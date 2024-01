Para sucederlos, Milei y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo , conformaron una escuadra operativa donde predominan ex gerentes de Techint ; ex directivos de Corporación América ( Eduardo Eurnekian ) y de Pampa Energía ( Marcelo Mindlin ); y ejecutivos que llegaron de los grupos Caputo , Central Puerto y el estudio Conte Grand.

A ellos se sumaron como directores Clase D: José Rolandi , ex gerente comercial de la petrolera CGC que responde a Posse, al exgobernador neuquino Omar Gutiérrez y a Carlos Bastos , ex titular de Energía de Domingo Cavallo y actual consultor de José Luis Manzano . El primer nivel de la planta organizativa de la petrolera también fue copado por Techint: Federico Barroetaveña (CFO), Mauricio Martín (Downstream), Matías Farina (Upstream), Gustavo Gallino (Infraestructura) y Santiago Tanoira (Gas y Energía).

horacio-marin Horacio Marín se hará cargo de YPF

El nuevo presidente en Enarsa es Juan Carlos Doncel Jones, ex funcionario de Cavallo y abogado del estudio Conte Grand. Muy cercano a Chirillo, tiene como segundo a Rigoberto Mejía Aravenam, ex gerente chileno de Pérez Companc y ex director de la gestión macrista de Enarsa. También fue nombrado como director, Enrique Devoto, ex secretario de Energía de Eduardo Duhalde y ex director de Yacyretá durante la gestión cambiemista.

Como máxima autoridad argentina al frente de la hidroeléctrica binacional Yacyretá quedó Alfonso Peña, egresado del Cardenal Newman al igual que Mauricio Macri y ex socio de Flavio Caputo, hermano del ministro Toto Caputo, quien ha manejado las empresas del grupo familiar Mirgor, London Suplply, Decavial y Cunumí.

Administradoras y entes

El gerente general designado en Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, es Jorge Garavaglia. En el sector privado, el nuevo integrante del equipo energético fue directivo de Pampa Energía y Oderbrecht; y en el campo estatal ha sido funcionario del área de Biocombustibles en la etapa final de la gestión macrista y los primeros meses del Frente de Todos. Llegó de la mano de Chirillo y del subsecretario de Energía Eléctrica, Sergio Falzone, el ex gerente Central Puerto, el grupo controlado por las familias Reca, Miguens-Bemberg y Escassany.

Para la nueva intervención del Enargas, el elegido fue Carlos Alberto Casares, quien manejó durante más de 15 años los negocios de gas de Tecpetrol, la petrolera de Techint. Fue director del ente gasífero y subsecretario de Hidrocarburos entre 2017 y 2020. Tiene por delante dos tareas inmediatas: encabezar la audiencia pública del 8 de enero donde se tratarán los ajustes en las boletas de gas y auditar las intervenciones de la gestión albertista que llevaron adelante Federico Bernal y Osvaldo Pitrau.

En el caso del ENRE, la intervención quedó en manos del Darío Arrué, un técnico histórico del organismo de control que había sido funcionario de Energía durante la administración duhaldista. Su primera medida fue llamar a audiencia pública para el 26 de enero para tratar los incrementos tarifarios de Edenor y Edesur.