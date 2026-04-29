MINERÍA

San Juan: la Justicia avaló el proyecto Vicuña y blindó una inversión de U$S 18.000 millones

Tras el conflicto con La Rioja, los tribunales provinciales habilitaron la continuidad operativa del emprendimiento minero. Avance paralelo en el Congreso.

Por Letra P | Periodismo Político
San Juan: la Justicia avaló el proyecto Vicuña y blindó una inversión de U$S 18.000 millones

San Juan: la Justicia avaló el proyecto Vicuña y blindó una inversión de U$S 18.000 millones

La Justicia de San Juan respaldó la continuidad del proyecto minero Vicuña y desactivó el intento de bloqueo impulsado por La Rioja, despejando el camino para una inversión estimada en 18.000 millones de dólares en los próximos diez años en el emprendimiento impulsado por la alianza de las empresas BHP y Lundin Mining.

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El fallo judicial garantiza la continuidad operativa del proyecto y ratificó que no existen impedimentos legales para el desarrollo del yacimiento, clave para el posicionamiento de la minería argentina entre los principales productores mundiales de cobre, oro y plata.

Tras la decisión judicial, el gobernador Marcelo Orrego fue contundente al fijar la posición de la provincia: “La jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años”.

El proyecto en San Juan

La medida cautelar dispuesta por los tribunales sanjuaninos establece que ningún tercero, ya sea público o privado, podrá obstruir ni interrumpir las operaciones del proyecto, con excepción de las autoridades competentes de la provincia de San Juan.

El proyecto Vicuña es una iniciativa de gran escala, con inversiones estimadas en U$S 18.000 millones enfocada en la exploración y desarrollo de cobre en uno de los distritos mineros con mayor proyección a nivel global.

La postura de Marcelo Orrego

“Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”, sostuvo Orrego.

orrego

El fallo judicial marca un punto de inflexión: garantiza la continuidad del proyecto, ordena el conflicto dentro del marco legal vigente y confirma que Vicuña no está frenado ni en riesgo operativo.

La resolución cautelar fue emitida por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan y dejó sin efecto la medida de la jueza riojana María Greta Decker, que había ordenado la suspensión parcial de las actividades y bloqueó el tránsito de maquinaria por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga.

La movida en el Congreso

En paralelo, el Congreso comenzó a avanzar en el fortalecimiento del marco normativo del sector. La diputada Nancy Picón y su par Carlos Jaime Quiroga impulsaron iniciativas para dar previsibilidad jurídica, evitar conflictos interjurisdiccionales y consolidar reglas claras para proyectos estratégicos.

El objetivo de la dupla que integra el bloque Producción y Trabajo es dotar de respaldo político e institucional a nivel nacional al proyecto Vicuña como complemento del aval judicial.

Con un marco legal vigente refrendado por la decisión de la Justicia de San Juan, la provincia ahora se prepara para la undécima edición de la Expo Internacional San Juan Minera que se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario.

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