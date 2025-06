RIGI: las mineras se impacientan porque Toto Caputo aprobó sólo cuatro proyectos

El RIGI fue reglamentado en agosto de 2024 para inversiones de un mínimo de u$s 200 millones. El conjunto de proyectos que ya tienen los beneficios impositivos y aduaneros por 30 años comprometió una inversión de u$s 12.299 millones. Esperan, además, la aprobación de otros diez proyectos para totalizar una inversión por u$s 16.514 millones.