Dock Sud en la mira

Javier Milei le apunta a otro puerto provincial, ahora de Axel Kicillof

La administración nacional le reclama, vía judicial, el pago de casi US$ 6 millones por trabajos de dragado en los canales de acceso al Puerto de Dock Sud.

El gobierno de Javier Milei, mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), denunció en la justicia federal de Quilmes, a los integrantes del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud en reclamo por una deuda de casi us$ 6 millones por tareas de dragado y balizamiento en los dos canales de acceso al puerto bonaerense.

Puertos bonaerenses endeudados

La ANPyN, que preside Iñaki Arreseigor, y que administra directamente el Puerto Nuevo de la ciudad de Buenos Aires, denunció al Consorcio de Dock Sud, por el no pago de las obras de dragado y balizamiento de el canal Brown, de uso compartido entre el Puerto de Buenos Aires y Dock Sud, el canal Huergo, que conduce a la terminal porteña y canal Sur, que permite llegar Dock Sud.

La acumulación de deuda surge de un acuerdo que habían firmado ambas jurisdicciones portuarias en 2021. Allí se estableció que el financiamiento del mantenimiento de los canales de acceso, ubicados sobre el Río de La Plata, correspondía en un 53,6% al Puerto Buenos Aires y el 46,4% a Dock Sud.

Axel Kicillof administra el puerto de Dock Sud

Según consta en la denuncia, en mayo de 2025 la presidencia del Consorcio de Dock Sud homologó las obras de dragado y balizamiento que se realizaron y reconoció la deuda proporcional por el costo de los trabajos.

La presentación judicial advierte que Litza, como presidenta del Consorcio, profundizó “las maniobras dilatorias para no afrontar la deuda”. Las obras fueron solventadas por el gobierno nacional, a través de la administración del Puerto Nuevo, la única terminal portuaria gestionada por Nación.

La ANPYN es la autoridad de aplicación de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, que le otorga a la facultad de "establecer acuerdos delimitando las responsabilidades en el dragado de accesos y dársenas de cada puerto, en el caso que ello fuera necesario en zonas donde la responsabilidad sea de dudosa o conflictiva determinación".

La denuncia contra los integrantes del Consorcio

La denuncia recayó sobre los integrantes que componían el Consorcio de Dock Sud, quienes reconocieron por nota la naturaleza de la deuda, se comprometieron a pagar y no lo hicieron.

Los mencionados son Roberto Negro, del Centro de navegantes, Pablo Dimitroff, por las petroleras Raizen, Dapsa e YPF, José Rivas de la Cámara de Operadores Logísticos, Leonardo Spalleta de la Asociación del Personal de Ferrocarriles Argentinos.

Daniel Lewicki del sindicato de Guincheros, Vicente Lombardo del municipio de Avellaneda, Demetrio Stekovic, y Alejandro Álvarez, en representación de loss municipios de la región del Puerto de Dock Sud.

La denuncia detalla que, deesde noviembre de 2023, autoridades del Puerto Buenos Aires enviaron distintas comunicaciones al Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud a fin de renovar el convenio, pero Dock Sud evitó formalizar un nuevo acuerdo, de modo de no afrontar el pago correspondiente.

Dock sud mantiene otro conflicto por el tema obras, la adjudicación del dragado y ampliación del canal sur, permanece sin definición desde agosto de 2025 pese a que una unión transitoria de empresas resultó ganadora de la licitación. El proceso ocurre en un contexto de interés de firmas de China, y la asunción de Litza coincidió con la prolongación de la demora

Puertos y empresas logísticas

En el Puerto Nuevo de Buenos Aires, operan dos terminales logísticas principales: Terminales Río de la Plata (TRP), a cargo de DP World, y la Terminal 4, que gestiona APM Terminals del grupo naviero Maersk.

El Puerto de Dock Sud es la principal terminal de contenedores de la Provincia de Buenos Aires y maneja alrededor del 40% de ese tipo de carga a nivel nacional. Está operada por Exolgan, subsidiaria de International Trade Logistics (ITL) y con participación de PSA Group.

