La china BYD designa a Christian Kimelman nuevo country manager para Argentina

La automotriz BYD ( Build Your Dreams ) anunció la designación de Christian Kimelman como nuevo country manager para Argentina , en un contexto marcado por el avance de las importaciones de vehículos eléctricos y el desembarco de miles de unidades en el mercado local. El nombramiento busca consolidar la estrategia de expansión de la compañía china en el país.

Desde su nuevo rol, Kimelman estará a cargo de liderar y coordinar todas las áreas y operaciones de BYD en Argentina, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la marca, ampliar la red comercial y acompañar el crecimiento del portafolio de productos en un mercado que comienza a abrirse con mayor fuerza a la competencia internacional.

La designación se produce pocos días después del arribo a la Argentina de un buque de BYD con más de 5800 vehículos eléctricos, uno de los mayores desembarcos de este tipo registrados hasta el momento.

El navío llegó a la terminal portuaria de Zárate, uno de los principales nodos logísticos del sector automotor, y representa un paso clave en la estrategia de abastecimiento y escala de la compañía.

El movimiento se inscribe en la hoja de ruta global de BYD, orientada a la electrificación del transporte, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones de movilidad sustentable.

En Argentina, la empresa apunta a capitalizar un escenario de mayor apertura comercial, que facilita la importación de vehículos provenientes de China, en especial en el segmento de autos eléctricos.

Experiencia en la industria automotriz

Kimelman cuenta con más de 15 años de experiencia en posiciones directivas dentro de la industria automotriz. Su carrera está estrechamente vinculada a Mercedes-Benz, compañía en la que ocupó cargos de alta responsabilidad a nivel local, regional y global.

Entre 2021 y 2025 se desempeñó como head of Finance & Controlling para Brasil y Argentina, con responsabilidad integral sobre la rentabilidad de las operaciones y el liderazgo de equipos regionales.

Durante ese período, fue además miembro del directorio de las compañías del grupo en ambos países y del hub regional LATAM. Participó activamente en procesos estratégicos de transformación corporativa, incluyendo una operación de fusiones y adquisiciones y una transición organizacional clave para la región, con reporte directo al headquarters en Alemania.

Con anterioridad, Kimelman fue managing director sales de Mercedes-Benz Argentina, empresa en la que lideró las áreas de Ventas y Postventa de vehículos de pasajeros, definió la estrategia comercial de la marca y gestionó la red de concesionarios. También se desempeñó como cfo de la filial local y ocupó funciones estratégicas en Daimler AG, trabajando junto al cfo global y el board of management, lo que le permitió adquirir una visión integral del negocio automotor.

“Es un enorme orgullo asumir este rol en BYD Argentina. La compañía llegó al país con una visión clara de largo plazo y un compromiso concreto con el desarrollo de la movilidad de nueva energía”, señaló Kimelman. En ese sentido, destacó la llegada de flota propia, la expansión sostenida de la red de concesionarios y el crecimiento del portafolio de productos como pilares de la estrategia local.

“Argentina es un mercado estratégico para BYD, y nuestro objetivo es consolidar una operación sólida y previsible, acercando tecnología de vanguardia que acompañe la transformación de la movilidad en el país”, agregó.

La expansión en Argentina

En paralelo, BYD anunció que Stephen Deng asumirá el rol de deputy country manager en Argentina, con responsabilidad sobre el desarrollo y la operación del negocio de utilitarios, buses y camiones. Desde esa posición, liderará la estrategia de un segmento clave para la adopción de tecnologías limpias aplicadas al transporte comercial y de pasajeros.

El refuerzo de la estructura local coincide con un contexto político y económico favorable para el ingreso de vehículos importados. A fines de octubre, el ministro de Economía, Toto Caputo, avanzó en acuerdos para facilitar la apertura de importaciones de autos provenientes de China, una medida que podría acelerar la oferta y la competencia en el mercado automotor argentino.

Con este escenario, BYD ratifica su apuesta por la Argentina y busca consolidarse como uno de los principales referentes de la transición energética en el sector automotor, apoyada en escala, tecnología y una estrategia de largo plazo.