MODELO PARA (DES)ARMAR

Federico Sturzenegger quiere que echen a 1400 trabajadores del INTI

El ministro de Desregulación puja con Toto Caputo por el recorte. Ya eliminaron 1000 servicios que el organismo ofrecía para la industria.

Por Francisco Aristi
Federico Sturzenegger quiere que echen a 1400 trabajadores del INTI

Federico Sturzenegger quiere que echen a 1400 trabajadores del INTI

Captura de redes

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ordenó al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Miguel Romero, que despida a 1400 trabajadores, en medio del desguace del organismo. La semana pasada, le eliminaron 1000 servicios técnicos de control que ofrecía a la industria.

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Actualmente el INTI tiene 2300 trabajadores. Sturzenegger presiona, y se está imponiendo, para vaciarlo definitivamente, contra cierta resistencia del presidente del organismo, Romero, que es un funcionario que responde a Toto Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Toto Caputo y Sturzenegger pujan por el recorte

Voces de la multisectorial gremial del INTI aseguraron que el propio Romero advirtió que "si esos despidos se concretan no será bajo su gestión, ya que ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar".

"La convulsión y la conmoción en el INTI es muy grande, el propio Romero admitió que Sturzenegger pretende despedir a muchos más que 700 trabajadores. En el INTI se materializó la puja entre Caputo y Sturzenegger, están en la etapa de ver dónde ajustan y recortan, están yendo por la vida de los estatales que vivimos de nuestro sueldo”, aseguró a Letra P Yamila Mathon, profesional del Centro de Tecnologías de Gestión y Conocimiento del INTI.

sturze toto
Federico Sturzenegger tiene el último clavo del ataúd del INTI y abre otro frente con Toto Caputo

Federico Sturzenegger tiene el último clavo del ataúd del INTI y abre otro frente con Toto Caputo

“Acá adentro ya se habla de la renuncia de Romero y está confirmada la renuncia al cargo del gerente de Metrología y Calidad, Javier Funes, por la presión de Sturzenegger para despedir personal”, dijo Marcelo Isleño, de Relaciones Institucionales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el INTI.

Jornada de protesta contra el ajuste

Este martes, representantes de los trabajadores de ATE y de la UPCN, iniciarán una jornada de protesta en las puertas del INTI, en la sede del Parque Tecnológico Migueletes, en el partido bonaerense de San Martín. Quienes trabajan en el organismo habían denunciado que la eliminación de los servicios dejaba sin funciones a 700 profesionales y personal técnico de laboratorios y centros de medición.

Sin embargo este lunes, en una reunión con gerentes del INTI, se enteraron de la voluntad del Gobierno de despedir a más del doble de esa cantidad de personas. Fuentes gremiales advierten que en el medio de la interna entre los dos ministros, Caputo desembarcó con funcionarios propios, incluso algunos que reemplazaron a profesionales de carrera del organismo.

El Gobierno ya había intentado reducir al INTI. Mediante el decreto 462 de julio de 2025 buscó quitarle la autarquía y transformarlo en una “unidad organizativa” dentro de la Secretaría de Industria. Ese DNU fue frenado por la jueza federal Martina Forns, quien que hizo lugar al amparo de ATE. Ahora, la administración libertaria quiere completar ese objetivo por otras vías.

Federico Sturzenegger busca "eficiencia y ahorro"

“Todo lo que se viene haciendo es parte del proceso de eficientizar el Estado y reducir el costo para todos los argentinos”, explicó una vocera de Sturzenegger, quien aseguró que “sumar o reducir personal son decisiones de cada organismo. El INTI no pertenece a nuestro ministerio”. Desde Comunicación del INTI no hicieron mención a posibles despidos.

Entre los servicios que ofrecía el INTI y Sturzenegger eliminó están, por ejemplo, el control de fabricación de los envases plásticos para alimentos que se venden para consumo públicos. El INTI funcionaba también como organismo técnico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

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También el INTI hace control de calidad de los caños plásticos que transportan gas en las redes públicas que, cada dos años, antes de instalarse, deben ser ensayados para comprobar la calidad del material, que pudo estar almacenado a la intemperie y perder atributos. También realiza el control de materiales eléctricos para instalaciones, certificación y análisis de composición de alimentos y bebidas.

Quienes trabajan en el INTI advierten que la falta de controles de calidad afectarán la vida cotidiana. ¿Qué pasa si un edificio se incendia porque los cables no eran de la calidad que indicaba la etiqueta o suceden accidentes con autos o autopartes importadas y sin certificar? Es parte de la tarea invisible que hace el INTI y que ahora corre peligro.

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