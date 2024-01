La primera línea ejecutiva de Infraestructura fue aprobada mediante el decreto 22/24. Al frente de la Secretaría de Transporte fue confirmado Franco Mogetta, ex funcionario de Juan Schiaretti y ex titular del Comité Federal de Transporte (Cofetra). En Coordinación Administrativa quedó la macrista Marcela Pettis, ex colaboradora de Marcos Peña. Al frente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda” fue designado Héctor Lostri, ex interventor de Fabricaciones Militares y ex embajador en Paraguay durante la gestión de Cambiemos.