La inflación aceleró a 2,3% en octubre, pero Toto Caputo prometió que será menor a 1% a mitad de 2026

Toto Caputo mantiene su relato sobre la desaceleración de la inflación.

La inflación de octubre trepó al 2,3%, según el INDEC , mientras el ministro de Economía Toto Caputo sostuvo que el país “va camino a una inflación internacional” y prometió perforar el 1% mensual hacia mediados de 2026, en línea con su relato de estabilidad. El IPC acelera mes a mes desde junio.

Luego del 2,1% de septiembre , el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) registró una leve aceleración, que llevó la variación acumulada del año al 24,8% y la interanual al 31,3%. La división Transporte fue la de mayor aumento (3,5%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

Durante octubre, la variación mensual tanto de la canasta básica alimentaria (CBA) como de la canasta básica total (CBT) fue de 3,1%, por lo que acumulan en el año incrementos del 21,1% y 18,5% y resultaron en variaciones interanuales de 25,2% y de 23% respectivamente.

Para Adcap Grupo Financiero , como en los últimos meses, la inflación mostró escasa sensibilidad a los movimientos del tipo de cambio. La inflación de bienes subió a 2,3%, desde 1,4% en julio, pese a la marcada volatilidad cambiaria.

El propio Caputo celebró que la inflación interanual haya sido “la más baja desde julio de 2018”. La comparación, aunque cierta, omite el contexto: la desaceleración ocurre en un escenario de recesión, con consumo en caída y salarios rezagados.

El “milagro del uno” que el Gobierno intentó instalar antes de las elecciones todavía no aparece en los datos.

El relato de Toto Caputo

En redes sociales, el ministro volvió a ensayar su interpretación: destacó los “18 meses consecutivos de desaceleración” y aseguró que “el proceso de desinflación continuó a pesar de la incertidumbre electoral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1988683983404822716&partner=&hide_thread=false El IPC Nacional registró una variación de 2,3% en octubre, con una inflación núcleo de 2,2% y una variación de 2,8% y 2,6% en las categorías estacionales y reguladas.



La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,3%, registrándose dieciocho meses consecutivos de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2025

El dato cierto es que la media móvil de seis meses del IPC se ubicó en 1,88%, la más baja desde 2018.

Caputo insiste en que la baja de precios responde al “orden fiscal y monetario”, aunque economistas advierten sobre sus límites.

El ajuste muestra señales de agotamiento y el ancla cambiaria, uno de los pilares del esquema, empieza a tensionarse tras los comicios legislativos.

El REM y la película del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había anticipado una inflación del 2,2% para octubre, muy cerca del dato oficial.

Para noviembre, las consultoras prevén una suba del 1,9%, y para diciembre, del 2%, con un cierre de año en torno al 29,6%.

expectativas de inflación

Sin embargo, las estimaciones más recientes muestran alertas.

Eco Go registró un aumento del 1,1% en alimentos y bebidas en la primera semana de noviembre y proyecta un 2,5% mensual, impulsado por carnes, frutas y tarifas.

registró un aumento del 1,1% en alimentos y bebidas en la primera semana de noviembre y proyecta un 2,5% mensual, impulsado por carnes, frutas y tarifas. Econviews prevé una inflación del 2,4%, con presión de los precios regulados.

"Si bien en los próximos meses podría persistir cierto rezago del impacto cambiario, noviembre muestra un escenario distinto. El resultado electoral reforzó la confianza en la continuidad del programa económico, al garantizar el equilibrio fiscal y, por ende, una menor necesidad de emisión monetaria", evaluó Clara Alesina, analista económica de la Fundación Libertad y Progreso, y estimó: "Se espera que la inflación retome su senda de desaceleración en los próximos meses".

En síntesis, el consenso privado marca una meseta en torno al 2%, un nivel difícil de perforar sin un cambio de ancla o de expectativas.

Entre la narrativa y la realidad

El presidente Javier Milei respaldó el discurso de su ministro: “Pasada la pirotecnia electoral, vamos a una inflación cero”, dijo, en alusión a la reducción del circulante y al rezago monetario.

No obstante, los ajustes tarifarios pendientes y la dinámica del consumo ponen en duda ese pronóstico.

Inflación alimentos.jpg El estancamiento de la inflación llegó a su límite en la previa de las elecciones. Captura de redes

La inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, fue de 2,2% en octubre, apenas por debajo del promedio general.

Camino a 2026, según Caputo

Caputo proyecta que “en los próximos doce meses, Argentina va a converger a inflaciones internacionales”. En una entrevista reciente, se animó a precisar una fecha: “Hacia mitad de año, seguramente, entre 1% o menos de 1% mensual”.

El ministro comparó la baja actual con “haber pasado de 1% diario a 2% mensual”, aunque reconoció que reducir desde esos niveles es más difícil.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una inflación de al menos 10% para 2026.

El número detrás del relato

El dato de octubre llegó atravesado por las elecciones legislativas y una volatilidad cambiaria moderada, que apenas se reflejó en precios.

inflación octubre

Pero el avance de 0,2 puntos respecto de septiembre marca un quiebre: el proceso de desinflación parece haber perdido impulso.

Para analistas, el Gobierno contuvo los precios a costa de un enfriamiento fuerte de la actividad. En otras palabras, la estabilidad no proviene del éxito del plan, sino del freno económico.

El “milagro del uno” todavía no apareció, pero el relato de Caputo sigue intacto.