La UIA de Martín Rappallini: un Día de la Industria con reclamos a Javier Milei, pero sin romper nada

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, con reclamos a Javier Milei pero sin romper

La industria nacional expulsó 39.000 trabajadores en el gobierno de Javier Milei , el uso de capacidad instalada sigue por debajo del 60% y la producción industrial y la actividad económica se plancharon en junio pasado. En este marco, el presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), Martín Rappallini , festejará el Día de la Industria junto al gobernador cordobés Martín Llaryora .

En Córdoba , Rapallini presentará un esbozo de la propuesta de la UIA sobre la reforma fiscal, que reclama la baja de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos y tasas municipales como Seguridad e Higiene.

"Un Nuevo Contrato Productivo para mejorar la competitividad de la industria nacional, sin transitar por el camino de una devaluación”, repite Rappallini, para no azuzar los fantasmas que reviven mientras se recalienta el dólar .

Es tácito, que todo lo que pueda suceder respecto de la industria será después de las elecciones, tanto de la provincia de Buenos Aires, donde Rappallini fue presidente de la entidad fabril bonaerense, como de las nacionales de octubre.

A la administración libertaria la UIA también le demanda por la baja de retenciones a las exportaciones industriales. “El 60% de las exportaciones industriales sigue pagando retenciones, un caso inédito que los países exporten impuestos”, declaró Rappallini.

El 12% de los sectores que no fueron alcanzados por la eliminación de retenciones que el Gobierno aplicó en mayo concentran casi el 65% de los dólares que ingresan por exportaciones. Entre ellos se encuentran el automotriz y el siderúrgico -con Techint como actor central en la UIA-, que continúan tributando cada vez que venden al exterior.

En la agenda de la UIA, consensuada con el Gobierno, también figura la denominada “modernización laboral”, que, según explican, apunta a reformar convenios colectivos que no contemplan los cambios introducidos por la tecnología y, sobre todo, a reducir la litigiosidad en un contexto en el que las empresas pagan cada vez más en concepto de ART.

Rappallini reclama además al Gobierno nacional -aunque por ahora con menor intensidad- que intervenga en el sistema bancario para liberar el crédito productivo, actualmente inaccesible para las pymes con tasas cercanas al 70%.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 19.17.11 El gobernador Llayora la semana pasada en un encuentro de Parques Industriales

En Argentina, la relación entre préstamos al sector privado y el PBI es del 8% y en otros países latinoamericanos este indicador supera el 50% de promedio.

El tema infraestructura también está en la agenda de la UIA. Lo plantea desde el gobierno de Alberto Fernández: sin infraestructura vial y portuaria, la competitividad industrial y logística decrece sin remedio. Es conocida la relación de Milei con la obra pública.

Martín Rappallini y la foto con Martín Llaryora

En abril, luego de reemplazar al patriarca Daniel Funes de Rioja en la UIA, Rappallini encaró una recorrida por las provincias: visitó Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Corrientes y Jujuy.

En cada jurisdicción se reunió con los gobernadores, para generar volumen político. Y también para contener la presión de las bases industriales, que no encuentran sosiego ante el modelo pro sector financiero y de apertura indiscriminada de las importaciones, que desplomó todos los indicadores que miden el desempeño industrial.

En Córdoba, Rappallini intenta plantarse como un catalizador de los reclamos federales, aunque sin cortar el diálogo con el gobierno nacional, en el que asegura tener interlocutores válidos.

rappallini llaryora y macario Rappalllini, Llaryora y Macario reunidos en Córdoba

Hacia el interior de la UIA, en el propio consejo directivo, ya hay voces muy disonantes respecto de “esperar un diálogo con Milei”.

“No vemos al gobierno preocupados por el sector industrial, se intenta todo el tiempo poner sobre la mesa las realidades de nuestro sector y no hay quién atienda el teléfono”, dijo a Letra P un industrial, titular de una gremial empresarial de las más fuertes de la UIA.

El modelo industrialista

El presidente la UIA compartirá el acto con Llaryora, que en su provincia se jacta de tener un modelo industrialista. "Quienes vienen a Córdoba saben que tienen un Estado amigo que los va a ayudar para trabajar en conjunto; de eso se trata el modelo cordobés", dijo la semana pasada en un encuentro que organizó junto a la Asociación de Parques Industriales Argentinos, que preside Rodolfo Games. Contrasta el desguace al financiamiento de estos predios que encaró el gobierno nacional.

Córdoba mantiene una promoción industrial activa y no le cobra Ingresos Brutos a las empresas que se instalan en Parques Industriales.

En el encuentro también estará jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario, que representa la cámara de industrias del maní y tiene buen diálogo con Llaryora.

Reclamos de entidades pyme

Desde otra central empresaria, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, castigó al gobierno nacional debido a que desde la asunción del presidente Milei "se perdieron más de 260.000 empleos, siendo la industria manufacturera uno de los sectores más golpeados, con 42.000 empleos menos desde diciembre de 2023, según los datos que surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)”.

“Lo grave es que en este mismo período se cerraron 1.582 pymes industriales, lo que implica que no se trata de recontratar personal, sino que se necesita empezar de cero, si es que las condiciones vuelven a ser beneficiosas para la producción nacional”, se lamentó.

Números en rojo

Según datos de la Consulora Epyca que dirige Martín Kalos, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mostró un segundo mes consecutivo de caída intermensual en junio: la economía retrocedió 0,7% respecto de mayo.

En el mes anterior había caído 0,2% mensual. Sólo mostró números positivos en dos de los seis primeros meses del año: febrero (0,7% mensual) y abril (1,4% mensual).

WhatsApp Image 2025-09-01 at 19.13.23 La industria manufacturera sufre el gobierno de Javier Milei. Gráfino CEPA

"La situación actual de la economía argentina es muy evidente: no sólo está estancada, sino que también está sufriendo una caída gradual que la aleja de los mayores niveles que se alcanzaron durante el gobierno de Milei, hacia finales de 2024", detalle el informe de Epyca.

En el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige Hernán Letcher, desarrollaron un informe sobre la industria en el gobierno de Miiei, en el que detallaron todas las medidas "anti industria" del gobierno nacional y concluyeron, entre otros datos, que "la industria argentina atraviesa un marcado deterioro".

En 2024, registró una caída interanual promedio del 8,8%. Con los datos de 2025 del INDEC hasta junio, la industria se encuentra 6,6% por debajo del promedio de 2023.