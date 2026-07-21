Economía desigual: ocho provincias concentraron el 84% de las exportaciones durante el primer semestre

Las ventas al exterior de la Argentina alcanzaron un récord histórico durante el primer semestre de 2026. El dato fue celebrado por La Libertad Avanza como un buen síntoma de la Economía argentina pero sólo ocho provincias concentraron el 84% de las exportaciones. del otro lado, La Rioja y Formosa no lograron superar los U$S 100 millones exportados.

El total de ventas alcanzó los U$S 49.454 millones, un 24,4% más que en igual período del año pasado.

La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking nacional con U$S 15.748 millones exportados, equivalente al 31,8% del total nacional. En segundo lugar quedó Santa Fe , con U$S 9.237 millones, mientras que Córdoba completó el podio con U$S 5.880 millones.

La Región Pampeana logró así repartirse el podio y superar otra vez a la Patagonia , que presenta los crecimientos más marcados pero todavía queda atrás en números duros. Neuquén consolidó su lugar como la cuarta provincia exportadora del país con U$S 4.283 millones (8,7% del total nacional), impulsada principalmente por el sector energético.

Más atrás quedaron Santa Cruz con U$S 2.150 millones, Chubut con U$S 1.758 millones, San Juan con U$S 1.283 millones y Entre Ríos con U$S 1.048 millones. Estas ocho jurisdicciones fueron las únicas que superaron los U$S 1.000 millones en exportaciones durante el semestre.

Las provincias que quedaron al final de la tabla

Después del grupo de mayor volumen exportador aparecieron Salta, Jujuy, Mendoza y La Pampa, con ventas al exterior de entre U$S 500 y 999 millones.

En un tercer escalón se ubicaron Tucumán, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Chaco, con exportaciones de entre U$S 100 y 499 millones.

Las exportaciones argentinas superaron otro récrod en el primer semestre del año, aunque el desarrollo de las provincias fue desigual.

El fondo del ranking quedó reservado para La Rioja y Formosa, únicas provincias que no alcanzaron los U$S 100 millones exportados en el primer semestre del año.

Catamarca lideró el crecimiento y Formosa fue la única que retrocedió

Si el análisis se centra en la evolución interanual, Catamarca registró la mayor expansión de las exportaciones, con un incremento del 118,7%, seguida por Jujuy (+94,2%) y Santa Cruz (+86,2%). También mostraron aumentos superiores al promedio nacional Salta, Chubut, Chaco, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego.

En el otro extremo, Formosa fue la única provincia del país que registró una caída en el valor de sus exportaciones durante el primer semestre, con una baja interanual del 3,5%.