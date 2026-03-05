YPF Luz opta por la tecnología blockchain y digitaliza contratos eléctricos en Argentina

YPF da un paso en la digitalización del negocio eléctrico en Argentina : a través de YPF Luz , lanzó junto con Justoken una plataforma basada en blockchain para contratar y gestionar energía . La iniciativa, que ya tokenizó activos por más de u$s 800 millones, busca agilizar operaciones, aportar trazabilidad y modernizar la relación con grandes usuarios corporativos.

YPF Luz y la firma tecnológica Justoken presentaron Enertoken , una herramienta que permite contratar y dar trazabilidad a la energía eléctrica —renovable y térmica— mediante tecnología blockchain.

Según las compañías, se trata de la mayor experiencia de tokenización de activos energéticos en el país y una de las más relevantes a escala global en activos del mundo real ( RWA , por sus siglas en inglés).

La plataforma fue desarrollada sobre la red pública Ripple ( XRP Ledger ), que garantiza estándares de seguridad, transparencia e inmutabilidad en cada operación. Para su lanzamiento ya se tokenizaron contratos y activos por más de u$s 800 millones, que funcionan como respaldo digital de las transacciones.

Enertoken introduce un proceso integral y completamente online para que empresas y grandes usuarios contraten y administren su consumo eléctrico. El sistema permite simular costos, formalizar acuerdos y firmar contratos de manera electrónica, además de monitorear consumos, gestionar facturación y generar reportes en tiempo real.

Entre sus diferenciales figura un simulador automático de ahorro que estima el beneficio económico potencial de optar por energía renovable o térmica, en función de datos del mercado mayorista y del perfil anual declarado por cada cliente.

Enertoken YPF Luz YPF Luz opta por la tecnología blockchain

En esta primera etapa, la experiencia digital abarca desde la simulación hasta la firma electrónica, con contratos respaldados por activos tokenizados y registrados en blockchain, lo que apunta a reforzar la confianza y la trazabilidad.

Portal de autogestión y foco en eficiencia

En una segunda fase, Enertoken operará como portal de autogestión para las 90 empresas que actualmente compran energía a YPF Luz. Allí podrán acceder al historial de facturación, descargar comprobantes, consultar consumos en tiempo real y generar reportes para auditorías, certificaciones y reportes ESG.

La petrolera bajo control estatal busca así simplificar procesos administrativos y fortalecer la transparencia en un contexto en el que la eficiencia energética y la sustentabilidad ganan peso en la agenda corporativa.

“Con Enertoken ofrecemos una experiencia totalmente digital para contratar energía con trazabilidad blockchain, y también una gestión más eficiente y segura de los contratos vigentes”, afirmó Martín Mandarano, ceo de YPF Luz.

Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

Desde Justoken, su ceo y cofundador, Eduardo Novillo Astrada, señaló que la iniciativa “refleja cómo la digitalización puede aportar eficiencia y transparencia a la gestión energética” y la definió como un paso relevante en la evolución del mercado local.

El perfil de las compañías

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) opera desde 2013 y es uno de los principales generadores del país. Cuenta con 3,5 GW de capacidad instalada —que proyecta elevar a 3,8 GW este año— y abastece cerca del 10% de la demanda eléctrica nacional, con generación térmica y renovable y proyectos de almacenamiento en baterías en desarrollo.

Justoken, antes Agrotoken, se especializa en tokenización de activos y soluciones blockchain para sectores como agro, energía, minería y finanzas.

Con Enertoken, YPF incorpora tecnología financiera al negocio eléctrico en Argentina y explora un modelo que podría modificar la forma en que las empresas contratan y gestionan su energía.