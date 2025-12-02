Legislatura bonaerense: crece la presión para patear la renovación de autoridades

Legislatura bonaerense, Cámara de Diputados.

Las negociaciones en la Legislatura bonaerense no paran y, a poco de la sesión preparatoria, no hay confirmación de que la Cámara de Diputados elija autoridades este martes, tal como estaba previsto. Las tres vertientes del peronismo y los bloques de la oposición pugnan por la Presidencia y las vicepresidencias del cuerpo, uno de los puntos que se conversan junto al endeudamiento solicitado por Axel Kicillof.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas SUPERMIÉRCOLES La Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero pateó el endeudamiento Por Juan Rubinacci

Todo se encamina a que continúe el acuerdo entre el kirchnerismo y el Frente Renovador para intercalar la Presidencia y la vicepresidencia, nuevamente entre Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera. No obstante, el Ejecutivo empuja a Mariano Cascallares a ese sillón, y si no logra el objetivo exigiría al menos una vicepresidencia. También están en juego las cinco secretarías y cinco pro secretarías.

ag sesion diputados endeudamiento-055 Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli, representantes de UP en Diputados. Las vicepresidencias en Diputados Pero también la oposición pelea en ese ring con sus bloques que, excepto La Libertad Avanza, tensionan para quedarse con uno de los sillones para el próximo período. La vicepresidencia primera será para los libertarios. La segunda también quedaría en manos del peronismo si es que logra meter a Cascallares, y luego seguiría el PRO, con el santillista Agustín Forchieri.

Habrá que ver si el radicalismo logra unificar sus bloques (Somos y UCR + Cambio federal) para llegar a seis escaños y poder pedir una vicepresidencia, mientras que la otra sería para el bloque Unión y Libertad, que conduce Martín Rozas. En estos dos años ese lugar lo ocupó Fabián Luayza, porque se había conformado un gran bloque dialoguista de nueve miembros que se partió: UyL tendrá cinco bancas desde el 10 de diciembre y Nuevos Aires, tres.

Agustín Forchieri Agustín Forchieri, del bloque PRO en Diputados. La sesión, prevista para las 15 horas se retrasará mientras se afinan los detalles de la negociación. No se descarta que juren los nuevos legisladores y se postergue la elección de autoridades mientras se terminan de definir los otros puntos del paquete grande, que incluye la toma de deuda por la que pidió Kicillof y los puestos a cubrir en los organismos del Estado.

Compartir en:







