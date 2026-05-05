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Acuerdo entre Camuzzi y Vitol para instalar en La Plata una planta clave de GNL

Primera en territorio bonaerense. Producción desde 2028. Exportaciones por u$s 14.500 millones. 500 empleos iniciales. Conexión directa con Vaca Muerta.

Por Letra P | Periodismo Político
Camuzzi y su socio buscan exportar GNL desde el puerto de La Plata.

Camuzzi y su socio buscan exportar GNL desde el puerto de La Plata.

Camuzzi se asocia con Vitol para exportar GNL desde La Plata, con una inversión estimada en u$s 3900 millones. La iniciativa contempla la construcción de la primera planta exportadora en la provincia de Buenos Aires y busca posicionar a la región en el negocio global del gas.

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La alianza incluye al gigante neerlandés como comprador principal de gas natural licuado y posible socio en el desarrollo. Según estimaciones de accionistas, el proyecto podría generar divisas por u$s 14.500 millones a lo largo de veinte años y crear 500 empleos directos en una etapa inicial.

En ese contexto, el proyecto LNG del Plata se posiciona como el primer emprendimiento de estas características en territorio bonaerense. A diferencia de otros consorcios del sector, su ubicación se apoya en la conexión directa con los sistemas de transporte de gas provenientes de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina.

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Camuzzi y Vitol planean exportar GNL desde el puerto de La Plata.

Camuzzi y Vitol planean exportar GNL desde el puerto de La Plata.

Entre los desarrollos comparables se encuentran LNG Argentina, encabezado por YPF junto a PAE y Pampa Energía, y Southern Energy, también liderado por PAE, con foco en otras localizaciones.

Infraestructura y contexto internacional del gas

El plan prevé iniciar la construcción en 2026, con un comienzo de operaciones proyectado para 2028. Durante los meses de menor demanda interna, el sistema podrá exportar más de nueve millones de metros cúbicos diarios de gas.

El proceso implica transformar el gas en GNL para facilitar su transporte marítimo. El proyecto incluye además una plataforma offshore frente a Ensenada y la instalación de un ducto subacuático de diez kilómetros.

En paralelo, el contexto internacional incide en la viabilidad del negocio. La escalada del conflicto en Medio Oriente elevó los costos logísticos y llevó el precio del GNL a u$s 22 por millón de BTU, más del doble respecto de los valores previos a febrero, cuando comenzaron los enfrentamientos entre Irán e Israel, con participación de Estados Unidos.

La iniciativa se inscribe en un escenario de creciente demanda global de energía, en el que el desarrollo de infraestructura para exportación aparece como una de las claves para el posicionamiento de Argentina en el mercado internacional.

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