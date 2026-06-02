La mayor apuesta privada al RIGI: Chevron planea invertir u$s 13.800 millones en Vaca Muerta

Chevron formalizó ante el RIGI un proyecto de u$s 13.800 millones para desarrollar el área El Trapial , en Neuquén . La iniciativa refuerza el protagonismo de Vaca Muerta en la llegada de capitales al país y se convierte en la mayor inversión impulsada por una empresa privada bajo ese esquema.

Empresas & Negocios RIGI y petroleras: PAE invertirá u$s 680 millones en un proyecto afuera de Vaca Muerta

La petrolera estadounidense presentó una solicitud para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto destinado a expandir su actividad en la cuenca neuquina.

La iniciativa quedó sólo por detrás del proyecto de GNL impulsado por YPF y sus socios, valuado en unos u$s 25.000 millones , y representa la mayor apuesta individual de Chevron desde su desembarco en Argentina.

El desembolso constituye una nueva señal de respaldo al potencial productivo de Vaca Muerta, una formación que concentra buena parte de las inversiones energéticas del país y se consolidó como uno de los motores del crecimiento hidrocarburífero.

Además, el proyecto se suma a otros desarrollos que buscan aprovechar los beneficios del RIGI para acelerar inversiones vinculadas con petróleo, gas e infraestructura orientada a la exportación.

La apuesta de Chevron en Neuquén

Chevron opera en la Argentina desde hace 26 años y acumula inversiones por más de u$s 10.000 millones. Su llegada se produjo en 1999, tras la adquisición de la empresa San Jorge.

El punto de inflexión ocurrió en 2013, cuando selló un acuerdo con YPF para desarrollar Loma Campana, en una etapa en la que el potencial de Vaca Muerta todavía estaba en proceso de validación.

chevron vaca muerta Vaca Muerta: Chevron invertirá u$s 10.000 millones y acelera la apuesta al RIGI

Actualmente, Loma Campana es el principal yacimiento no convencional del país, con una producción cercana a los 100.000 barriles diarios. Chevron posee allí el 50% de participación junto a la petrolera de mayoría estatal.

La compañía también opera de manera directa el área El Trapial, donde produce alrededor de 7000 barriles diarios, además de desarrollar actividad exploratoria en Narambuena y Loma del Molle.

El mayor proyecto privado bajo el RIGI

La magnitud de la inversión convierte a El Trapial en el proyecto privado más importante presentado hasta el momento dentro del régimen de incentivos.

El monto supera ampliamente los compromisos anunciados por otras compañías energéticas y refleja la expectativa de los grandes operadores internacionales sobre la capacidad de crecimiento y exportación de Vaca Muerta.

toto caputo chevron quirno embajador Vaca Muerta: Chevron presentó un RIGI por u$s 13.800 millones

La iniciativa llega además en un contexto favorable para el sector. Durante 2025, la Argentina registró un superávit energético récord impulsado por el crecimiento del shale oil y el shale gas, mientras las exportaciones de hidrocarburos ganaron participación en el comercio exterior.

Señales al mercado

La presentación no sorprendió a los analistas. Durante los últimos meses, ejecutivos de Chevron habían manifestado públicamente su interés por ampliar inversiones en el país si se mantenían condiciones favorables para el desarrollo energético.

En marzo, durante la conferencia CERAWeek de Houston, el ceo global de la compañía, Mike Wirth, destacó los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno nacional y sostuvo que observaba avances concretos para nuevos proyectos.

Más tarde, en la Argentina Week realizada en Nueva York, el vicepresidente de Chevron Corporation, Mark Nelson, definió al país como un actor estratégico para abastecer la creciente demanda mundial de energía y destacó el potencial geológico de Vaca Muerta.

La confirmación oficial llegó después de que el ministro de Economía, Toto Caputo, anticipara que la petrolera preparaba una presentación millonaria para adherir al régimen. Con la formalización del trámite, Chevron quedó al frente del mayor proyecto privado ingresado hasta ahora al RIGI.