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ALIVIO FISCAL

Hugo Passalacqua también eliminó retenciones sobre transferencias bancarias para monotributistas en Misiones

La iniciativa extenderá a las cuentas el beneficio que ya regía para los medios de pago digitales. Otra medida para descongelar la economía.

Por Letra P | Periodismo Político
Hugo Passalacqua también eliminó retenciones sobre transferencias bancarias para monotributistas en Misiones.

Hugo Passalacqua también eliminó retenciones sobre transferencias bancarias para monotributistas en Misiones.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso eliminar las retenciones sobre las transferencias bancarias de los monotributistas de hasta la categoría D. La medida comenzará a regir el 1 de agosto y extenderá a las cuentas bancarias el esquema de protección de ingresos que ya se aplicaba a las billeteras virtuales.

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La decisión fue instruida por el gobernador al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la provincia con el objetivo de evitar descuentos automáticos por anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las transferencias que reciban los pequeños contribuyentes. El beneficio alcanzará a quienes perciban hasta $2.184.404 mensuales.

Alivio para el bolsillo en Misiones

“En estos tiempos, miles de misioneros utilizan las billeteras virtuales para sus gastos y su vida cotidiana. Tenían un impedimento, una dificultad: quien recibía una transferencia tenía un descuento por anticipo de Ingresos Brutos, y eso era molesto. Por eso instruí, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, al ministro de Hacienda para que, a partir del 1 de agosto, no haya ningún tipo de descuento para quienes reciban transferencias de hasta $2.184.404 por mes”, informó el gobernador al oficializar la medida.

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.&nbsp;

Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones.

El gobierno misionero destaca que la medidia servirá para aliviar la carga sobre emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas unidades productivas de la provincia.

El gobierno provincial señaló que las transferencias bancarias, al igual que las realizadas mediante billeteras virtuales, se consolidaron como una herramienta cotidiana para desarrollar actividades comerciales, administrar gastos familiares o recibir ayuda económica. En ese contexto, sostuvo que preservar esos ingresos contribuyó a fortalecer la estabilidad financiera de los misioneros.

Una medida para descongelar la Economía

La iniciativa permitirá que los monotributistas de las categorías más bajas dispongan de la totalidad de los fondos que reciban mediante transferencias, evitando retenciones previas sobre montos reducidos y generando mejores condiciones para el consumo, la inversión y el desarrollo de sus emprendimientos.

Según se anticipó la cartera economíca provincial impulsará los mecanismos necesarios para replicar en las cuentas bancarias el régimen que ya se encontraba vigente para las billeteras virtuales, con el fin de garantizar un tratamiento uniforme para los pequeños contribuyentes.

Según indicaron desde el gobierno de Misiones, la iniciativa está orientada a acompañar el crecimiento de emprendedores, trabajadores independientes y pequeñas empresas. El objetivo consiste en fortalecer el uso de los medios de pago digitales, reducir costos operativos y proteger el poder adquisitivo de quienes desarrollan su actividad económica en la provincia.

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