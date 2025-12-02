ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: crece la presión para patear la renovación de autoridades

Hay sectores que no están decididos a votar este martes, cuando aún se negocia el endeudamiento. Cargos asegurados y pelea por los vacantes.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Legislatura bonaerense, Cámara de Diputados.

Legislatura bonaerense, Cámara de Diputados.

Las negociaciones en la Legislatura bonaerense no paran y, a poco de la sesión preparatoria, no hay confirmación de que la Cámara de Diputados elija autoridades este martes, tal como estaba previsto. Las tres vertientes del peronismo y los bloques de la oposición pugnan por la Presidencia y las vicepresidencias del cuerpo, uno de los puntos que se conversan junto al endeudamiento solicitado por Axel Kicillof.

Notas Relacionadas
Bloque Unión por la Patria
SUPERMIÉRCOLES

La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero pateó el endeudamiento

Por  Juan Rubinacci

Todo se encamina a que continúe el acuerdo entre el kirchnerismo y el Frente Renovador para intercalar la Presidencia y la vicepresidencia, nuevamente entre Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera. No obstante, el Ejecutivo empuja a Mariano Cascallares a ese sillón, y si no logra el objetivo exigiría al menos una vicepresidencia. También están en juego las cinco secretarías y cinco pro secretarías.

ag sesion diputados endeudamiento-055
Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli, representantes de UP en Diputados.

Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli, representantes de UP en Diputados.

Las vicepresidencias en Diputados

Pero también la oposición pelea en ese ring con sus bloques que, excepto La Libertad Avanza, tensionan para quedarse con uno de los sillones para el próximo período. La vicepresidencia primera será para los libertarios. La segunda también quedaría en manos del peronismo si es que logra meter a Cascallares, y luego seguiría el PRO, con el santillista Agustín Forchieri.

Habrá que ver si el radicalismo logra unificar sus bloques (Somos y UCR + Cambio federal) para llegar a seis escaños y poder pedir una vicepresidencia, mientras que la otra sería para el bloque Unión y Libertad, que conduce Martín Rozas. En estos dos años ese lugar lo ocupó Fabián Luayza, porque se había conformado un gran bloque dialoguista de nueve miembros que se partió: UyL tendrá cinco bancas desde el 10 de diciembre y Nuevos Aires, tres.

Agustín Forchieri
Agustín Forchieri, del bloque PRO en Diputados.

Agustín Forchieri, del bloque PRO en Diputados.

La sesión, prevista para las 15 horas se retrasará mientras se afinan los detalles de la negociación. No se descarta que juren los nuevos legisladores y se postergue la elección de autoridades mientras se terminan de definir los otros puntos del paquete grande, que incluye la toma de deuda por la que pidió Kicillof y los puestos a cubrir en los organismos del Estado.

Temas
Notas Relacionadas
Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera.
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: rosca final y nombres para los cargos en la Cámara de Diputados

Se eligen este martes, luego de la asunción de los nuevos legisladores. Las negociaciones forman parte del paquete grande. Ganadores y perdedores. Los nombres.
legislatura bonaerense: manuel passaglia arma bloques propios y lo sufre el pro
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO

El exintendente de San Nicolás jugará con su sello en el parlamento, que le quitará apellidos al PRO en Diputados y el Senado. Perfil vecinalista anti grieta.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Cambios proempresas en la ley de Glaciares, una discusión que anota Javier Milei en la agenda de las extraordinarias del Congreso.
LOS PERFILES DEL PODER

La guerra del hielo

Por  Esteban Rafele
Victoria Tolosa Paz y Viviana Fein, durante el informe de fentanilo en Diputados. 
CONGRESO

Fentanilo: Diputados exigió a Lugones mejorar el control de los laboratorios para evitar nuevas muertes

Por  Mauricio Cantando
Con un doblete de sesiones, la Legislatura porteña volvió a exponer las tensiones internas del PRO y la incertidumbre por las vicepresidencias que se negocian en silencio.
LA CIUDAD DE LA FURIA

Entre tensiones y despedidas, la Legislatura porteña cerró un año pobre y con disputas de poder

Por  Francisco Basualdo
Toto Caputo, no cumula reservas e impacienta a los mercados  
FALSAS PROMESAS

Caputo sigue sin juntar dólares, paga deuda con reservas y los mercados pierden la paciencia

Por  Lorena Hak