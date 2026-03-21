Federico Sturzenegger prepara más despidos en el área de Transporte y en entes estatales

Federico Sturzenegger avanza con un nuevo ajuste en el área de transporte que incluirá despidos masivos y recortes en organismos clave, en línea con la política de reducción del Estado. El plan contempla miles de desvinculaciones y cambios en las condiciones laborales tras la reforma vigente.

Con el aval de sus colegas de Economía, Toto Caputo , y de Defensa, Carlos Alberto Presti , el ministro desregulador tiene en marcha un plan de achicamiento laboral que apunta a recortar entre un 20% y un 30% la cantidad de trabajadores contratados y personal de planta.

La medida impactará en el Servicio Meteorológico Nacional , las subsecretarías y direcciones de Transporte, las ferroviarias estatales ADIF y SOFSE , la Junta de Seguridad del Transporte , la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ( CNRT ), la Agencia Nacional de Seguridad Vial , la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) y Vialidad Nacional .

La nómina en esos entes y reparticiones asciende a casi 29.000 personas. El objetivo de Sturzenegger y su equipo es cerrar el año con una reducción que oscilaría entre un mínimo de 5700 y un máximo de 8400 agentes.

Los despedidos pasarán a engrosar la lista de las 63.234 personas del sector público nacional desvinculadas por la administración libertaria entre diciembre de 2023 y febrero de este año.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el recorte en los dos primeros años de gobierno de Javier Milei implicó una caída del 18,4% del empleo estatal, con un promedio de casi 80 desvinculaciones diarias.

Despidos CEPA

La vocación de Sturzenegger por profundizar el ajuste quedó ratificada en declaraciones recientes en un canal de streaming de El Cronista.

“Seguirá pasando la motosierra por el Estado porque es una tarea continua y porque hay áreas donde encontramos que sobra gente y tenemos mucho para eficientizar”, sostuvo. Y agregó: “Vamos a seguir con la misma intensidad y obsesión del primer día, porque cada peso que ahorramos del Estado es un peso menos que le cobramos a la gente en impuestos”.

El equipo detrás del recorte

Para la ejecución y seguimiento del programa, que podría activarse después de Semana Santa, el ministro se apoya en dos funcionarios de confianza que terminan de relevar información de cada organismo para calibrar el alcance de los recortes.

Uno de ellos es el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer, exdirectivo de San Lorenzo y cofundador de Despegar. Dentro de los entes estatales, su perfil es asociado a una postura dura en favor de la reducción del sector público.

El otro es el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, economista de la Universidad de San Andrés y ex asesor del gobierno porteño.

javier milei sturze Javier Milei y Federico Sturzenegger buscan profundizar la apertur comercial con la reforma de la Aduana

Fariña, uno de los redactores de la reforma laboral, evalúa las estructuras de cada organismo para determinar la dotación considerada “óptima”.

Impacto en el Servicio Meteorológico

En el Servicio Meteorológico Nacional, la conducción a cargo del excombatiente de Malvinas Antonio Mauad ya anticipó a los directores que el plantel actual de 972 agentes podría reducirse a unos 700 empleados.

Ante este escenario, el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) advirtió que “se podría desarticular una infraestructura técnica de 153 años”, afectando la capacidad de realizar pronósticos, alertas tempranas e información climática clave para la población y la actividad económica.

Transporte, en el centro del ajuste

En el área de Transporte, la empresa más afectada sería SOFSE, operadora de los trenes de pasajeros. Tras reducir su plantilla de más de 23.000 empleados en diciembre de 2023 a 20.459, podría perder cerca de 6000 trabajadores adicionales.

trenes libertarios.jpeg Trenes en la era Javier Milei Captura de redes

Le sigue Vialidad Nacional, que pasaría de 4940 agentes a unos 3800. La CNRT podría bajar de 1066 a menos de 700 empleados; la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de 637 a 500; la ADIF, de 460 a 370; y la Junta de Seguridad del Transporte, de 263 a menos de 200.

En paralelo, el organigrama de la Secretaría de Transporte contempla la fusión de las áreas Automotor y Ferroviario en una única subsecretaría.

Indemnizaciones limitadas

A quienes sean cesanteados a partir de ahora se les aplicará el esquema acotado de indemnizaciones introducido por la reforma laboral.

La reforma aprobada por el Congreso en febrero establece que la base indemnizatoria se calculará sobre la remuneración devengada y efectivamente percibida en cada mes calendario, excluyendo los conceptos sin periodicidad mensual, como aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

La norma también dispone que sólo se considerarán los rubros abonados al trabajador durante, al menos, los últimos seis meses, con el objetivo de evitar la inclusión de pagos ocasionales o excepcionales.

MARCHA REFORMA LABORAL 05

En cuanto a los conceptos variables -como comisiones u horas extras-, la nueva normativa indica que deberán calcularse mediante el promedio de los últimos seis meses o del último año, según el criterio que resulte más favorable para el trabajador.

De acuerdo con la nueva ley, la indemnización bajo estos parámetros constituye la única reparación frente a la extinción sin causa del contrato de trabajo y su cobro extingue cualquier reclamo posterior, ya sea judicial o extrajudicial, incluidos los de carácter civil o contractual.