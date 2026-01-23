EMPRESAS & NEGOCIOS

Vaca Muerta: DLS Archer y Patterson-UTI incorporan equipos de perforación de última generación

Optimizarán la eficiencia en pozos de áreas no convencionales. Resaltan su importancia para dar cumplimiento al nuevo contrato con YPF.

Por Letra P | Periodismo Político
En línea con la expansión de la actividad en Vaca Muerta, DLS Archer y Patterson-UTI avanzan en la incorporación de equipos de perforación de última generación para mejorar la eficiencia operativa en pozos no convencionales. La inversión apunta a responder a la demanda creciente de YPF y otras petroleras, en un contexto de mayor exigencia tecnológica y productiva.

En busca de optimizar la eficiencia en la perforación de pozos en áreas no convencionales como Vaca Muerta, DLS Archer y Patterson-UTI —contratista especializado en perforación, terminación y pulling— firmaron un acuerdo para sumar dos equipos perforadores de última generación.

La incorporación se enmarca en el contrato suscripto con YPF, anunciado en diciembre pasado, que posiciona a DLS Archer como un actor clave en la provisión de soluciones integrales para la industria energética. En ese contexto, Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling en DLS Archer, destacó el alcance estratégico del acuerdo.

Vaca Muerta y el contrato con YPF

“Este acuerdo nos permite expandir nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta y dar cumplimiento al nuevo contrato con YPF, al tiempo que nos anticipamos a una mayor demanda de equipos perforadores de estas características”, señaló Molinaro.

gerardo molinaro vaca muerta
Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling en DLS Archer

Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling en DLS Archer

Además, el ejecutivo subrayó que la iniciativa se inscribe en una estrategia de crecimiento de largo plazo. “Es parte del camino que iniciamos hace dos años con la adquisición de Air Drilling Associates (ADA), nuestra empresa especializada en perforación con presión controlada (Managed Pressure Drilling - MPD)”, agregó el directivo, quien se desempeñó como cfo de la compañía hasta 2022.

El acuerdo también permitirá a DLS Archer y Patterson-UTI potenciar su presencia en el mercado argentino, optimizar recursos y ofrecer soluciones de alto valor agregado que impulsen la productividad y refuercen la seguridad operativa.

La visión compartida entre ambas compañías está centrada en la excelencia, la innovación continua y el cumplimiento de los más altos estándares de performance en el desarrollo de los recursos no convencionales.

