Mr. Tasty crece en Argentina con nuevas aperturas y consolida su modelo de franquicias

Mr. Tasty amplió su presencia en Argentina con la apertura de dos sucursales en los barrios porteños de Monserrat y Villa Real, y otra en la ciudad bonaerense de Pergamino. La estrategia se apoya en un esquema de franquicias y expansión territorial que también incluye operaciones en Estados Unidos y Paraguay .

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Fundada en 2017 por Julio Gauna , la marca comenzó con una inversión inicial de $300 y un local en Boedo. Con los años, superó las 50 franquicias en funcionamiento y consolidó un modelo ágil dentro del segmento fast food, con una propuesta de hamburguesas a precios accesibles.

“El ritmo de aperturas refleja no sólo la expansión de la marca, sino también su impacto en la economía real, con generación de empleo en distintas ciudades”, afirmó Gauna, fundador del grupo El Desembarco .

El crecimiento de Mr. Tasty se apoya en un ecosistema gastronómico más amplio, que integra marcas como El Desembarco , Mila & Go y Gorilla .

El grupo desarrolló un centro de producción propio y una red logística que abastece a todos sus locales, una estructura que facilita la escalabilidad del negocio.

Mr. Tasty crece en Argentina con nuevas aperturas y consolida su modelo de franquicias

El gerente general, Diego Echeveste, señaló que la empresa proyecta sostener el ritmo de aperturas durante el año, con foco en plazas estratégicas del interior.

“Buscamos ampliar la presencia en el país con nuevas sucursales”, indicó.

Expansión y metas en Argentina

El plan contempla un avance fuerte en el interior, con el objetivo de alcanzar las 70 sucursales antes de fin de año.

La estrategia combina franquicias y desarrollo propio, lo que permite acelerar el desembarco en nuevas ciudades y diversificar la presencia territorial.

Con este esquema, la compañía busca posicionarse entre los jugadores en crecimiento del mercado de comida rápida, en un escenario de alta competencia y cambios en los hábitos de consumo.