientes

La digitalización de los procesos fue otro factor relevante en la expansión del crédito. Según la entidad, el plazo promedio entre la solicitud y la liquidación de un préstamo a través de la aplicación BNA+ se redujo de aproximadamente 200 días a menos de 50.

Este cambio permitió ampliar el acceso al financiamiento y sumar nuevos usuarios: el 40% de los tomadores de créditos durante el año no tenía relación previa con el banco.

Banca Personas y financiamiento automotor

En el segmento Banca Personas, el producto “+Autos” registró un crecimiento significativo. A través de una red de más de 1400 concesionarios en el país, se financiaron más de 11.300 vehículos sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

Este esquema permitió al Banco Nación alcanzar una participación superior al 20% en el mercado de créditos para la compra de autos.

Menos operaciones presenciales y más uso digital

La transformación del modelo de atención derivó en una reducción del 20% en las operaciones presenciales en sucursales y del 30% en cajeros automáticos, mientras que las transacciones digitales crecieron un 20% interanual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoNacion/status/2013708856740679710?ref_src&partner=&hide_thread=false Llevá tus tarjetas Mastercard BNA de crédito y débito en tu celular > https://t.co/WYagvE31Lj pic.twitter.com/ee24sNjWhI — Banco Nación (@BancoNacion) January 20, 2026

La aplicación BNA+ alcanzó una valoración de 53 puntos e incorporó funcionalidades como la apertura online de cajas de ahorro en dólares. Durante el año se habilitaron 333.000 nuevas cuentas, lo que impulsó un crecimiento del 29% en el stock total.

El Banco Nación avanzó también en la digitalización del pago del transporte público, alcanzando una participación del 70% en las operaciones realizadas mediante VQR. Según datos de la entidad, este sistema registra más de 560.000 viajes diarios, en el marco de la expansión de los medios de pago digitales.

Calidad de cartera y base de clientes

El banco también informó una reducción del índice de irregularidad de su cartera crediticia, que se ubicó en 2,5% a septiembre de 2025, frente al 12% registrado al inicio de la gestión. Este desempeño fue reconocido por la calificadora FIX SCR, que otorgó a la entidad la calificación “AAA(arg)” de largo plazo.

En paralelo, el Banco Nación renovó convenios con organismos del sector público. En ese proceso, el 96% de los empleados mantuvo su operatoria con la entidad, consolidando una base de más de 15 millones de personas y 180.000 empresas.

El Banco Nación proyecta un 2026 enfocado en la innovación, con hitos como la digitalización integral del crédito para empresas y el lanzamiento de una nueva Banca Digital.