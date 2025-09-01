El dólar rozó los $1.400 a seis días de las elecciones bonaerenses pese a las ventas de Toto Caputo

El dólar rozó los $1.400 en los bancos en la cuenta regresiva para las elecciones bonaerenses, a pesar del arsenal de medidas con el que el ministro Toto Caputo busca contener el precio de la divisa. La cotización mayorista, en $1.372, quedó a menos de cien pesos del techo de la banda.

Economía confirmó a algunos medios que el Tesoro vendió divisas en los últimos días. En el entorno de Caputo señalaron que el objetivo fue abastecer a provincias que debían cancelar vencimientos de deuda.

La noticia cobró fuerza a medida que los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Centra l registraron una caída de aproximadamente u$s 354 millones entre el 11 y el 27 de agosto.

Esta baja incluso superó el monto de los pagos de deuda externa con organismos internacionales previstos para el período, lo que disparó las alarmas en el mercado.

Intervención poco ortodoxa de Toto Caputo

"Incluso si fuera cierto lo que dice el Gobierno nacional, eso no le quita ningún grado de gravedad o preocupación a la situación actual. Por un lado, porque no es habitual que esto ocurra por fuera del Mercado Único y Libre de Cambios, y entonces lo hacen así para evitar algún tipo de presión sobre el mercado. Eso sería ya en sí mismo un punto. El Banco Central decidió salir a vender divisas de manera directa, o sea que la intervención existió. Si es directa o indirecta ya no importa", dijo a Letra P el economista Martín Kalos.

Provincia de Buenos Aires : la administración bonaerense enfrentó un vencimiento de deuda por 360 millones de dólares. Desde la propia gestión confirmaron que compraron los dólares directamente en el MULC, como lo establece la normativa.

: la administración bonaerense enfrentó un vencimiento de deuda por 360 millones de dólares. Desde la propia gestión confirmaron que compraron los dólares directamente en el MULC, como lo establece la normativa. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : según confirmaron fuentes porteñas a este medio, la compra de divisas también se realizó vía MULC “para pagar los u$s 300 millones del vencimiento del 1° de junio”.

: según confirmaron fuentes porteñas a este medio, la compra de divisas también se realizó vía MULC “para pagar los u$s 300 millones del vencimiento del 1° de junio”. Otros vencimientos provinciales: en septiembre, Río Negro, Mendoza y Jujuy afrontan compromisos por un total de 125 millones de dólares, una cifra muy inferior a las ventas registradas por el Tesoro, señalaron consultores de ADCAP a Letra P.

En su informe diario, Max Capital advirtió que "las ventas del Tesoro no calzan con el cronograma de pagos provinciales. La normativa del BCRA permite a provincias y empresas acceder al mercado de cambios solo unos pocos días antes de sus vencimientos, lo que hace poco probable que las ventas del Tesoro, que se extendieron desde el 11 de agosto, hayan tenido ese fin".

Existe una normativa que prohíbe a las provincias acceder al mercado de cambios más de cinco días antes de un vencimiento de deuda. "En teoría, la provincia de Buenos Aires, comprando dólares para pagar sus compromisos, explica a lo sumo esa ventana de cinco días. Pero el Gobierno lleva dos semanas interviniendo en el mercado con ventas de divisas, lo que indica que no es la única explicación", resumió Kalos al describir la sospecha del mercado.

Las sospechas del mercado

"No es que el Tesoro le venda directamente a las provincias, pero sí se sabe en el mercado que es la primera vez, después del acuerdo con el Fondo, que en vez de comprar dólares dentro de la banda el Tesoro los vendió dentro de la banda. Eso es lo que se conoce; quién los compró, no", señaló un exfuncionario de Hacienda de la provincia de Mendoza, que además confirmó que los cronogramas "no coinciden" en este caso tampoco.

El mercado, por su parte, sigue de cerca la situación y evalúa el verdadero propósito de estas operaciones, mientras que la falta de transparencia del Gobierno alimenta las especulaciones sobre la salud de las finanzas públicas y el futuro del dólar.

Incertidumbre electoral

El desenlace de la estrategia oficial se definirá el próximo domingo, pero los analistas evitan anticipar qué sucederá en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo se juega prácticamente el plan económico.

En el mercado remarcan que las autoridades reconocieron abiertamente que los desajustes en variables clave -como el atraso cambiario y las tasas y encajes siderales- se corregirán tras una eventual victoria libertaria.

"No estamos prestando atención tanto a la magnitud de la victoria o derrota, sino a cómo se achica o agranda la base electoral de la oposición y del oficialismo. Eso es lo que estamos mirando ahora", señalaron desde ADCAP, ante la consulta de Letra P sobre el escenario para el Gobierno a partir del 7 de septiembre.