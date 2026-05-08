El grupo empresario uruguayo Parisien entra a competir en Rosario y tiene a La Favorita entre ceja y ceja

El entramado comercial de Rosario sumará un nuevo jugador de peso. Se trata del Grupo Parisien , que desde Uruguay controla la marca Indian , instalada en 2024 en el país. Con dos locales por abrir, los trascendidos marcan además un fuerte interés por quedarse con La Favorita , el paseo de compras que es un espacio icónico de la ciudad.

Es un hecho que la marca de fast fashion, que tiene como dueños al austríaco-uruguayo Enrique Manhard junto a su hija Nathalie y Gustavo Ferber , llegará a Rosario en los próximos meses. Lo hará a través de un local de 1.000 metros cuadrados en el Portal Shopping y otro en calle Córdoba , según confirmaron voceros oficiales de la firma.

Desde que llegó a la Argentina la expansión fue meteórica , con la apertura de nueve locales.

El más grande está ubicado en la calle Florida de la Ciudad de Buenos Aires -donde funcionaba Falabella - y tiene dos más por abrir en Mar del Plata y Corrientes , además del desembarco previsto en Rosario.

"Los números nos están dando para hacer estas inversiones. Apuntamos a abrir en septiembre", confirmó sobre el desembarco en la ciudad santafesina la gerenta de marketing del Grupo Parisien, Cecilia Paolino , a Cadena 3 Rosario.

El primer paso se dará en el shopping de la zona norte, que busca reconfigurar su oferta tras una caída sostenida en los últimos meses.

"Creemos que somos un motor de tráfico de personas por cómo se busca nuestro producto", confían en la marca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2051980303330345158&partner=&hide_thread=false NEGOCIOS CON COMUNISTAS Rosario: quién integra el grupo chino que se quedó con Micropack, supermercados insignia de la ciudad



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El grupo conformado en Uruguay en 1965 tiene a su país como principal mercado, pero también hizo pie en Paraguay. El esquema económico argentino, marcado por la apertura de importaciones, le permitió un desembarco masivo.

Según sostuvieron en diversas publicaciones, la intención es terminar el año con unas 20 tiendas en todo el país. La producción se concentra en Asia, con oficinas en China e India, mientras que la mano de obra es local, aunque con un gerenciamiento que parte desde el país vecino. La oferta incluye ropa de moda -además de productos de hogar y decoración- con precios altamente competitivos.

La Favorita, la gran incógnita

En los últimos días comenzó a tomar forma lo que era un secreto a voces: más temprano que tarde -octubre, dicen en el sector- el centro comercial La Favorita, en la icónica esquina rosarina de Sarmiento y Córdoba, dejará de funcionar bajo el modelo actual y quienes operan dejarán el inmueble tras poco más de tres años.

El edificio con estilo francés, centro comercial y social de Rosario durante décadas, fue inaugurado en 1929. En 1994 tomó el control del lugar la firma chilena Falabella, quien retiró sus operaciones en 2021. El lugar permaneció cerrado dos años.

La Favorita Rosario La Favorita, uno de los espacios icónicos de la ciudad.

En mayo de 2023 fue reinaugurado con su antiguo nombre. Reconvertido en un centro comercial con locales gastronómicos, de servicios y tiendas, el municipio celebró no sólo la recuperación por parte de empresarios locales de un lugar simbólico para la ciudad, sino el impulso comercial que podía ofrecerle a la zona.

Tres años después, y atravesada por la crisis económica, la tienda busca nuevos dueños. Los distintos locales que funcionan allí ya no están renovando los contratos de alquiler a sabiendas de esta modificación, producto también de una caída en las ventas y un deterioro interno del edificio.

Un reseteo en Rosario

La familia García, propietaria del inmueble, le puso el cartel de venta y escucha ofertas. La primera que recibió partió del empresario chino Youying Ni, que actualmente tiene su bazar China Mall en el subsuelo de La Favorita. La propuesta fue rechazada.

Según pudo saber Letra P, el bazar chino que actualmente funciona en la icónica esquina céntrica de Rosario, ya tiene nuevo destino en otro local de grandes dimensiones, a pocos metros de allí.

"Sabemos que es algo que está corriendo. No tenemos información oficial para dar sobre ese local", dijo Paolino sobre los rumores que vinculan al Grupo Parisien con la compra de La Favorita.

En el mundo empresario empezó a mencionarse con fuerza la posibilidad de que el desembarco de Indian incluya la adquisición de la histórica tienda. "No tengo el papel, pero tengo entendido que ya está hecho", confió a este medio un jugador importante del rubro.

¿Qué da fuerzas a la versión? Que las dimensiones de La Favorita, cercana a los 10 mil metros cuadrados, no serían algo ajeno al modelo de negocios del grupo uruguayo.

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"Son locales ideales para nuestra propuesta. Sería espectacular para la marca. Tenemos el antecedente de la apertura de un local de 7 mil metros en Buenos Aires", admitió la representante del grupo.

La experiencia anterior de La Favorita en manos de otra poderosa firma de tiendas extranjera fue con la chilena Falabella.

Un mercado que se mueve

Como contó Letra P días atrás, este no es el único movimiento de peso en la ciudad. Hace pocos días, los empresarios chinos de la familia Chen se hicieron con los locales de la familia Di Santo, transformando los Micropack en Todo Chen.

Si bien se especuló que ellos mismos podían hacerse cargo de La Favorita, esto fue negado rotundamente por el grupo. Mientras tanto, marcas textiles locales con historia reconfiguran su propuesta. This Week, por ejemplo, confirmó su cierre allí, mientras que Laundry entró en convocatoria de acreedores, mientras abandona la producción nacional para abocarse a importar.

"Los cambios en la industria están dejando ganadores y perdedores. Quien no entienda los tiempos va a quedar en el camino", resaltan conocedores de la realidad del mercado local.

Con locales vacíos en puntos neurálgicos de la ciudad, la llegada de capitales y la competencia de nuevos jugadores, la expectativa está puesta en saber cómo se reconfigurará la propuesta comercial en Rosario.