Telecom Argentina designó cfo a Manuel García Diez a la espera de la fusión Personal-Movistar

Telecom Argentina designó director financiero a Manuel García Diez , en medio del proceso regulatorio por la compra de Telefónica . El ejecutivo tendrá un rol central en la planificación de inversiones y en el desarrollo de la marca Personal , mientras sigue abierto el proceso regulatorio tras la operación por parte de la compañía controlada por el Grupo Clarín .

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El ejecutivo tendrá a su cargo la planificación económica de la empresa y acompañará la evolución del ecosistema integrado de Personal, con foco en inversiones en infraestructura, conectividad, entretenimiento y servicios digitales para personas, hogares y empresas.

García Diez acumula más de 25 años de trayectoria en finanzas corporativas, banca de inversión y mercados de capitales. Antes de incorporarse a Telecom fue cfo de BARBUSS y de Digital House .

Durante más de 13 años desarrolló su carrera en Morgan Stanley , donde ocupó posiciones de liderazgo en Investment Banking y Equity Capital Markets para América Latina.

Como responsable regional de Equity Capital Markets encabezó un equipo que participó en operaciones de financiamiento por más de u$s 50.000 millones para compañías latinoamericanas y asesoró procesos de fusiones, adquisiciones y acceso a los mercados de capitales.

El contexto político y regulatorio

Desde su nuevo cargo, García Diez tendrá la misión de acompañar la estrategia de inversiones de Personal y el desarrollo de nuevos servicios digitales.

Es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), posee un MBA de la Darden School of Business de la Universidad de Virginia y habla español, inglés y portugués.

Su desembarco se produce mientras la adquisición de Telefónica Argentina permanece bajo revisión del gobierno de Javier Milei, que exigió a Telecom desprenderse de unos seis millones de clientes móviles, además de espectro radioeléctrico y otros activos, con el argumento de evitar una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.