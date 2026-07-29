Telecom Argentina designó cfo a Manuel García Diez a la espera de la fusión Personal-Movistar
TelecomArgentina designó director financiero a Manuel García Diez, en medio del proceso regulatorio por la compra de Telefónica. El ejecutivo tendrá un rol central en la planificación de inversiones y en el desarrollo de la marca Personal, mientras sigue abierto el proceso regulatorio tras la operación por parte de la compañía controlada por el Grupo Clarín.
El ejecutivo tendrá a su cargo la planificación económica de la empresa y acompañará la evolución del ecosistema integrado de Personal, con foco en inversiones en infraestructura, conectividad, entretenimiento y servicios digitales para personas, hogares y empresas.
Ejecutivo con experiencia en mercados de capitales
García Diez acumula más de 25 años de trayectoria en finanzas corporativas, banca de inversión y mercados de capitales. Antes de incorporarse a Telecom fue cfo de BARBUSS y de Digital House.
Durante más de 13 años desarrolló su carrera en Morgan Stanley, donde ocupó posiciones de liderazgo en Investment Banking y Equity Capital Markets para América Latina.
Telecom renueva su conducción financiera mientras espera la definición por Telefónica
Como responsable regional de Equity Capital Markets encabezó un equipo que participó en operaciones de financiamiento por más de u$s 50.000 millones para compañías latinoamericanas y asesoró procesos de fusiones, adquisiciones y acceso a los mercados de capitales.
El contexto político y regulatorio
Desde su nuevo cargo, García Diez tendrá la misión de acompañar la estrategia de inversiones de Personal y el desarrollo de nuevos servicios digitales.
Es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), posee un MBA de la Darden School of Business de la Universidad de Virginia y habla español, inglés y portugués.
Su desembarco se produce mientras la adquisición de Telefónica Argentina permanece bajo revisión del gobierno de Javier Milei, que exigió a Telecom desprenderse de unos seis millones de clientes móviles, además de espectro radioeléctrico y otros activos, con el argumento de evitar una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.