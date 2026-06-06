Córdoba: las empresas de la construcción ajustan márgenes y esperan que el crédito cambie el escenario

Proyectar Córdoba 2026, el evento que reúne a los principales jugadores del desarrollismo del interior del país

La escena tiene algo de paradoja. Mientras la construcción atraviesa uno de los momentos más desafiantes de los últimos años, más de 2000 personas participaron de Proyectar Córdoba 2026 , el principal encuentro del sector inmobiliario y desarrollista del interior del país.

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En los pasillos del Centro de Convenciones no abundaban las celebraciones. Tampoco las quejas. Lo que predominaba era una mezcla extraña entre preocupación y esperanza. Como si el sector hubiera decidido convivir con el presente, mientras espera que llegue el futuro que imagina. O que desea.

"La rentabilidad cayó. Los costos siguen altos. Las ventas avanzan más lento de lo que el negocio necesita porque el mercado no valida los precios de los produtos nuevos; y la obra pública ya no empuja como antes". Los conceptos se repiten como un mantra en los pasillos de Proyectar 2026. Sin embargo, desarrollistas, proveedores, constructores y financistas siguen reuniéndose, lanzando proyectos y buscando nuevas formas de financiamiento .

“Hay una caída bastante importante de la rentabilidad”, admite Sebastián Peusso , uno de los principales jugadores de la industria de la iluminación. Pero inmediatamente matiza: “Veo un deseo de optimismo, al menos. Y eso es bueno porque es una buena energía”.

La frase resume buena parte del clima que se respiró durante las dos jornadas. En un sector acostumbrado a leer el largo plazo, el optimismo parece haberse transformado en una necesidad operativa.

Los créditos, la gran apuesta

Si hubo una palabra repetida hasta el cansancio en cada charla, pasillo o entrevista fue una: crédito. No importa si se trata de desarrollistas, proveedores de materiales o sistemas de capitalización. Todos coinciden en que la recuperación profunda del mercado llegará cuando vuelva a existir financiamiento hipotecario en escala.

Gabriel Teicher, referente de Grupo Elyon, lo plantea casi como un deseo colectivo. “Anhelo mucho que empiece a crecer el crédito hipotecario. Hoy solamente una pequeña parte de la población puede acceder a una vivienda”, sostiene.

La misma mirada comparte Omar Morandini, gerente de Pilay, quien imagina un nuevo ciclo de crecimiento vinculado a la construcción de viviendas y barrios residenciales cuando los préstamos hipotecarios se conviertan en una herramienta habitual para las familias.

Embed 4ta Edición del "Proyectar Córdoba 2026"



Se puso en marcha una nueva edición de Proyectar Córdoba, un espacio de referencia para el sector desarrollista y de la construcción que, por cuarto año consecutivo, reúne a actores clave vinculados a la inversión, el desarrollo urbano y… pic.twitter.com/1Egi9ssXyr — Secretaría de Integración Regional (@SecIntegracion) June 4, 2026

Desde el lado de los proveedores, Pablo Pérez, CEO de Ferrocons, tampoco duda sobre cuál es la llave que falta. “Si consiguen ofrecer más crédito en nuestro sector, eso va a facilitar mucho la comercialización de materiales y de inmuebles”, afirma.

La coincidencia no es casual. Los desarrollistas enfrentan hoy una dificultad que se repite en casi todos los proyectos: el valor de construcción y el precio final de las unidades nuevas todavía no encuentran una validación plena en el mercado. En otras palabras, construir cuesta caro y el comprador todavía no tiene herramientas financieras para acompañar esos valores.

La discusión sobre la Córdoba que viene

Además del financiamiento, otro consenso atraviesa a buena parte del ecosistema desarrollista: Córdoba todavía tiene margen para crecer hacia adentro. La idea apareció en distintos referentes y apunta a aprovechar mejor el suelo urbano existente antes que seguir extendiendo la mancha urbana.

Teicher habla de densificar las áreas centrales. Roque Lenti, expresidente de Ceduc y referente de GNI, plantea una ciudad de densidad media con más desarrollo dentro del anillo de Circunvalación. La discusión ya no pasa solamente por construir más, sino por construir distinto.

En paralelo, aparecen nuevas herramientas para atravesar el momento. Desde alianzas con el mercado de capitales hasta fondos de inversión inmobiliaria y estrategias comerciales apoyadas en redes sociales, el sector busca adaptarse a una economía que ya no responde a las reglas que conocía.

DSC_6441 (1) (1) Salvador Di Stéfano en Proyectar Córdoba 2026, foro que reunió a más de 2.000 personas del sector inmobiliario y de la construcción

Cambiar para sobrevivir

En ese sentido, las advertencias del economista Salvador Di Stefano resonaron fuerte entre los asistentes. “Si hacés lo mismo que antes en este nuevo paradigma, te vas a fundir”, lanzó desde el escenario.

La frase funcionó casi como una síntesis del desafío actual. El negocio inmobiliario cordobés sigue creyendo en el futuro. Pero también sabe que deberá cambiar para llegar hasta él.

Por eso, quizás la mejor definición de Proyectar 2026 no sea la de un evento récord ni la de una industria en recuperación. Lo que dejó esta edición fue la imagen de un sector que sigue apostando cuando los resultados todavía no aparecen.

Un optimismo que no nace de los balances. Sino de la convicción —o de la necesidad— de que tarde o temprano el crédito volverá, las ventas reaccionarán y la rueda volverá a girar. Hasta entonces, la fe parece seguir siendo uno de los principales activos de la construcción cordobesa.