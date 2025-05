Por el nuevo blanqueo de Javier Milei, la oposición advierte sobre una caída de la recaudación

El legislador sugirió no analizar el efecto de los anuncios en los dólares guardados debajo de los colchones, que incluyen a ahorristas de distinto poder adquisitivo, sino en "la economía en general", que no será la misma sin datos tributarios. "La gran virtud que tiene la ARCA es que tiene información. Como no se sabrá dónde está la matriz de riesgo, no se va a poder fiscalizar", advirtió.