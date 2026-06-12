Argentina Energy Week: Vaca Muerta, el RIGI y las provincias aceleran proyectos millonarios
Vaca Muerta, los proyectos impulsados por el RIGI y los planes para ampliar las exportaciones concentrarán la atención de Argentina Energy Week, el encuentro que reunirá en Buenos Aires a gobernadores, petroleras, fondos de inversión y organismos internacionales para discutir las inversiones que buscan transformar la matriz productiva del país.
La conferencia, que se realizará entre el 8 y el 10 de septiembre, llega en un momento de fuerte movimiento en el sector, con nuevas adquisiciones de activos, desembolsos en infraestructura y expectativas por iniciativas vinculadas al petróleo, el gas, la minería y la transición energética.
La tercera edición será organizada por IN-VR junto con The Energy Circle y The Net Zero Circle.
Provincias, protagonistas del nuevo ciclo de inversiones
Uno de los rasgos distintivos de esta edición será la fuerte participación de provincias productoras de hidrocarburos y minerales.
Estarán representadas Neuquén, Mendoza, San Juan, Jujuy, Catamarca, Salta, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
También participarán empresas provinciales como JEMSE, EMESA, EPSE, EPEN y EPEC, reflejando el papel cada vez más relevante de las jurisdicciones locales en la planificación y ejecución de proyectos vinculados a recursos naturales.
Argentina-Week
Durante las jornadas compartirán paneles con compañías privadas, organismos multilaterales y fondos de inversión para analizar oportunidades de financiamiento, infraestructura y desarrollo productivo.
El RIGI y la nueva ola de desembolsos
La conferencia se desarrollará en medio de una profunda reconfiguración del mapa energético argentino.
A este proceso se suma el avance de los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya acumulan iniciativas por más de u$s 133.000 millones.
El esquema se convirtió en una de las principales herramientas para impulsar inversiones vinculadas a producción, exportación e infraestructura.
La transformación del sistema eléctrico
Otro de los ejes centrales será la evolución del sistema eléctrico argentino.
El proceso AlmaGBA, que adjudicó 667 MW de almacenamiento mediante baterías sobre un objetivo inicial de 500 MW, abrió nuevas oportunidades para el mercado.
Representantes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) analizarán los desafíos asociados a la transmisión eléctrica, la infraestructura crítica y el funcionamiento de los mercados energéticos.
La agenda también incluirá el proceso de privatización de Transener y el crecimiento de las inversiones privadas destinadas a reforzar redes y equipamiento.
Vaca Muerta y el desafío exportador
La consolidación de Argentina como exportador neto de energía ocupará un lugar central en las discusiones.
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Entre los proyectos destacados figura Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya entrada en operación está prevista para fines de 2026 y permitirá ampliar significativamente la capacidad exportadora de petróleo.
Gran parte del encuentro estará dedicada al análisis de infraestructura gasífera, logística, producción y oportunidades comerciales vinculadas al mercado mundial de gas natural licuado.
El interés de los inversores internacionales
La participación de organismos multilaterales y referentes de los mercados financieros internacionales será otro de los puntos fuertes de las jornadas.
Entre los expositores confirmados figuran Luis Medina, senior investment officer de IFC; Guillaume Legaré, head of South America de TMX Group y de la Bolsa de Toronto; e Ilse Couge, head of cooperation de la Comisión Europea.
Su presencia refleja el creciente interés de los inversores institucionales por los proyectos argentinos vinculados a energía e infraestructura, en un escenario donde las necesidades de financiamiento seguirán siendo determinantes para la ejecución de las grandes iniciativas previstas para los próximos años.