Rosario: la economía enciende las alertas del municipio ante la caída de la coparticipación y el consumo

Las arcas de Rosario aún se sostienen pero hay luces amarillas encendidas // Foto: Alan Monzón

La economía empieza a mostrar señales de enfriamiento en Rosario y el municipio sigue de cerca algunos indicadores que encendieron alertas. Aunque por ahora no se registra una caída general de la recaudación, la baja de la coparticipación nacional, el retroceso de tributos ligados a la actividad y el deterioro del consumo configuran un escenario que preocupa.

Los números de febrero dejaron señales que inquietan tanto en el gobierno de Pablo Javkin como en el sector comercial: menos recursos provenientes de la Nación, caída en impuestos vinculados a la actividad económica y un consumo que todavía no logra recuperarse. “No vemos por donde puede arrancar esto”, resumió con crudeza un alto funcionario municipal al proyectar los próximos meses.

La alerta no es exclusiva de Rosario. El gobierno de Santa Fe ya había advertido semanas atrás que la coparticipación federal venía mostrando una fuerte caída en términos reales, una tendencia que también registran otras jurisdicciones del país.

En ese contexto, los municipios aparecen como el último eslabón en percibir el impacto de un enfriamiento de la actividad económica. “La recaudación está replicando lo que ocurre en la economía”, dijo días atrás el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares .

ES EL MODELO Javkin enciende una alerta por la industria mientras el consumo sigue en rojo en Rosario https://t.co/RgZjf19Vfn

El dato que más preocupa es el que llega desde la Casa Rosada . En febrero, la coparticipación federal cayó 16,2% en términos reales respecto del mismo mes del año pasado, profundizando una tendencia que ya se venía registrando hacia fines de 2025, con retrocesos del 10% en noviembre y del 7% en diciembre.

“Principalmente se explica por la caída de la actividad y del consumo. El IVA es el impuesto que mejor refleja eso”, admiten fuentes que siguen de cerca la evolución de los recursos municipales.

Ya en los primeros días del año, Letra P había dado cuenta de las dificultades de medio centenar de municipios santafesinos para pagar aguinaldos.

El impacto de esta caída no se observa de inmediato en las cuentas locales, pero funciona como una señal de alerta. Los gobiernos municipales suelen sentir con cierto retraso los efectos de la desaceleración económica, ya que gran parte de su recaudación depende de tributos propios y de transferencias provinciales.

El DREI, termómetro de la actividad

Más cerca del territorio aparece otro indicador clave: el Derecho de Registro e Inspección (DREI), uno de los principales tributos que cobra la Municipalidad y que está directamente ligado a la facturación de las empresas.

Ese impuesto cerró febrero 3,6% por debajo de lo recaudado en el mismo mes del año pasado, a valores reales. De esta manera se interrumpió la leve tendencia positiva que había comenzado a observarse durante el segundo semestre de 2025.

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@parola_manu https://t.co/Bwd0S1eRAO — LETRA P (@Letra_P) March 6, 2026

En el Palacio de los Leones señalan que el dato adquiere mayor relevancia porque la comparación se realiza contra un febrero que ya había sido flojo el año pasado. “Es una caída interanual contra un mes que ya había sido bajo”, admiten fuentes municipales, que tiempo atrás también habían advertido señales de deterioro en el plano social.

Aunque todavía no hay una desagregación completa por sectores, los primeros análisis muestran que servicios y comercio, que venían sosteniendo mejor la actividad, también registraron retrocesos.

La recaudación en Rosario por ahora resiste

A pesar de estos indicadores, en el municipio aclaran que aún no se observa una caída generalizada de la recaudación. Lo atribuyen a dos factores: el buen comportamiento de pago de los contribuyentes rosarinos y el impacto de los planes de pago anticipado lanzados a comienzos del año.

La Tasa General de Inmuebles (TGI), por ejemplo, mantiene niveles de pago similares a los del año pasado en términos reales, mientras que el pago anual anticipado —con descuentos de hasta el 15%— registró una alta adhesión.

Algo similar ocurrió con Patente y API, donde el pago anticipado también elevó la recaudación durante los primeros meses del año.

Sin embargo, en el municipio advierten que estos números deben leerse con cautela. El cobro adelantado de tributos mejora la caja en el corto plazo, pero luego implica que esos recursos no ingresen mes a mes durante el resto del año.

“Febrero es un mes atípico porque entran muchos pagos anticipados. Después eso se prorratea y ya no aparece en el resto del año”, explican. Por eso, en los próximos meses las cuentas podrían mostrar otro panorama.

Comercios con menos ventas y más locales vacíos

El enfriamiento de la actividad, con una inflación todavía caliente, también empieza a sentirse en el centro rosarino. Desde la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario (Fecoi) advierten que el consumo continúa siendo el principal problema para sostener los locales abiertos.

WhatsApp Image 2026-03-12 at 19.34.05 Cierre de locales, una postal del centro rosarino.

Hasta fines de 2025, el relevamiento del sector mostraba que el 90% de los locales comerciales del centro estaban ocupados y el 10% vacíos. Pero la situación comenzó a cambiar en los primeros meses del año. “Con el termómetro que tenemos de nuestros asociados estimamos que puede haber un aumento de uno o dos puntos porcentuales en la vacancia durante el primer semestre”, señalan fuentes de la entidad.

La situación también se refleja en el mercado inmobiliario comercial. En el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) describen un escenario de negociaciones tensas y rescisión de contratos. Según explican, muchos comerciantes atravesaron meses de pérdidas durante 2025 y resistieron hasta después de las fiestas con la expectativa de recuperar ventas, pero la levantada todavía no llegó.

“La gente no entra al local y ya no es un problema de precios, sino de situación económica. En rubros como indumentaria y calzado eso se nota mucho”, explican desde el sector. En ese contexto, muchos propietarios prefieren no subir los alquileres para evitar que los locales queden vacíos. Más que aumentos en los valores, lo que se observa es un intento de mantener ocupados los espacios, incluso resignando rentabilidad.

Con este combo, el impacto en las cuentas públicas todavía no se traduce en un problema fiscal inmediato. Sin embargo, los indicadores de actividad, el consumo y el movimiento comercial empiezan a marcar una tendencia que el municipio y el sector privado siguen con atención.