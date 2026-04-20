Pablo Javkin le sube el perfil al histórico Gustavo Adda: cuál será su nuevo rol en el gabinete

El intendente Pablo Javkin había anunciado en la Apertura de Sesiones del Concejo la idea de la segunda etapa del "plan de pacificación".

Durante dos meses el intendente de Rosario , Pablo Javkin, maceró la idea hasta concretarla esta semana: potenciar el rol del director de Tránsito, Gustavo Adda, para convertirlo en una de las caras visibles del plan de pacificación. La decisión marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia oficial, centrada en la convivencia urbana y el orden en la vía pública.

Como anticipó en su discurso en la apertura de sesiones , la idea de Javkin es pasar de un escenario de crisis a un nuevo estadío, con la palabra “respeto” como norte. De allí la decisión de establecer una vocería específica que funcionará como punto de partida de la denominada “fase 2 de la convivencia en paz”.

Bajo ese concepto trabajará Adda, un histórico funcionario municipal, que aceptó la propuesta este domingo, tras una serie de reuniones con el mandatario. En ese marco, las acciones vinculadas al control de la calle quedarán en el centro de la agenda. La experiencia reciente con los cuidacoches y las medidas sobre seguridad vial reforzaron la necesidad de consolidar una comunicación más clara y sostenida.

La nueva función de Adda quedará bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno que encabeza Sebastián Chale . El objetivo apuntó a abordar distintas problemáticas con un enfoque dual: concientización y sanción, incluyendo medidas no económicas.

Desde el municipio señalaron que el esquema contempla alternativas como trabajos comunitarios en casos de infracciones. La intención es ampliar el alcance de las políticas más allá de las multas tradicionales y promover conductas responsables en el espacio público.

“Si trabajás situaciones con probation en serio, hay un campo muy amplio de laburo”, adelantan en la intendencia. “Imaginate si un tipo tiene que ir a arreglar una calle por cruzar un semáforo en rojo”, ejemplifican, sin ir en desmedro de las penas ya estipuladas. “Se viene una campaña del respeto”, sintetizan.

Embed Junto con el Gobernador, @maxipullaro, vamos a iniciar la segunda fase del Plan de Pacificación de Rosario. Donde antes se escuchaba el ruido de las balas, ahora se escuchan máquinas trabajando. Ahora vamos por las obras de fondo.#InicioDeSesiones2026#VolvióRosario pic.twitter.com/dPVKTSUoRA — Pablo Javkin (@pablojavkin) March 5, 2026

El rediseño se apoya en las modificaciones al Código de Convivencia vigentes desde 2022. En ese marco, Adda tendrá la tarea de comunicar lineamientos y acciones con un perfil técnico, alejado de la lógica partidaria. “Queremos construir estatalidad en un área sensible”, señalan en el Palacio de los Leones.

La elección del funcionario también responde a un hecho que impactó en la agenda local: el doble homicidio vial ocurrido en enero de 2025 en la costanera central, que expuso la gravedad de las conductas imprudentes al volante.

La sensibilidad del tema hizo que se busque un perfil vinculado a la Educación Vial, espacio en el que Adda trabaja inclusive desde antes de estar a cargo de Tránsito, y a la vez recurrir a un nombre que no esté vinculado a una secretaría política. Como ejemplo, exponen el rol del director de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, un perfil de gestión que atravesó las distintas intendencias.

Reside allí la intención del Ejecutivo de institucionalizar la vocería sin partidizarla. En ese sentido, evaluaron darle a Adda una Procuración, pero los requisitos técnicos -como título de abogado- hicieron que se descarte la idea.

Adda, un apellido con historia en el área

Con una extensa carrera en áreas de control, Gustavo Adda fue designado en 2013 durante la intendencia de Mónica Fein, en los inicios de la Secretaría de Control. Su recorrido incluyó un fuerte enfoque en educación vial y campañas de concientización, con momentos de perfil alto y de trato cotidiano con la prensa.

Gustavo Adda Gustavo Adda pasará de Tránsito a una vocería en Gobierno // Foto: Alan Monzón.

Militante de la concientización en temas de seguridad vial, ferviente defensor de políticas como Alcohol Cero, previo a ello trabajó en un área vinculada también a la Educación Vial. También es Director Ejecutivo del Programa de Movilidad y Seguridad Vial en el Instituto de Cooperación Latinoamericana de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

No pasó desapercibido en la designación de Adda en este nuevo rol, que implica también su salida de Tránsito, su vínculo personal con la familia de Antonio Ratner, el secretario general del gremio de Empleados Municipales, dado el enfrentamiento entre el sindicato y la intendencia a lo largo de los últimos años. En el municipio descartan esta versión.

“Le encantó la idea”, dicen sobre el traslado que se consumará oficialmente esta semana. Sí reconocen que los chispazos internos se dieron cuando Carolina Labayru estaba a cargo de Control, pero con el actual secretario Diego Herrera -que deberá definir el reemplazo del funcionario- habían logrado otra dinámica. “Había diferencia de caracteres”, resumen sobre lo sucedido con la actual concejala, hecho que dan por saldado.

Modelo propio

Ante el nuevo esquema de vocería en el gobierno de Maximiliano Pullaro puesto en funcionamiento semanas atrás, con Virginia Coudannes a la cabeza, la pregunta de rigor surgía: ¿Hay una búsqueda conjunta de acaparar a través de una voz distintos temas? “Allá se busca una vocería política, acá es lo contrario: es por un tema híper específico”, aclaran en la Municipalidad a modo descriptivo.

Sí es cierto que en cada secretaría y se buscan perfiles que comuniquen las acciones vinculadas las distintas áreas de gobierno, pero no bajo una modalidad formal como en estos casos.