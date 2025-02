Hidrovía: Javier Milei dio por caída la licitación y la privatización libertaria derivó en un escándalo

Por un lado, la única oferente fue DEME, la empresa que más había cuestionado el proceso licitatorio con reclamos administrativos y denuncias judiciales bajo el argumento de que estaba direccionado a favor de la compañía belga Jan de Nul , actual contratista del dragado y ex concesionaria de la hidrovía.

Por otro lado, la llamativa decisión de Jan de Nul de no presentar ofertas y correrse del ruido y los cuestionamientos que venía acumulando de otras empresas dragadoras y de distintos sectores de la oposición.

Privatización fallida

Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni trató de resaltar que había un compromiso previo de anular la licitación por la falta de oferentes; la privatización fallida de la hidrovía implica un golpe inesperado tanto para Milei como para el titular de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, quien llegó al cargo con el apoyo del asesor presidencial Santiago Caputo.

adorni hidrovía.jpg Manuel Adorni anuncia el fracaso de la licitación de la hidrovía

Ahora, la conducción de la nueva agencia de puertos deberá revisar y corregir los puntos polémicos del pliego de bases y condiciones y llamar a una nueva licitación en el menor plazo posible. Mientras tanto, seguirá contratando las obras de dragado con Jan de Nul y las tareas de balizamiento con la compañía local Emepa.

Tras confirmar la caída de la licitación, Adorni sostuvo que “es necesario que quien opere la hidrovía tenga la suficiente capacidad para hacerlo, de acuerdo con los más altos estándares internacionales para lo cual el Gobierno se comprometió a realizar una licitación transparente y competitiva, que garantice el mejor servicio”.

"No deja de llamar la atención que la única oferta presentada fue la de DEME, la empresa que se ocupó de teñir el proceso de una supuesta falsa de transparencia que no era tal y con demandas ante la justicia que no prosperaron”, planteó el vocero presidencial al notificar las novedades en rueda de prensa.

Una sola empresa para la hidrovía

Adorni consideró que “también llama poderosamente la atención que, pese a haber 11 empresas inscriptas para participar y de tener conocimiento que muchas se preparaban para competir, sólo se haya presentado una sola oferta".

"Es por esto que también se decidió dar inmediata intervención a la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia para que investigue la posible presión por parte de la única oferente sobre las restantes empresas o la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado", advirtió.

Hidrovía 5.jpg La hidrovía de Javier Milei NA

Por su parte, Arreseygor consideró que “el hecho de que se haya presentado DEME como una única empresa, demuestra que estuvimos un proceso de transparente. Hubo un grupo de vivos que trabajaron en contra de esta licitación para que no podamos tener una comparación de oferta”.

"Tuvimos 11 interesadas que por arte de magia decidieron no presentarse. Por eso, vamos a investigar con todo el peso de la ley a todos los involucrados en este intento de sabotaje del proceso licitatorio”.

Informe, respuesta y reacciones

Un día antes de la recepción de las ofertas, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) dio a conocer un informe en el que advertía "serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos licitatorios que podrían conducir inevitablemente a un procedimiento y una posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales".

A modo de respuesta a este informe, la ANPYN difundió el dictamen por el cual rechazó todos los cuestionamientos y planteos que presentaron los apoderados de DEME y legisladores de la oposición.

La resolución de la Agencia destacó que “los pliegos se ajustan a los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, eficiencia económica y concurrencia establecidos en la legislación nacional y los argumentos expuestos demuestran que las críticas carecen de sustento técnico y financiero”.

El informe oficial advirtió que “la intención de DEME es obstaculizar el procedimiento licitatorio con otros propósitos, objetivos, intereses, extraños al interés público”.

Las primeras reacciones de las entidades empresariales que conforman el Círculo Rojo de la hidrovía fueron de cautela y apoyo a un nuevo llamado a licitación.

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) señalaron que “la suspensión de la licitación debe dar paso un fortalecimiento del proceso destinado a lograr una concesión sólida que permita un dragado y balizado que nos conduzca a tener una hidrovía competitiva, con un calado navegable de 40 pies en los próximos años y una tarifa competitiva y menor a la actual".