El año nuevo de Milei

Javier Milei termina 2025 fortalecido por el triunfo en las elecciones de mitad de mandato y por la aprobación de las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal . Sin embargo, sin pausa, enero le impondrá una serie de pruebas desafiantes , todas ellas vinculadas con una escasez de dólares que sigue apretando y que constituye el gran talón de Aquiles del modelo .

El viernes, primer día hábil de 2026, comenzará a regir la actualización de las bandas de flotación del dólar en función del último dato de inflación divulgado por el INDEC. Para enero regiría el 2,5% de noviembre, elevando el tope que el Banco Central se obligaría a defender , no necesariamente la cotización.

Ya se sabe que Milei erró groseramente cuando dijo que el billete verde caería a 900 pesos –el piso de la banda en abril– y que recién en ese punto empezaría la acumulación de reservas. Ese límite inferior es un absurdo en el que no vale la pena fijarse. Miremos al techo.

Esto supone una admisión del Gobierno de que su decisión de comienzos de 2025 de pisar más el dólar, pasando del crawling peg del 2% mensual a una actualización del 1%, agotó todo lo que podía dar en términos de ancla cambiaria para bajar la inflación.

Asimismo, atiende las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Estados Unidos y el mercado financiero, que exigen un proceso serio de acumulación de reservas en el Banco Central que le dé solidez a la política cambiaria, y también en el Tesoro, como prueba de solvencia para el pago de sus compromisos. Eso, desde ya, supondría que el Gobierno sumara su demanda al mercado –la mayor dentro de este–, lo que incrementaría la cotización.

Bueno para la cuenta corriente deficitaria, no tanto para la desinflación, que encontraría en eso –además de la indexación de otros precios y la inercia actitudinal de los agentes económicos– un nuevo motivo de ralentización.

Sin embargo, si se presta atención, en diciembre fue común que el Tesoro comprara divisas en bloque, esto es en operaciones fuera del mercado para no afectar el tipo de cambio, y que luego las vendiera en este para evitar que la paridad se recalentara.

Además, a dos días de 2026, no hay indicios de que el Presidente vaya a cumplir otra promesa varias veces pateada para adelante: el levantamiento de los restos del cepo que pesan sobre las empresas, que les impide operar simultáneamente en los mercados oficial y financiero, comprar dólares para atesorar y remitir dividendos a sus casas matrices. Aun "sin ayuda del Fondo, el 1 de enero de 2026 el cepo no existe más", dijo Milei en febrero. Bueno, esa ayuda llegó en abril, la del Tesoro de Estados Unidos en septiembre-octubre y dichos resabios siguen en pie para evitar que la demanda de divisas crezca todavía más.

Por último, el discurso de Milei y de Caputo sigue señalando la reducción de la inflación como el principal objetivo de la política económica.

Sumando los elementos precedentes, y la violación reiterada del Gobierno de la promesa de acumular reservas –lo que ya se tradujo en un waiver, o dispensa, del FMI y en otro que viene en camino–, lo mejor es esperar y ver para creer.

La desesperación de Toto Caputo

Caputo busca con desesperación los dólares que le faltan –unos 2350 millones de dólares– para cubrir el vencimiento de capital e intereses de casi 4300 millones del viernes 9 de enero.

Tras el relativo fracaso de la última emisión en el mercado local –obtuvo 910 millones de dólares a una tasa muy elevada del 9,26% anual, todo peor que lo esperado–, contempla, según la consultora 1816, citada por Ámbito Financiero, la posibilidad de insistir con una operación similar, apostar a un papel de más corto plazo, usar pesos ahorrados para comprarle divisas al Banco Central o tramitar un repo –préstamo de corto plazo con bancos internacionales a cambio de una garantía–.

Default no va a haber, no al menos ahora, pero con un riesgo país que resiste firme por encima de los 500 puntos básicos, refinanciar deuda es muy difícil y cualquier salida, subóptima y polémica.

¿Y el swap de 20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense, del que se activaron hasta ahora 2541 millones para darle salida, con una jugosa ganancia, a Scott Bessent? ¿Y el préstamo de bancos por otros 20.000 millones prometido por el virrey del Protectorado del Río de la Plata? ¿Y el "whatever it takes"? El mutis por el foro de Donald Trump en este momento de necesidad de su peón del Cono Sur merece atención.

A fin de recomponer recursos que acaso se usen con cierta intrepidez, ayudarían para salir del entuerto –el primero de varios– los 1.050 millones de dólares que el FMI debería desembolsar como parte del aporte de campaña por 20.000 millones que le otorgó a Milei en abril. Sin embargo, ese dinero se demorará, toda vez que el organismo quiere tener claridad sobre el uso del dinero ya remitido y resolver el segundo waiver por el incumplimiento de la meta de reservas antes de mandar su misión técnica a Buenos Aires.

