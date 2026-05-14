Privatización de puertos: Jan De Nul ganó el dragado en Buenos Aires

La gestión de Javier Milei avanzó con otro movimiento en el esquema de privatización y modernización de puertos . La Agencia Nacional de Puertos y Navegación ( ANPyN ) preadjudicó a Jan De Nul una obra estratégica de dragado en el Puerto Buenos Aires tras considerar que presentó la propuesta técnica y económica más conveniente.

La licitación correspondió al “Dragado de Adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte de Puerto Buenos Aires”, una intervención considerada clave para mejorar la navegación y la operatividad logística en una de las terminales más importantes del país.

La empresa belga participó a través de su controlada Compañía Sudamericana de Dragados . Presentó una oferta de u$s 4.955.307,43, cifra que quedó 35,14% por debajo del presupuesto oficial estimado por la ANPyN.

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En el proceso también compitieron Dredging International NV Sucursal Argentina ( DEME ) y Dragados Argentinos S.A. ( DASA ). La propuesta de DEME alcanzó u$s 6.718.702, mientras que DASA cotizó u$s 6.943.836,28.

Según el dictamen de preadjudicación, la propuesta de Jan De Nul fue considerada “válida, conveniente y ajustada” a las exigencias técnicas y económicas fijadas en el pliego. La evaluación oficial destacó diferencias favorables respecto de sus competidores.

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La obra incluye tareas de dragado sobre 550 mil metros cúbicos en sectores estratégicos del Puerto Buenos Aires. Los trabajos abarcan el Canal de Pasaje, áreas de maniobra y espacios operativos considerados centrales para la seguridad y eficiencia de navegación.

El contrato estableció un plazo de ejecución de 140 días corridos. El objetivo oficial apunta a sostener condiciones adecuadas para el ingreso y egreso de embarcaciones comerciales en una terminal clave para el comercio exterior argentino.

Jan De Nul señaló que el avance de este tipo de proyectos resulta fundamental para mejorar la competitividad exportadora. “La eficiencia de los accesos marítimos y fluviales se vuelve cada vez más determinante para las exportaciones”, indicaron voceros de la firma.

La adjudicación consolidó además la presencia de Jan De Nul en Argentina y la región. La empresa cuenta con experiencia internacional en obras ligadas a vías navegables, puertos y desarrollos de energía offshore.