Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
ES EL MODELO

Economía desigual: ocho provincias concentraron el 84% de las exportaciones durante el primer semestre

Las ventas totalizaron U$S 49.454 millones, un 24,4% más que el año pasado. Buenos Aires, primera. Catamarca, la que más creció. Formosa, a la cola.

Por Letra P | Periodismo Político
Economía desigual: ocho provincias concentraron el 84% de las exportaciones durante el primer semestre

Economía desigual: ocho provincias concentraron el 84% de las exportaciones durante el primer semestre

Las ventas al exterior de la Argentina alcanzaron un récord histórico durante el primer semestre de 2026. El dato fue celebrado por La Libertad Avanza como un buen síntoma de la Economía argentina pero sólo ocho provincias concentraron el 84% de las exportaciones. del otro lado, La Rioja y Formosa no lograron superar los U$S 100 millones exportados.

Notas Relacionadas
Vaca Muerta. La joya petrolera del país. 
ES EL MODELO

Por Vaca Muerta, Neuquén vuelve a liderar las exportaciones de energía del país

Por  Letra P | Periodismo Político

El total de ventas alcanzó los U$S 49.454 millones, un 24,4% más que en igual período del año pasado.

El ranking: Buenos Aires lideró y Neuquén quedó cuarta

La provincia de Buenos Aires encabezó el ranking nacional con U$S 15.748 millones exportados, equivalente al 31,8% del total nacional. En segundo lugar quedó Santa Fe, con U$S 9.237 millones, mientras que Córdoba completó el podio con U$S 5.880 millones.

Más atrás quedaron Santa Cruz con U$S 2.150 millones, Chubut con U$S 1.758 millones, San Juan con U$S 1.283 millones y Entre Ríos con U$S 1.048 millones. Estas ocho jurisdicciones fueron las únicas que superaron los U$S 1.000 millones en exportaciones durante el semestre.

Las provincias que quedaron al final de la tabla

Después del grupo de mayor volumen exportador aparecieron Salta, Jujuy, Mendoza y La Pampa, con ventas al exterior de entre U$S 500 y 999 millones.

En un tercer escalón se ubicaron Tucumán, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Chaco, con exportaciones de entre U$S 100 y 499 millones.

Las exportaciones argentinas superaron otro récrod en el primer semestre del año, aunque el desarrollo de las provincias fue desigual.

Las exportaciones argentinas superaron otro récrod en el primer semestre del año, aunque el desarrollo de las provincias fue desigual.

El fondo del ranking quedó reservado para La Rioja y Formosa, únicas provincias que no alcanzaron los U$S 100 millones exportados en el primer semestre del año.

Catamarca lideró el crecimiento y Formosa fue la única que retrocedió

Si el análisis se centra en la evolución interanual, Catamarca registró la mayor expansión de las exportaciones, con un incremento del 118,7%, seguida por Jujuy (+94,2%) y Santa Cruz (+86,2%). También mostraron aumentos superiores al promedio nacional Salta, Chubut, Chaco, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego.

En el otro extremo, Formosa fue la única provincia del país que registró una caída en el valor de sus exportaciones durante el primer semestre, con una baja interanual del 3,5%.

Temas
Notas Relacionadas
Los alquileres suben más que la inflación en el interior: cuál es el ránking de las ciudades más caras
ES EL MODELO

Los alquileres suben más que la inflación en las provincias: cuál es el ránking de las ciudades más caras

El valor de departamentos de dos y tres ambientes superó ampliamente el IPC de 33,2% interanual en mayo. Neuquén, la más costosa al galope de Vaca Muerta.
Desde que asumió Javier Milei, Santa Cruz fue la provincia donde más cayó el empleo privado
ES EL MODELO

Desde que asumió Milei, Santa Cruz fue la provincia donde más cayó el empleo privado

El trabajo registrado se desplomó un 16,4% desde noviembre de 2023. Buenos Aires, la que más puestos perdió. Neuquén y Río Negro, las únicas que crecen.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Mario Secco y Nicolás Secco.
TODO QUEDA EN FAMILIA

Secco-Secco, la fórmula del intendente para retener el municipio de Ensenada

Por  José Maldonado
Fernando Gray, intendenten de Esteban Echeverría, no llegó al piso del 3 por ciento. 
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Esteban Echeverría: el peronismo anota seis nombres para competir por la sucesión de Gray

Por  Macarena Ramírez
El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación.
CASTA PROPIA

El Gobierno designó a Lanari como director del Banco Nación

Por  Letra P | Periodismo Político
El Gobierno habilita más cabinas de peajes y aumentos de tarifas en la nueva ronda de concesiones viales lanzada por Toto Caputo.
RUTAS PRIVATIZADAS

Caputo autorizó un nuevo tarifazo en el puente Rosario-Victoria y los peajes aumentan hasta 773%

Por  Antonio Rossi