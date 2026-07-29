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Clickie lleva su plataforma de inteligencia artificial a La Plata y prepara su llegada a Rosario

La startup argentina suma dos mercados estratégicos. Busca digitalizar los servicios para el hogar y ampliar su red de profesionales certificados.

Por Letra P | Periodismo Político
Clickie acelera su expansión con inteligencia artificial y desembarca en La Plata y Rosario

Clickie acelera su expansión con inteligencia artificial y desembarca en La Plata y Rosario

La startup Clickie amplió su plan de crecimiento con la llegada a La Plata y el próximo desembarco en Rosario, donde extenderá su plataforma basada en inteligencia artificial para conectar hogares con profesionales certificados. Con esas incorporaciones, la empresa pasará a operar en cinco ciudades argentinas.

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La empresa busca digitalizar uno de los mercados más tradicionales de la economía mediante una red de trabajadores verificados que permita contratar servicios para el hogar de forma más rápida, segura y transparente. Además de ampliar su base de personas usuarias, la estrategia apunta a promover la formalización del sector y generar nuevas oportunidades para quienes ofrecen oficios en forma independiente.

La Plata y Rosario, ejes del crecimiento

Con más de 800.000 habitantes y uno de los principales polos universitarios del país, La Plata se incorporó como una plaza clave dentro del plan de expansión. Allí, Clickie desarrollará una red local de profesionales certificados y ofrecerá una alternativa digital para resolver necesidades cotidianas del hogar.

El siguiente paso será Rosario, la primera ciudad de la región centro-litoral donde operará la startup. Con más de un millón de habitantes y una fuerte tradición de oficios, representa un mercado estratégico para consolidar el crecimiento de la plataforma.

En una primera etapa, Clickie comenzará a operar con 100 profesionales verificados y diez rubros activos, entre ellos gasistas, electricistas, plomeros, técnicos en aire acondicionado, pintores, carpinteros, herreros y albañiles. La empresa proyecta superar los 1000 profesionales registrados en Rosario antes de fin de año.

Inteligencia artificial aplicada a los oficios

La plataforma permite que las personas usuarias describan un problema mediante texto, fotografías o videos. A partir de esa información, la inteligencia artificial analiza la consulta, identifica el servicio requerido y organiza automáticamente la solicitud para que profesionales cercanos envíen sus presupuestos.

Luego, cada usuaria puede comparar las propuestas y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

"Estamos convencidos de que la tecnología puede resolver uno de los problemas cotidianos más frecuentes de las personas: encontrar un profesional de confianza. Nuestro plan es seguir expandiéndonos por el interior para que cada vez más hogares puedan acceder a un servicio seguro, rápido y transparente, mientras generamos nuevas oportunidades para miles de trabajadores independientes", afirmó Tomás Dascola, cofundador de Clickie.

Clickie acelera su expansión con inteligencia artificial y desembarca en La Plata y Rosario

Clickie acelera su expansión con inteligencia artificial y desembarca en La Plata y Rosario

Para integrar la red, cada profesional debe presentar certificado de buena conducta vigente, matrículas y certificaciones técnicas, además de referencias laborales evaluadas por la empresa. Asimismo, todos los trabajos realizados a través de la plataforma cuentan con cobertura de seguro ante accidentes, con el objetivo de brindar mayor seguridad tanto a clientela como a prestadores.

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