LA FOTO Y LA PELÍCULA

La pobreza bajó al 28,2%, pero el rebote de la inflación le puso un piso y el descenso frenó desde octubre

El Gobierno celebró que cayó a mínimos desde 2018. La canasta básica repuntó e interrumpió la mejoría en el índice más sensible del INDEC.

Letra P | Lorena Hak
Por Lorena Hak
El INDEC publicó que bajó la pobreza, pero la inflación le pone un piso a la caída

El INDEC publicó que bajó la pobreza, pero la inflación le pone un piso a la caída

La pobreza descendió al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018, y marcó una fuerte baja interanual, informó el INDEC. La tendencia cambió desde octubre: el rebote de la inflación y el encarecimiento de la canasta básica erosionaron ingresos y el indicador más sensible de todos tocó piso y repuntó.

Notas Relacionadas
Las naftas se disparan y calientan la inflación con una guerra en Irán que Donald Trump no consigue terminar. 
ERA EN ABRIL EL RITMO CALIENTE

Inflación: se viene un mes de alto riesgo

Por 
Letra P | Marcelo Falak
Marcelo Falak

La foto: caída fuerte de la pobreza

El dato del segundo semestre de 2025 mostró una baja contundente de la pobreza al alcanzar al 28,2% de las personas y al 21% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La cifra implicó una caída de 3,4 puntos porcentuales frente al primer semestre del año y de 9,9 puntos en comparación interanual, además de perforar el umbral del 30%.

image

El descenso estuvo explicado por una mejora en los ingresos frente al costo de vida: el ingreso total familiar creció 18,3% en el período, por encima de la Canasta Básica Total (11,3%) y la Alimentaria (11,9%). Ese diferencial permitió que más hogares quedaran por encima de la línea de pobreza.

Sin embargo, con los salarios perdiendo terreno y un cambio de composición en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el que los alimentos volvieron a liderar las subas en lugar de los servicios, el indicador podría haber encontrado su piso.

"Dato, no relato": el festejo coordinado en la Casa Rosada

Minutos después de conocerse el número del INDEC, la plana mayor del Gobierno salió a capitalizar lo que definen como el nivel de pobreza más bajo en siete años. El presidente Javier Milei lideró la narrativa en redes sociales con un tajante "LA POBREZA SIGUE BAJANDO. Dato no relato. MAGA!", vinculando la caída directamente a su programa económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2039057815579320647&partner=&hide_thread=false

El ministro de Economía, Toto Caputo, destacó que la reducción de casi diez puntos interanuales se sustenta en el proceso de desinflación y el crecimiento económico. También el ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a las celebraciones: "¡Estamos destruyendo la pobreza! Asumimos con el 57% y logramos bajarla al 28% en dos años".

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado oficial para festejar que la asistencia social llegue "sin intermediarios", lo que, según la cartera, permitió que el impacto de la mejora macroeconómica se filtrara hacia los sectores más vulnerables.

Los datos de la desaceleración

El informe del segundo semestre de 2025 arroja datos que confirman la desaceleración del ritmo de mejora. La pobreza marcó una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año pasado.

En tanto que la indigencia, que registró un 6,3%, no tuvo variaciones significativas en el período.

Toto Caputo Javier Milei
Javier Milei y Toto Caputo en su libre interpretación de los datos de la economía.

Javier Milei y Toto Caputo en su libre interpretación de los datos de la economía.

El ingreso promedio de un hogar pobre ($783.493) aún está un 35,7% por debajo de la Canasta Básica Total ($1.219.130).

Esta brecha de más del 35% indica que, aunque muchas personas dejaron de ser pobres, quienes permanecen bajo la línea están muy lejos de salir de ella, atrapados entre ingresos que no escalan y precios de alimentos que no dan tregua.

La película: el rebote de la inflación frena la mejora

Sin embargo, la dinámica que permitió esa baja comenzó a revertirse. Desde octubre último, la inflación mostró una aceleración que impactó directamente sobre la canasta básica, el principal determinante del indicador de pobreza.

image

Con precios nuevamente en alza, los ingresos -que ya venían rezagados- empezaron a perder poder adquisitivo, lo que limita la posibilidad de que la pobreza siga descendiendo.

Durante gran parte del plan de estabilización que impulsó Milei, el ajuste principal pasaba por las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 la tendencia cambió. La inflación siguió alta y el rubro de alimentos y bebidas comenzó a perforar los bolsillos de los deciles más bajos.

Esta mutación en los precios es crítica: mientras que los sectores medios pueden ajustar consumos en servicios o recreación, los hogares pobres destinan casi la totalidad de su ingreso a la comida.

Brecha inflacionaria, el golpe es mayor en los más pobres

Este escenario evidencia el fenómeno de que la inflación no impacta de manera homogénea. El economista Martín Rozada muestran que los hogares de menores ingresos enfrentan aumentos de precios más altos que los sectores de mayores recursos.

En febrero, la inflación mensual fue de 3,18% para el decil más bajo, frente a 2,79% en los hogares de mayores ingresos.

Esta diferencia implica que el deterioro del poder adquisitivo es más intenso en los sectores vulnerables, lo que presiona directamente sobre los niveles de pobreza.

image

Los precios de la carne -producto sensible si los hay en la mesa argentina- registró subas por encima del promedio general, impactando directamente en el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Ingresos en duda y consumo débil

Aunque la EPH reflejó una recuperación de ingresos, otros indicadores muestran una dinámica más moderada. Los salarios formales crecieron por debajo de esa medición y el consumo privado avanzó apenas 7,5% en 2025, más en línea con los ingresos registrados que con los declarados en la encuesta.

Este desacople abre interrogantes sobre la consistencia de la mejora observada en la pobreza y su sostenibilidad en el tiempo.

Aun con la baja registrada, la situación social sigue siendo frágil. La brecha de pobreza -la distancia entre ingresos y canasta- se ubica en 35,7%, lo que muestra que los hogares pobres siguen lejos de cubrir sus necesidades básicas.

Además, el 41,3% de las infancias de hasta 14 años permanece bajo la línea de pobreza, consolidando un núcleo duro difícil de revertir.

Temas
Notas Relacionadas
inflacion: marzo caliente, abril de alto riesgo
desPertar

Inflación: marzo caliente, abril de alto riesgo

El Banco Central ajustó el índice para medir el dinámica de precios, que impacta sobre el registro de inflación  
EL DESPERTAR DE LA FUERZA

La inflación aceleró por sexto mes y la suba de alimentos se siente en las canastas de pobreza

El INDEC registró un IPC de 2,5% en noviembre, el más alto desde abril. La carne y las tarifas impulsaron el costo de vida. El relato de Toto Caputo.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Un juez suspendió la reforma laboral de Milei.
REVÉS PARA EL GOBIERNO

Un juez hizo lugar a la cautelar de la CGT y suspendió la reforma laboral

Por  Gabriela Pepe
Diego Molea
PLANO CORTO

La vuelta al Consejo de la Magistratura de Molea, el académico con tentáculos judiciales y políticos

Por  María Martha San Martín
Abril de 2024. Toto Caputo y Javier Milei, los rostros del ajuste en la marcha en defensa de las universidades (Foto: NA).
MOTOSIERRA HASTA EL HUESO

Milei cumple, las universidades agonizan

Por  Juan Rezzano
Franco Bartolacci, flamante presidente del CIN, que agrupa a las universidades del país.
FRANCO BARTOLACCI

"Las universidades muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal como ahora"

Por  Juan Pablo Gavazza