También el Fondo quiere ver hechos para creer en la política cambiaria que comenzará con el año.

Que la inocencia te valga, contribuyente

Lo más delicado y que merecería un debate más profundo que el que le destinó el Congreso es la entrada en vigor de la ley de Inocencia Fiscal. Esta prueba de fuego no hará más que comenzar en enero.

La misma también se vincula con la falta de dólares, cuando la demanda para atesoramiento viene barriendo todo el superávit energético que genera Vaca Muerta. Diga lo que diga Caputo, el tipo de cambio es un problema.

La norma busca incentivar a los argentinos a meter en el sistema dólares en negro y –presuntamente, porque está floja de papeles – los blinda de futuras persecuciones.

El concepto es que nadie, ni los bancos no las concesionarias de autos ni los escribanos, le pregunte a la gente de dónde proviene el dinero que exterioriza. Hasta ahora, el delito de evasión invertía la carga de la prueba, obligando al contribuyente a demostrar el origen legal y no evadido de sus bienes. Ya no.

Además, eleva drásticamente los umbrales de lo que se considera evasión simple y evasión agravada, limita los plazos de reclamo por impuestos no pagados por parte de la ARCA y elimina la necesidad de justificar en las declaraciones de impuesto a las Ganancias el dinero que se use para gastos personales. Es, de hecho, un blanqueo permanente.

Milei ya tenía esto en la cabeza allá por abril de 2024, cuando dijo que lo que opinara al respecto el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) le importaba "un rábano". Hay que reconocer que estuvo fino.

Los problemas son importantes:

Uno, ese organismo considera la evasión como un delito precedente del lavado de activos, que es lo que le interesa combatir.

Dos, entiende que impedir que bancos, concesionarias escribanos remitan información sobre operaciones sospechosas es grave. Asimismo, considera indebido recortar las atribuciones de los organismos de control.

Tres, el GAFI no acepta blanqueos de carácter permanente.

Ajeno a todo y desesperado por los verdes, Caputo ordenó a los bancos que "no rompan las pelotas" preguntándole a la gente de dónde sacó los dólares que vaya a depositar.

El Banco Nación, señalado como refugio por el funcionario, obedeció rápido, invitando a sus clientes a llevar toda la ropa sucia que tengan a través de un posteo en X.

Algo pasó, porque luego el mensaje fue eliminado.

¿Será que la urgencia llevó a sus dóciles autoridades a pretender la aplicación de una ley antes de su reglamentación y entrada en vigor? ¿Será que, como todo banco, debería respetar estándares internacionales antilavado, cosa que lleva a muchos, que son filiales de entidades extranjeras, a manifestar resistencias?

El esquema podría convertirse en una puerta de entrada para dinero producido por delitos como el narcotráfico.

¿Tendrá algo que ver todo esto con las más recientes desregulaciones de Federico Sturzenegger, según las cuales ya no se requerirá que los aviones y aerolíneas privadas presenten sus planes de vuelo y se permitirán los vuelos visuales nocturnos?

Nada importa, parece, cuando el jefe de Estado les regala a sus ministros un libro que tilda de "héroes sociales" a los evasores y a los narcotraficantes.

Así las cosas, ¿volverá la amenaza del GAFI de colocar a la Argentina en su lista gris de países sin suficientes controles contra el lavado de dinero? El descrédito sería enorme.

La inseguridad jurídica de la inocencia fiscal impacta y cabe preguntarse qué tipo de audaces confiarán en esa ley sin contar con garantías reales de que no se les pregunte mañana lo que se omite hoy.

Curioso modo de alentar las inversiones.

En el estribo: el test de Venezuela

Trump anunció el ataque a una supuesta instalación de producción de drogas en Venezuela, lo que constituye el primer golpe militar en tierra llevado a cabo por el Pentágono. Milei, ya lo dijo, respalda "la presión" de Estados Unidos sobre el régimen chavista.

El Presidente no puede decir otra cosa y, probablemente, no quiera hacerlo. Sin embargo, el hecho, que se habría producido la semana pasada, sienta un precedente nefasto para América Latina, donde Washington se arroga el poder, Corolario Trump de la Doctrina Monroe mediante, de hacer y deshacer a su antojo.

Nicolás Maduro es un dictador que permaneció en el poder tras una votación irregular y de la que nunca ofreció las correspondientes actas de respaldo. Sin embargo, la región entera debería alzarse ante la pretensión estadounidense, que supone una amenaza futura para cualquier gobierno que saque los pies del plato.

El dato no es menor para una Argentina que, después de Milei y por responsabilidad de este, quedará comprometida por muchos años con la hiperpotencia.

Fue un placer haber compartido con vos otro año de desPertar y lo es saber que vamos a seguir estando juntos, día a día, para pensar esta Argentina compleja.

Te deseo lo mejor para lo que viene. Hasta el viernes.