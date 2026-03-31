La pobreza bajó al 28,2%, pero el rebote de la inflación le puso un piso y el descenso frenó desde octubre

El INDEC publicó que bajó la pobreza, pero la inflación le pone un piso a la caída

La pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018, y marcó una fuerte baja interanual, informó el INDEC . La tendencia cambió desde octubre: el rebote de la inflación y el encarecimiento de la canasta básica erosionaron ingresos y el indicador más sensible de todos tocó piso y repuntó.

El dato del segundo semestre de 2025 mostró una baja contundente de la pobreza al alcanzar al 28,2% de las personas y al 21% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

La cifra implicó una caída de 3,4 puntos porcentuales frente al primer semestre del año y de 9,9 puntos en comparación interanual, además de perforar el umbral del 30%.

El descenso estuvo explicado por una mejora en los ingresos frente al costo de vida: el ingreso total familiar creció 18,3% en el período, por encima de la Canasta Básica Total (11,3%) y la Alimentaria (11,9%). Ese diferencial permitió que más hogares quedaran por encima de la línea de pobreza.

Sin embargo, con los salarios perdiendo terreno y un cambio de composición en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el que los alimentos volvieron a liderar las subas en lugar de los servicios, el indicador podría haber encontrado su piso.

"Dato, no relato": el festejo coordinado en la Casa Rosada

Minutos después de conocerse el número del INDEC, la plana mayor del Gobierno salió a capitalizar lo que definen como el nivel de pobreza más bajo en siete años. El presidente Javier Milei lideró la narrativa en redes sociales con un tajante "LA POBREZA SIGUE BAJANDO. Dato no relato. MAGA!", vinculando la caída directamente a su programa económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2039057815579320647&partner=&hide_thread=false LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS.



En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%

Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p.

En relación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2026

El ministro de Economía, Toto Caputo, destacó que la reducción de casi diez puntos interanuales se sustenta en el proceso de desinflación y el crecimiento económico. También el ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a las celebraciones: "¡Estamos destruyendo la pobreza! Asumimos con el 57% y logramos bajarla al 28% en dos años".

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado oficial para festejar que la asistencia social llegue "sin intermediarios", lo que, según la cartera, permitió que el impacto de la mejora macroeconómica se filtrara hacia los sectores más vulnerables.

Los datos de la desaceleración

El informe del segundo semestre de 2025 arroja datos que confirman la desaceleración del ritmo de mejora. La pobreza marcó una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año pasado.

En tanto que la indigencia, que registró un 6,3%, no tuvo variaciones significativas en el período.

Toto Caputo Javier Milei Javier Milei y Toto Caputo en su libre interpretación de los datos de la economía.

El ingreso promedio de un hogar pobre ($783.493) aún está un 35,7% por debajo de la Canasta Básica Total ($1.219.130).

Esta brecha de más del 35% indica que, aunque muchas personas dejaron de ser pobres, quienes permanecen bajo la línea están muy lejos de salir de ella, atrapados entre ingresos que no escalan y precios de alimentos que no dan tregua.

La película: el rebote de la inflación frena la mejora

Sin embargo, la dinámica que permitió esa baja comenzó a revertirse. Desde octubre último, la inflación mostró una aceleración que impactó directamente sobre la canasta básica, el principal determinante del indicador de pobreza.

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Con precios nuevamente en alza, los ingresos -que ya venían rezagados- empezaron a perder poder adquisitivo, lo que limita la posibilidad de que la pobreza siga descendiendo.

Durante gran parte del plan de estabilización que impulsó Milei, el ajuste principal pasaba por las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 la tendencia cambió. La inflación siguió alta y el rubro de alimentos y bebidas comenzó a perforar los bolsillos de los deciles más bajos.

Esta mutación en los precios es crítica: mientras que los sectores medios pueden ajustar consumos en servicios o recreación, los hogares pobres destinan casi la totalidad de su ingreso a la comida.

Brecha inflacionaria, el golpe es mayor en los más pobres

Este escenario evidencia el fenómeno de que la inflación no impacta de manera homogénea. El economista Martín Rozada muestran que los hogares de menores ingresos enfrentan aumentos de precios más altos que los sectores de mayores recursos.

En febrero, la inflación mensual fue de 3,18% para el decil más bajo, frente a 2,79% en los hogares de mayores ingresos.

Esta diferencia implica que el deterioro del poder adquisitivo es más intenso en los sectores vulnerables, lo que presiona directamente sobre los niveles de pobreza.

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Los precios de la carne -producto sensible si los hay en la mesa argentina- registró subas por encima del promedio general, impactando directamente en el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Ingresos en duda y consumo débil

Aunque la EPH reflejó una recuperación de ingresos, otros indicadores muestran una dinámica más moderada. Los salarios formales crecieron por debajo de esa medición y el consumo privado avanzó apenas 7,5% en 2025, más en línea con los ingresos registrados que con los declarados en la encuesta.

Este desacople abre interrogantes sobre la consistencia de la mejora observada en la pobreza y su sostenibilidad en el tiempo.

Aun con la baja registrada, la situación social sigue siendo frágil. La brecha de pobreza -la distancia entre ingresos y canasta- se ubica en 35,7%, lo que muestra que los hogares pobres siguen lejos de cubrir sus necesidades básicas.

Además, el 41,3% de las infancias de hasta 14 años permanece bajo la línea de pobreza, consolidando un núcleo duro difícil de revertir.