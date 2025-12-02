Santa Fe: la Universidad del Litoral avanza en una lista única y tendrá rectora por primera vez en su historia

Laura Tarabella, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, pica en punta para ser la futura rectora de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe.

La Universidad Nacional del Litoral ( UNL ) se encamina a ver la luz al final del túnel luego de la rosca frenética que se vivió en Santa Fe para elegir a la nueva rectora. La negociación fue intensa y tendría un resultado inédito : por primera vez en su historia una mujer ocupará la conducción.

Laura Tarabella , vinculada a la UCR , pica en punta para tomar el lugar que dejará Enrique Mammarella .

Fuentes universitarias confirmaron a Letra P que el 11 de diciembre es el día en que se reunirán la asamblea para cerrar la renovación en la cúpula de la casa de altos estudios. El acuerdo permitirá llegar a ese acto con una única lista, encabezada por Tarabella, por lo que la votación a mano alzada -sin urnas- será para completar el procedimiento formal.

La UNL no es una institución más para Santa Fe: se ha convertido en un semillero -mayoritariamente radical- de la política local y provincial. El cambio de autoridades se producirá, si todo marcha tal cual lo previsto, en los primeros meses del año que viene.

Diferentes personas consultadas por este medio mencionaron que el acuerdo está siendo “meticulosamente” trabajado y está avanzado. Tarabella, quien pica en punta para ser la futura rectora, es la actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC). Dejará su cargo el próximo año y su lugar será ocupado por Daniel Comba , actual vicedecano de esa facultad.

Laura Tarabella junto a Daniel Comba, actual vicedecano que pasará a ser el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias.

Como vicerrectora se elegiría a Laura Dillon, decana de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE). Eran los dos nombres que estaban sobre la mesa y todo indica que la balanza se inclinó hacia el lado de Tarabella, que cuenta con el visto bueno de la actual conducción. Una tercera figura, Claudia Levin, decana de Ciencias Jurídicas y Sociales, también fue mencionada como posible candidata, pero quedó fuera de carrera.

“No había chances de ruptura y tampoco se tensionó de manera excesiva. El límite es no romper la paz institucional”, le dijo a este medio una persona que está al tanto de todos los detalles de la negociación. La disputa fue fuerte, pero lograron saldar las diferencias. También negaron que haya influido en la disputa una interna partidaria. "Hay gente mezclada, de diferentes tribus, que apoyaban a una u otra", explicaron.

Perfil académico y con llegada a terminales de la UCR

Tarabella es definida como una decana con “perfil académico”. Es profesora de Geografía, especialista en Problemáticas Sociales de la Geografía y docente-investigadora. Según datos de la UNL, fue directora de Enseñanza de Grado y Pregrado (2001-2016), directora de la Carrera de Geografía (2006-2016), consejera directiva de la FHUC (2014-2018), secretaria Académica de la universidad (2016-2017) y decana de FHUC (2018-2021, 2022-2026).

Más allá de su perfil académico, tiene vinculación con uno de los espacios del radicalismo santafesino. En las últimas elecciones a convencionales constituyentes fue candidata por la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe. Ocupó el puesto 21 de la lista y estuvo a punto de ser electa: el último en entrar fue el vigésimo de la nómina que encabezó Maximiliano Pullaro.

Aunque no tiene una alta exposición pública, su nombre aparece respaldado por un sector del radicalismo alineado con Julián Galdeano, secretario de Vinculación Estratégica, y con Santiago Mascheroni, secretario de Justicia.

Dillon, en tanto, es contadora pública y tiene una extensa trayectoria en la Facultad de Económicas. Fue electa decana en 2022 y viene de ser revalidada en el cargo en noviembre. En los últimos tiempos, subió su perfil público. Se mostró con Pullaro, expresa abiertamente su adhesión al radicalismo y su admiración por Raúl Alfonsín. Militó en la Franja Morada.

Un semillero político para Santa Fe

En la Universidad Nacional del Litoral se formaron múltiples figuras políticas de la ciudad y de la provincia de Santa Fe. El radicalismo es la fuerza que tiene mayor peso en la política universitaria y la mayoría de sus autoridades proviene de allí. Ese ámbito actúa como un trampolín para otros cargos jerárquicos.

Rectorado UNL Santa Fe Edificio del rectorado de la UNL, institución clave en la vida política de Santa Fe.

Basta con mencionar al diputado Mario Barletta, que fue rector y luego intendente de la capital provincial, y a José Corral, expresidente de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), exsecretario general de la universidad y también intendente capitalino durante dos mandatos. La presidenta del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina, también se formó en la UNL.