YPF Luz opta por la tecnología blockchain y digitaliza contratos eléctricos en Argentina

YPF da un paso en la digitalización del negocio eléctrico en Argentina: a través de YPF Luz, lanzó junto con Justoken una plataforma basada en blockchain para contratar y gestionar energía. La iniciativa, que ya tokenizó activos por más de u$s 800 millones, busca agilizar operaciones, aportar trazabilidad y modernizar la relación con grandes usuarios corporativos.
YPF Luz y la firma tecnológica Justoken presentaron Enertoken, una herramienta que permite contratar y dar trazabilidad a la energía eléctrica —renovable y térmica— mediante tecnología blockchain.
Según las compañías, se trata de la mayor experiencia de tokenización de activos energéticos en el país y una de las más relevantes a escala global en activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés).
La plataforma fue desarrollada sobre la red pública Ripple (XRP Ledger), que garantiza estándares de seguridad, transparencia e inmutabilidad en cada operación. Para su lanzamiento ya se tokenizaron contratos y activos por más de u$s 800 millones, que funcionan como respaldo digital de las transacciones.
Energía: contratación 100% digital
Enertoken introduce un proceso integral y completamente online para que empresas y grandes usuarios contraten y administren su consumo eléctrico. El sistema permite simular costos, formalizar acuerdos y firmar contratos de manera electrónica, además de monitorear consumos, gestionar facturación y generar reportes en tiempo real.
Entre sus diferenciales figura un simulador automático de ahorro que estima el beneficio económico potencial de optar por energía renovable o térmica, en función de datos del mercado mayorista y del perfil anual declarado por cada cliente.
En esta primera etapa, la experiencia digital abarca desde la simulación hasta la firma electrónica, con contratos respaldados por activos tokenizados y registrados en blockchain, lo que apunta a reforzar la confianza y la trazabilidad.
Portal de autogestión y foco en eficiencia
En una segunda fase, Enertoken operará como portal de autogestión para las 90 empresas que actualmente compran energía a YPF Luz. Allí podrán acceder al historial de facturación, descargar comprobantes, consultar consumos en tiempo real y generar reportes para auditorías, certificaciones y reportes ESG.
La petrolera bajo control estatal busca así simplificar procesos administrativos y fortalecer la transparencia en un contexto en el que la eficiencia energética y la sustentabilidad ganan peso en la agenda corporativa.
“Con Enertoken ofrecemos una experiencia totalmente digital para contratar energía con trazabilidad blockchain, y también una gestión más eficiente y segura de los contratos vigentes”, afirmó Martín Mandarano, ceo de YPF Luz.
Desde Justoken, su ceo y cofundador, Eduardo Novillo Astrada, señaló que la iniciativa “refleja cómo la digitalización puede aportar eficiencia y transparencia a la gestión energética” y la definió como un paso relevante en la evolución del mercado local.
El perfil de las compañías
YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) opera desde 2013 y es uno de los principales generadores del país. Cuenta con 3,5 GW de capacidad instalada —que proyecta elevar a 3,8 GW este año— y abastece cerca del 10% de la demanda eléctrica nacional, con generación térmica y renovable y proyectos de almacenamiento en baterías en desarrollo.
Justoken, antes Agrotoken, se especializa en tokenización de activos y soluciones blockchain para sectores como agro, energía, minería y finanzas.
Con Enertoken, YPF incorpora tecnología financiera al negocio eléctrico en Argentina y explora un modelo que podría modificar la forma en que las empresas contratan y gestionan su energía.